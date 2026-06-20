Acasă » Știri » Andreea Popescu, în penthouse-ul de lux al lui Rareș Cojoc! S-a dus glonț după mesajul subtil pe care i l-a transmis lui Dan Alexa

Andreea Popescu, în penthouse-ul de lux al lui Rareș Cojoc! S-a dus glonț după mesajul subtil pe care i l-a transmis lui Dan Alexa

De: Alina Drăgan 20/06/2026 | 14:34
Andreea Popescu și Rareș Cojoc, din nou împreună
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Andreea Popescu s-a întors în penthouse-ul de lux în care a locuit alături de Rareș Cojoc. Iar vizita ei a marcat un moment important. Astăzi, 20 iunie, fiul cel mare al celor doi își aniversează ziua de naștere. Ioachim a împlinit 8 ani, iar Andreea Popescu și Rareș Cojoc au făcut front comun de dragul micuțului.

Zi importantă pentru Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cei doi îl sărbătoresc astăzi pe fiul lor cel mare, Ioachim. Cu această ocazie, cei doi foști parteneri s-au întâlnit. Bruneta a mers acasă la fostul soț și a petrecut alături de întreaga familie. Mai mult, cei doi au complotat pentru a-i face o surpriză fiului lor.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc, din nou împreună

Cum astăzi este o zi importantă, Andreea Popescu s-a trezit de la prima oră și s-a pregătit pentru vizita în casa fostului soț. Bruneta și-a dorit să își surprindă fiul, așa că s-a prezentat cu un tort și cadouri. Mai mult, aceasta le-a arătat tuturor că ea și Rareș Cojoc au rămas în relații bune.

Dansatorul este cel care a ajutat-o să pregătească surpriza, iar împreună i-au cântat micuțului La mulți ani și i-au făcut urări. De asemenea, Andreea Popescu a avut și un mesaj special pentru fiul său, pe care l-a postat în mediul online.

„Copilul meu venit din rugăciune, la mulți ani, sufletul meu bun! De 8 ani îmi umpli viața de bucurie, iubire și sens. Te iubesc infinit, până la Dumnezeu și înapoi!”, a scris Andreea Popescu, în mediul online.

Foto: Instagram

De asemenea, și Rareș Cojoc a avut o urare emoționantă pentru fiul său, dar și pentru tatăl lui. Se pare că aceștia sunt născuți în aceeași zi, iar dansatorul a transmis un mesaj pentru ambii.

„La mulți ani tatălui meu și primului meu fiu, Ioachim. Cât de tare e faptul că sunt născuți în aceeași zi”, a scris Rareș Cojoc, în mediul online.

Foto: Instagram

Și cum astăzi este dublu motiv de sărbătoare, cel mai probabil petrecerea va începe în curând. Sărbătoriții sunt gata să primească toate cadourile, iar Andreea Popescu și Rareș Cojoc au făcut front comun de această dată. Cei doi au demonstrat, în ciuda tuturor speculațiilor apărute, că au rămas în relații bune și că mereu o să fie unul lângă altul atunci când vine vorba despre copiii pe care îi au împreună.

 

CITEȘTE ȘI:

Gestul bizar făcut de Andreea Popescu față de foștii ei socri. S-a întâmplat după ce și-a petrecut noaptea cu Dan Alexa

Ce făcea Rareș Cojoc, după ce s-a aflat de asaltul Andreei Popescu la Dan Alexa? Antrenorul și-a petrecut noaptea la ea acasă

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Anunțul făcut de Poliție, după ce Cheloo și-a provocat o rană la gât și a fugit de la Spitalul de Psihiatrie
Știri
Anunțul făcut de Poliție, după ce Cheloo și-a provocat o rană la gât și a fugit de la…
Care este diferența reală între produsele BIO și cele obișnuite, potivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”E o industrie”
Știri
Care este diferența reală între produsele BIO și cele obișnuite, potivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”E o industrie”
Noul LUX al weekendului: să nu te deranjeze nimeni și să citești pe bani
Mediafax
Noul LUX al weekendului: să nu te deranjeze nimeni și să citești pe...
Weekend cu 36 de grade la umbră. Care sunt zonele lovite de caniculă și unde sunt așteptate vijelii. Prognoza actualizată de la ANM, pentru Gândul
Gandul.ro
Weekend cu 36 de grade la umbră. Care sunt zonele lovite de caniculă...
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după...
Despăgubiri pentru Autostrada A8. Un fost primar primește 1,1 milioane lei pentru un teren cumpărat cu doar 3.000 de lei când era edil
Adevarul
Despăgubiri pentru Autostrada A8. Un fost primar primește 1,1 milioane lei pentru un...
„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși cu studii superioare. Ce probleme invocă
Digi24
„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși...
Noua OBSESIE în turism: hotelul nu mai e suficient
Mediafax
Noua OBSESIE în turism: hotelul nu mai e suficient
Parteneri
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Așa arată acum fiicele Elenei Cârstea: „A avut curaj să înfieze!”. Ce meserii grele au în America: „Nu m-am băgat în viața lor”
Click.ro
Așa arată acum fiicele Elenei Cârstea: „A avut curaj să înfieze!”. Ce meserii grele au...
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de pace: „Lucrurile mergeau prost în Biroul Oval”
Digi 24
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un...
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
Promotor.ro
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
go4it.ro
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
Poporul care nu a avut războaie timp de 1.000 de ani
Descopera.ro
Poporul care nu a avut războaie timp de 1.000 de ani
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Weekend cu 36 de grade la umbră. Care sunt zonele lovite de caniculă și unde sunt așteptate vijelii. Prognoza actualizată de la ANM, pentru Gândul
Gandul.ro
Weekend cu 36 de grade la umbră. Care sunt zonele lovite de caniculă și unde...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Anunțul făcut de Poliție, după ce Cheloo și-a provocat o rană la gât și a fugit de la Spitalul ...
Anunțul făcut de Poliție, după ce Cheloo și-a provocat o rană la gât și a fugit de la Spitalul de Psihiatrie
Care este diferența reală între produsele BIO și cele obișnuite, potivit dr. nutriționist Mihaela ...
Care este diferența reală între produsele BIO și cele obișnuite, potivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”E o industrie”
E logodită de 5 ani, dar blonda lui Scărlătescu a pus nunta pe pauză: „Singurul lucru pe care ...
E logodită de 5 ani, dar blonda lui Scărlătescu a pus nunta pe pauză: „Singurul lucru pe care nu îl accept este infidelitatea”
BANCUL ZILEI | Cu cine s-a însurat vecinul, de fapt
BANCUL ZILEI | Cu cine s-a însurat vecinul, de fapt
România, sub cupolă de foc! Temperaturi de 36 de grade în 15 județe
România, sub cupolă de foc! Temperaturi de 36 de grade în 15 județe
Ce trebuie să faci pe 21 iunie, în ziua când are loc Solstițiul de vară. Astrologul Sanda Ionescu: ...
Ce trebuie să faci pe 21 iunie, în ziua când are loc Solstițiul de vară. Astrologul Sanda Ionescu: „Așa se poate manifesta energia Luminii”
Vezi toate știrile