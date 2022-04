Până și numele real al lui Shift este învăluit de multe ori în mister, ce să mai vorbim despre viața lui intimă, ținută departe de ochii curioșilor până la „Asia Express”. Astfel, Gabriel Istrate a apărut cât se poate de transparent și franc în fața publicului telespectator, iar acum furnizează pentru CANCAN.RO detalii picante din culisele propriei existențe.

Nu puteam rata în Săptămâna Mare o spovedenie ca la carte, așa că l-am luat la întrebări pe Shift, cel pe care îl știți de la “Sus pe toc”, “Avioane de hârtie”, sau “Prefer”, piesă cântată alături de Lariss. Așadar, am vrut să aflăm cum a stat Shift cu râvnitul la bunul altuia, cu aventurile amoroase, dar și cu șansele date admiratoarelor, întrebări la care cântărețul a răspuns cu sinceritate.

Shift s-a bucurat din plin de interacțiunea cu admiratoarele sale

Chiar dacă în repetate rânduri a lăsat impresia că nu ar fi singur, colegul de la „Asia Express” al lui Connect-R recunoaște că a avut momente în care s-a bucurat din plin de avantajele vieții de artist, precum și de faptul că a putut alege dintr-o comunitate selectă de domnișoare.

Portretul partenerei ideale a fost și el întocmit de către artist, fără direcții clare, însă. Cântărețul se declară un idealist și un bărbat pretențios, cu standarde înalte, dar iubitor de semeni.

Ei bine, acest lucru nu l-a oprit să aibă aventuri de o noapte după cântările prestate. Partea ușor amuzantă este că uneori s-a întâmplat ca numele domnișoarelor să fie omis sau chiar uitat, după cum o declară însuși artistul.

„Cu toate rețelele astea de socializare e simplu să scrii oricui și să primești un răspuns sau nu. Îți dai seama, când a venit valul de concerte, ne-am distrat și noi tare, pentru că era ceva de care nu ne mai lovisem.

Acum, de exemplu, după majoritatea concertelor plec, nici nu mai rămânem, că e obositor!”, ne-a declarat Shift în exclusivitate.

(NU RATA: MAI GREU DECÂT LA ASIA EXPRESS I-A FOST ÎNCEPUTUL ÎN SHOWBIZ. SHIFT: “MAMA A ÎNCEPUT SĂ PLÂNGĂ!”)

„N-am vorbit despre asta cu nimeni până acum!”

Gabriel Istrate a explicat modul în care artistul Shift se concentrează în momentele în care dorește să scoată maximum de sentiment pentru piesele sensibile. Cantautorul recunoaște că momentele de compoziție pot avea ca fond experiențele marcante pe care le-a trăit în relațiile și idilele trecute.

„N-am vorbit despre asta cu nimeni până acum, în mod direct. E în capul meu o sumă din tot ce am trăit, de experiențe și scriu tot timpul, când scriu, mă plimb pe acolo. Nu e despre o persoană anume. Probabil dacă acum am cu o persoană anume niște drame și scriu despre aia, e o persoană anume. Am fost foarte mult singur ani de zile, am scris chestii și toată lumea îmi zicea: «Ești deprimat, ești depresiv, suferi?»

Nu, mă, nu, doar scriu și mă bucur. E o vindecare asta, să scrii!”, a mai adăugat Shift.

(CITEȘTE ȘI: “NA, CANCAN! CU SABIN ȘI CAZ STAN” CE LOCURI OCUPĂ LUCIU, DRĂGUȘANU ȘI MANTEA ÎN TOPUL IEPURAȘILOR SEXY? OGLINDĂ, OGLINJOARĂ, CINE-I CEA MAI HOT DIN ȚARĂ?)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Instagram @shiftbby