Cine trebuie să plătească pentru repararea acoperișului a bloc. S-a schimbat legea din 2025

Legea românească privind asociațiile de proprietari stabilește că întreținerea și repararea părților comune ale unui bloc este responsabilitatea tuturor proprietarilor, fără a ține cont de etajul la care locuiesc sau de folosirea directă a acestor spații. Aceasta înseamnă că fiecare locatar este obligat să participe financiar la lucrările care vizează întreținerea acoperișului, teraselor, lifturilor, subsolurilor sau altor elemente comune ale imobilului.

Cadrul legal care reglementează funcționarea asociațiilor de proprietari este Legea nr. 196/2018. Aceasta stabilește modalitatea de înființare, organizare și administrare a asociațiilor, precum și responsabilitățile acestora în ceea ce privește exploatarea și menținerea proprietăților comune.

Cine trebuie să plătească pentru repararea acoperișului a bloc

Legea prevede clar că asociația de proprietari se formează cu acordul scris al cel puțin jumătate plus unu dintre proprietarii unui imobil. Rolul acestei structuri este să gestioneze fondurile comune, să coordoneze lucrările de reparații, modernizare sau reabilitare și să se asigure că întreaga clădire se menține într-o stare corespunzătoare de funcționare.

Toate activitățile legate de proprietatea comună, inclusiv întreținerea și reparațiile, sunt responsabilitatea asociației de proprietari. Cheltuielile generate de aceste activități sunt considerate cheltuieli comune, iar fiecare proprietar are obligația de a contribui anual la un fond de reparații. Fondul respectiv este destinat exclusiv lucrărilor necesare părților comune ale imobilului, indiferent dacă acestea afectează direct locuința proprietarului sau nu.

Legea definește în mod clar ce reprezintă părțile comune ale unui bloc. Printre acestea se numără subsolul clădirii, coloanele și conductele instalațiilor de apă, canalizare, încălzire sau energie electrică, dar și casa scării, spălătoria și uscătoria. De asemenea, acoperișul, terasa, fațadele, liftul și interfonul fac parte din proprietatea comună, la fel ca structura de rezistență a clădirii și tubulatura de evacuare a deșeurilor menajere.

Distribuirea costurilor aferente acestor spații se realizează în funcție de cota-parte indiviză de proprietate, care este menționată în cartea funciară sau în actul de proprietate al fiecărui apartament. Aceasta înseamnă că nu numărul de apartamente sau etajul determină contribuția financiară, ci cota deținuta în proprietatea comună.

