Andreea Popescu și Rareș Cojoc, din nou împreună. Imaginea emoționantă de la serbarea băiețelului lor

Andreea Popescu și fostul ei soț, Rareș Cojoc, au fost văzuți din nou împreună, zâmbitori și extrem de relaxați, luând complet prin surprindere fanii de pe rețelele de socializare! Nimeni nu s-ar fi așteptat, dar se pare că dragostea pentru micuții lor depășește orice orgoliu!

Bruneta și fostul partener de viață au demonstrat încă o dată că stabilitatea emoțională a copiilor este pe primul loc. Ocazia care i-a adus din nou față în față a fost una extrem de importantă: finalul de an școlar al băiețelului lor. Andreea nu a stat pe gânduri și a imortalizat momentul emoționant, publicând pe Instagram două imagini de colecție în care întreaga familie radiază de fericire.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc, din nou împreună

Fanii au reacționat imediat, uimiți de atmosfera civilizată și plină de armonie pe care foștii soți reușesc să o mențină. Deși nu mai împart același dormitor, rolul de părinți rămâne sfânt pentru amândoi, participând cot la cot la toate evenimentele esențiale din viața celor mici.

Această apariție plină de zâmbete vine la scurt timp după o altă reuniune de familie care a dat de gândit multora. Pe 20 iunie, foștii parteneri au sărbătorit împreună o dublă aniversare: ziua de naștere a fiului lor cel mare, Ioachim, dar și a tatălui lui Rareș. Fără rețineri, aceștia au petrecut în aceeași locuință, alături de cei dragi.

„La mulți ani tatălui meu și primului meu fiu, Ioachim. Cât de tare e faptul că sunt născuți în aceeași zi”, a spus Rareș Cojoc.

Viața i-a dat o lecție importantă

În spatele acestor imagini perfecte de familie se ascunde însă un proces lung și extrem de greu de vindecare. Andreea Popescu nu s-a sfiit să povestească despre momentele de cumpănă prin care trece după divorț și despre modul în care încearcă să își adune bucățile sufletului rănit, luând totul pas cu pas.

„Nu știu dacă este o zi în care te trezești și spui: gata, sunt bine. Cred că vindecarea vine mai degrabă în bucăți mici. Într-o dimineață în care poate nu mai plângi, într-o conversație foarte sinceră, într-o rugăciune spusă sau poate o ieșire cu prietenii”, a spus ea.

Mai mult, această perioadă dificilă a transformat-o complet pe vedetă, ajutând-o să își reanalizeze viața și să renunțe la dorința de a deține controlul absolut asupra tuturor lucrurilor care i se întâmplă.

„Am învățat să nu mai controlez tot și să nu mai caut răspunsurile imediat”, a spus Andreea.

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