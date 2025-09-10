Acasă » Exclusiv » INCREDIBIL ce a putut să spună fosta concurentă de la Insula Iubirii despre despărţirea de ispita Teo. Minciuna are picioare scurte, Ella, tu ştiai?

De: Delina Filip 10/09/2025 | 19:32
Ella Vișan șochează din nou! De data asta, fosta concurentă de la Insula Iubirii a făcut afirmații care ne-au lăsat mască și pe noi! În cadrul unui Podcast, blondina s-a cam încurcat în declarații, dar  le dăm noi de cap imediat! CANCAN.RO, motivul despărțirii dintre Ella și ispita Teo? Cam așa spune „autoarea” Ella, dar…fiți pe fază! Datele nu coincid, din fericire pentru noi și din păcate pentru ea! 🙂

Doamnelor și domnilor, iubitori ai Insulei Iubirii, ținem să vă anunțăm că filmările sezonului 9 s-au terminat în luna martie, tot atunci concurenții și ispitele s-au întors acasă! Probabil știați deja, însă trebuia să-i reamintim, în special, domnișoarei Ella Vișan. Fosta iubită a lui Andrei Lemnaru a făcut câteva afirmații halucinante despre despărțirea de ispita Teo.

Ella Vișan atacă dur. Declarațiile sunt eronate/ Foto: Antena 1

Ella Vișan: Ruptura noastră a fost la întoarcerea acasă”

Întrebată de către moderatoarea podcast-ului, când s-a terminat de fapt relația cu Teo, Ella a săpat adânc în amintiri, dar nu suficient, și a oferit o declarație, plauzibilă ce-i drept, pentru început:

„Ruptura noastră a fost la întoarcerea acasă. El a avut o escală mai mare decât a mea, în Istanbul. Eu am venit în București pentru două zile, apoi am plecat în Anglia, iar el în Ploiești. Lucrez foarte mult, răspundeam greu. De atunci s-a produs ruptura. Noi, la Insulă, eram într-o cunoaștere. Nu într-o relație. Abia ce ieșisem dintr-o relație. Nu aveam cum să mă arunc în alta.”, a declarat Ella Vișan în cadrul Podcast-ului respectiv.

Bun, deci ruptura dintre ei a fost în luna martie, după spusele sale, când s-au întors acasă. Acum vine partea interesantă:

„Au existat mici influențe asupra mea și asupra lui. CANCAN începea să scrie multe lucruri. El era vizibil deranjat, pe bună dreptate, pentru că se speculau multe lucruri. Începea să fie el bau-bau-ul din poveste.”, a mai adăugat domnișoara Ella Vișan.

CANCAN.RO are replica pentru Ella Vișan! (foto: Instagram)

Acum, haideți să le punem cap la cap! Așa este corect. Nu? Primul articol publicat despre sezonul 9 Insula Iubirii a fost pe data de 14 iunie 2025 (VEZI AICI), nicidecum în luna martie, aprilie sau mai, atunci când, să zicem, s-ar fi produs această ruptură între amorezi. Iar primul articol despre Ella Vișan şi Teo a fost publicat pe data de 29 IULIE 2025 (VEZI AICI). Astfel, a aruncat vina pe presă, dar adevărul despre despărțirea lor este în continuare nedezvăluit. CANCAN.RO cu siguranță nu a fost la mijloc în despărțirea lor.

