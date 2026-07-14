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Andreea Popescu a ajuns la concertul lui Bad Bunny după o serie de peripeții. Ce ținută a ales

De: Irina Vlad 14/07/2026 | 22:01
Andreea Popescu a ajuns la concertul lui Bad Bunny după o serie de peripeții. Ce ținută a ales
Andreea Popescu a mers la concertul lui Bad Bunny din Varșovia/ sursă foto: social media
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Andreea Popescu a ajuns în Varșovia special pentru a merge la concertul artistului Bad Bunny. Grăbită, dar și emoționată, influencerița „s-a trezit” cu aproape toate planurile date peste cap din cauza vestimentației. Pentru a repara situația, ea a improvizat pe loc o ținută cu ce a găsit prin geamantan, ținută cu care speră să îl dea complet „pe spate” pe artisul momentului. 

După un drum nu foarte lung de la București la Varșovia, unde a mers pentru concertul lui Bad Bunny, Andreea Popescu a realizat că a plecat de acasă pregătită cu tot ceea ce trebuia, mai puțin cu încăltămintea potrivită.

Socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea in Varșovia, însă, dacă nici divorțul de Rareș Cojoc nu a pus-o la pământ, atunci nimic nu o mai poate doborî. De data aceasta, „problemele” întâmpinate au fost de domeniul fashionului.

Andreea Popescu: „M-am îmbrăcat total diferit față de cum am zis”

Deși și-a propus să poarte o anumită vestimentație la concertul lui Bad Bunny, în ziua cu pricina, viziunea i s-a schimbat complet. Care a fost motivul? Nu și-a luat încălțămintea potrivită de acasă. Și ce altă inspirație mai bună putea să aibă dacă nu stilul nonconformist al artistul pentru care a călătorit dintr-o țară în alta.

Pentru concertul lui Bad Bunny, creatoarea de conținut s-a descurcat cu hainele pe care le-a avut un valiza și a conceput o ținută perfectă pentru un festival, formată dintr-un maiou, o bustieră, o pereche de pantaloni din fâș, inspirați din stilul artistului, o geantă de umă cu ștrasuri și o pereche de teniși – vezi imagini în GALERIA FOTO.

„M-am îmbrăcat total diferit față de cum am zis că o să mă îmbrac. S-a schimbat tot, pentru că nu mi-am luat încălțămintea potrivită de acasă. Așa că am făcut o combinație nebună, am zis că pentru că tot e concert, e Bad Bunny, mult neconformism acolo, să îmi pun această bustieră, această pereche de pantaloni (l-am văzut eu pe Bad Bunny în concerte purtând pantaloni din fâș). Mi s-a părut mie o combinație crazy”, a spus Andreea Popescu, pe Instagram.

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