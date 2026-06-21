Cum arată Andreea Popescu în costum de baie, la 42 de ani. Fosta soție a lui Rareș Cojoc a slăbit 14 kilograme

Andreea Popescu a revenit în atenția publicului după ce a fost surprinsă la un eveniment dedicat familiei, organizat pentru aniversarea fiului său cel mare, Ioachim. Influencerița a ales să petreacă o nouă zi alături de copii, rude și prieteni apropiați într-un decor estival, la o piscină din București, unde atmosfera a fost una relaxată și plină de voie bună.

Evenimentul a reprezentat o continuare a sărbătorii dedicate aniversării lui Ioachim, familia alegând să prelungească momentele festive printr-o întâlnire într-un cadru potrivit sezonului cald. Copiii s-au bucurat de activități în apă și de timpul petrecut împreună, în timp ce adulții au socializat și au urmărit desfășurarea petrecerii într-o atmosferă lipsită de tensiuni.

Cum arată Andreea Popescu în costum de baie

Una dintre cele mai comentate prezențe a fost chiar Andreea Popescu, care a atras privirile prin apariția sa într-un costum de baie alb, o alegere vestimentară ce i-a evidențiat silueta și bronzul obținut în ultimele săptămâni. Relaxată, zâmbitoare și vizibil într-o dispoziție excelentă, influencerița a petrecut mare parte din timp alături de cei mici, implicându-se în activitățile organizate pentru aniversare.

În ultimele luni, transformarea fizică a Andreei Popescu a fost observată atât de urmăritorii din mediul online, cât și de cei care îi urmăresc aparițiile publice. Schimbarea este una evidentă, iar imaginile recente confirmă faptul că vedeta traversează o perioadă în care pune accent pe stilul de viață sănătos și pe starea sa de bine. Silueta vizibil schimbată, atitudinea încrezătoare și energia afișată la fiecare apariție au devenit subiecte intens comentate în mediul online.

Petrecerea a atras atenția și prin prezența lui Rareș Cojoc, fostul soț al influenceriței și tatăl celor trei copii ai lor. Cei doi au participat la aniversarea fiului lor într-un cadru firesc, concentrându-se asupra momentului important din viața copilului. Chiar dacă drumurile lor s-au separat pe plan personal, aceștia au demonstrat că pot fi prezenți împreună atunci când este vorba despre evenimentele importante din viața copiilor.

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