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Apariție neașteptată a Andreei Popescu alături de fostul soț. Cum s-au afișat cei doi

De: Denisa Crăciun 22/06/2026 | 10:47
Apariție neașteptată a Andreei Popescu alături de fostul soț. Cum s-au afișat cei doi
Cum au apărut Andreea Popescu și Rareș Cojoc. sursă foto: social media
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Andreea Popescu și Rareș Cojoc au mers pe drumuri separate. Cu toate acestea, relația lor a rămas una apropiată de dragul copiilor. Cei doi au custodie comună, iar recent au fost văzuți împreună într-un mod surprinzător. Imaginile au fost publicate chiar de ea.

Andreea Popescu și-a sărbătorit fiul cel mare, Ioachim, la piscină. Alături de ei a fost prezent și Rareș Cojoc, de care a divorțat în urmă cu câteva luni. Totuși, cei doi au rămas în relații bune de dragul celor trei copii pe care îi au împreună. Imaginile au fost postate chiar de brunetă în mediul online și se poate observa cum se distrează într-un cadru relaxant. Mai mult decât atât, este prima dată când fosta dansatoare a Deliei se afișează în costum de baie după ce a slăbit în jur de 14 kilograme. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum s-au afișat Andreea Popescu și Rareș Cojoc

Influencerița a ales să își sărbătorească fiul cel mare la o piscină din București, alături de copii, rude și prietenii apropiați. De la o zi atât de specială nu putea să lipsească tatăl lui Ioachim, așadar Rareș Cojoc și Andreea Popescu au petrecut câteva ore împreună. Cei doi au fost implicați în aniversarea copilului și au zâmbit cu gura până la urechi, în ciuda faptului că au divorțat în urmă cu doar câteva luni. Mai mult decât atât, vedeta a împărtășit totul pe rețelele de socializare.

Totuși, prezența Andreei în costum de baie a atras toate privirile. Bruneta s-a afișat în acest mod după ce a slăbit nici mai mult, nici mai puțin de 14 kilograme. Aceasta a optat pentru un costum de baie alb din două piese, care îi scoate în evidență bronzul perfect.

Primele declarații ale lui Dan Alexa după ce a fost surprins la club cu Andreea Popescu

După ce au fost surprinși în club, Andreea Popescu nu și-a dorit să vorbească despre asta. Pe de altă parte, Dan Alexa a răspuns la telefon pentru CANCAN.RO și a avut numai cuvinte de laudă la adresa brunetei, însă a declarat că în această perioadă se concentrează pe emisiunea dedicată Campionatului Mondial.

Andreea este un om minunat și nu cred că trebuie să fie judecată pe baza unor interpretări sau speculații. Nu a existat niciun moment în care să îmi caute atenția sau să mă pună într-o situație nefavorabilă. Realitatea este cu totul alta. Eu am preferat mereu să stau departe de bârfe și de poveștile construite în jurul meu și așa îmi doresc să rămână lucrurile. Sincer, în perioada asta sunt mai fiert pe Mondial decât pe ce se discută în showbiz. Vă mulțumesc!, a declarat Dan Alexa pentru CANCAN.RO.

VEZI ȘI: Andreea Popescu, în penthouse-ul de lux al lui Rareș Cojoc! S-a dus glonț după mesajul subtil pe care i l-a transmis lui Dan Alexa

Andreea Popescu, mesaj subtil pentru Dan Alexa după ce și-au petrecut noaptea împreună: ”Trebuie să mărturisesc, te-am mințit!”

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