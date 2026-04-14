Oana Ciocan, primul mesaj după împăcarea cu Jador. Ce a transmis fosta concurentă Survivor

Oana Ciocan și Jador au ajuns din nou în atenția publicului după ce au lăsat de înțeles că relația lor a intrat într-o nouă etapă, mai stabilă. După o perioadă în care cei doi au fost mai rezervați în ceea ce privește aparițiile publice și activitatea din mediul online, semnele recente indică faptul că au decis să își mai acorde o șansă, în ciuda momentelor tensionate din trecut.

Vestea apropierii dintre cei doi a fost sugerată inițial de artist, care a publicat pe rețelele sociale o imagine și mai multe mesaje cu subînțeles, din care reieșea ideea că familia și legătura dintre ei rămân o prioritate importantă. Gestul său a fost interpretat de fani ca o confirmare a împăcării, mai ales în contextul în care relația lor a fost intens urmărită și comentată în ultimele luni.

Ce mesaj a transmis Oana Ciocan după împăcarea cu Jador

În urmă cu doar câteva săptămâni, Jador mărturisea că a divorțat de Oana Ciocan. Decizia a venit la doar 9 luni de când au devenit părinți și imediat după ce manelistul a anunțat public că vrea să ia o pauză artistică.

La scurt timp, Oana Ciocan a reacționat la rândul ei în mediul online, unde a împărtășit un material video cu puternică încărcătură emoțională. Clipul ales de aceasta a atras rapid atenția urmăritorilor, deoarece transmitea ideea de afecțiune și apropiere, sugerând că între cei doi lucrurile s-au îmbunătățit considerabil. Postarea a fost interpretată ca un semn clar că tensiunile recente au fost depășite și că relația lor traversează o perioadă de reconciliere.

Acum, Oana a transmis și un mesaj pentru artist prin care pare că l-a iertat și îl iubește ca înainte. Oana a decis să își arate public sentimentele.

„Te iubesc de pe lună”, a transmis soția lui Jador.

În ultimele luni, distanțarea dintre Jador și Oana Ciocan a generat numeroase speculații în mediul online, fanii întrebându-se dacă despărțirea este definitivă sau doar o pauză temporară. Totuși, aparițiile recente și mesajele transmise de ambele părți au indicat o schimbare de direcție în relația lor.

Jador și Oana Ciocan s-au despărțit la 9 luni de când au devenit părinți. Când au apărut primele probleme în cuplu

Cu ce se ocupă Oana Ciocan de când nu mai este împreună cu Jador. Activitățile sale nu îl mai implică pe artist