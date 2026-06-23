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Cum își răsfață Andreea Popescu fiica. Locul uluitor în care a dus-o pe Anastasia

De: Denisa Crăciun 23/06/2026 | 14:41
Cum își răsfață Andreea Popescu fiica. Locul uluitor în care a dus-o pe Anastasia
Unde a dus-o Andreea Popescu pe fiica ei
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Andreea Popescu și Rareș Cojoc nu mai formează un cuplu de luni bune, însă au împreună trei copii, pe care îi răsfață de fiecare dată când au ocazia. Dacă în urmă cu câteva zile au fost văzuți împreună la piscină pentru a serba ziua fiului lor, Ioanchim, acum, influencerița a ieșit „ca fetele” cu fiica ei, Anastasia.

Pe lângă activitatea din mediul online și petrecerile la care participă în ultimul timp, Andreea Popescu se ocupă de cei trei copii pe care îi are împreună cu Rareș Cojoc. Recent, aceasta a ajuns din nou în atenția urmăritorilor ei și asta pentru că a postat dintr-un loc neașteptat. Ea a decis să o răsfețe pe fiica ei, Anastasia, așa că a dus-o la un salon.

Unde a dus-o Andreea Popescu pe fiica ei, Anastasia

Chiar dacă au divorțat, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au păstrat o relație bazată pe respect și prietenie de dragul celor trei copii pe care îi au împreună. Au custodie comună, astfel că o săptămână copiii stau cu mama, iar alta cu tatăl. De această dată, fosta dansatoare a Deliei i-a îndeplinit o dorință fiicei ei, Anastasia. Aceasta o răsfață și au ieșit „ca fetele” la un salon de înfrumusețare.

Influencerița a postat totul în mediul online pentru a împărtăși cu fanii ei experiența, iar zâmbetul larg de pe fața micuței sugerează fericire și împlinire. Fetița și-a făcut coafura și manichiura, iar stilul pe care l-a ales este unul senzațional. Anastasia a optat pentru roz cu sclipici la manichiură, iar la păr i-au fost atașate extensii colorate speciale pentru copii.

Unde a dus-o Andreea Popescu pe fiica ei/ sursa foto: Instagram
Unde a dus-o Andreea Popescu pe fiica ei/ sursa foto: Instagram

Regula pe care Rareș Cojoc le-a impus-o copiilor săi

Rareș Cojoc este un tată implicat. Acesta petrece timp cu cei mici, iar de curând a ieșit cu ei în oraș. Totuși, pe toată durata distracției s-a asigurat că vor ține cont de regula pe care le-a impus-o. Dansatorul le-a explicat copiilor că nu au voie să se îndepărteze de el.

Ați înțeles că mergem cu tati de mânuță toți? Ați înțeles? Nimeni nu se îndepărtează de tati. Da, Ale? Ești de acord?, le-a spus Rareș Cojoc copiilor săi.

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