Surpriză! Când s-a răcit ispita Teo față de Ella Vișan, de fapt. El a spus că la finalul filmărilor, dar...

Ella Vișan a spus adevărul despre separarea dintre ea și ispita Teo Costache. La ultima ceremonie a focului din cadrul emisiunii Insula Iubirii, cei doi și-au exprimat dorința de a pleca împreună acasă, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat. Află, în articol, când s-a răcit relația dintre cei doi!

Ella Vișan a venit la Insula Iubirii alături de fostul ei partener, Andrei Lemnaru. Cei doi aveau planuri de nuntă, însă blondina s-a îndrăgostit în Thailanda de Teo Costache. Concurenta și ispita au trăit clipe intense în cadrul show-ului de la Antena 1, având parte chiar și de momente intime. Așadar, la ultimul bonfire, și-au exprimat dorința de a pleca acasă împreună. Totuși, între timp, au decis să o ia pe drumuri diferite.

Când s-a răcit relația dintre Ella Vișan și Teo Costache

Ella Vișan și Teo Costache și-au exprimat dorința de a pleca împreună din Thailanda, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat. Între cei doi a existat un moment tensionat imediat cum au ajuns în vilă, după ceremonia focului.

Ispita a dezvăluit la testimoniale că Ella și-ar fi dorit că el să îi ofere afecțiune în fața lui Andrei, fostul său iubit. Totuși, Teo nu a considerat potrivit un astfel de gest, ținând cont că cei doi tocmai încheiaseră relația.

În ciuda conflictului din Thailanda, relația nu s-a terminat atunci. Invitată în cadrul unui podcast, Ella Vișan a povestit ce s-a întâmplat, de fapt. Cei doi nu au ajuns împreună acasă pentru că Teo a avut o escală mai mare.

„Nu, pentru că el a avut escală în Istanbul mult mai mare ca a mea. Eu am venit la București două zile, pentru a mă liniști un pic și a înțelege ceea ce se întâmplă, iar Teo a plecat direct la Ploiești”, a mărturisit Ella.

Concurenta a mărturisit că, după cele două zile petrecute în București, a plecat în Anglia. Acela a fost momentul în care relația dintre ei a început să se răcească. Ella a susținut că ea și Teo sunt două persoane extrem de ocupate, motiv pentru care începuseră să își răspundă tot mai greu la mesaje. Din lipsa comunicării s-a produs și ruptura.

„Cred că acolo s-a produs o mică ruptură, pentru că noi nu am apucat să vorbim foarte mult despre lucrul acesta, iar în perioada cât am fost în U.K., da, încercam să vorbim oarecum”, a mai spus blondina.

