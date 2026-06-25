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Ce mesaj i-a transmis Andreea Popescu lui Rareș Cojoc prin intermediul fiului lor: ”Să-i spui lui tati!”

De: Andreea Stăncescu 25/06/2026 | 17:15
Ce i-a spus Andreea Popescu copilului ei
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Deși au decis să pună capăt căsniciei după zece ani petrecuți împreună, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au rămas în relații bune de dragul celor trei copii ai lor. Cei doi fac tot posibilul să le ofere micuților stabilitate, iar aceștia petrec timp atât cu mama, cât și cu tatăl lor. Cu toate că între foștii parteneri există o comunicare bună, influencerița nu ratează ocazia de a-i mai adresa, din când în când, câte o remarcă amuzantă fostului soț.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au ales să meargă pe drumuri separate, în urmăcu câteva luni, iar decizia care a surprins mulți dintre cei care le urmăreau povestea de dragoste. Cei doi au împreună trei copii și, în ciuda schimbărilor importante din viața lor personală, încearcă să păstreze un echilibru pentru binele celor mici.

Chiar dacă despărțirea reprezintă o perioadă dificilă pentru întreaga familie, atât Andreea Popescu, cât și dansatorul sunt preocupați ca micuții să se bucure în continuare de o copilărie liniștită și fericită.

Ce i-a spus Andreea Popescu fiului său

Recent, vedeta s-a bucurat de timpul petrecut împreună cu cei trei copii ai săi. Întâlnirea a fost una plină de energie și voie bună, iar activitățile desfășurate împreună au creat amintiri frumoase. Andreea a împărtășit câteva secvențe din această zi specială, iar una dintre ele a atras atenția urmăritorilor.

Sursa foto: Instagram

În timp ce se filma alături de fiul său cel mare, aceasta a făcut o observație amuzantă referitoare la noua tunsoare a băiatului. Cu zâmbetul pe buze, Andreea i-a sugerat fiului să îi transmită tatălui său că, la următoarea vizită la frizer, ar putea opta pentru un stil diferit. Ea a considerat că o lungime ceva mai mare a părului l-ar avantaja mai mult și i-ar pune mai bine în valoare trăsăturile.

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Apariție neașteptată a Andreei Popescu alături de fostul soț. Cum s-au afișat cei doi

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