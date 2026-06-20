Andreea Popescu, în penthouse-ul de lux al lui Rareș Cojoc! S-a dus glonț după mesajul subtil pe care i l-a transmis lui Dan Alexa

Andreea Popescu s-a întors în penthouse-ul de lux în care a locuit alături de Rareș Cojoc. Iar vizita ei a marcat un moment important. Astăzi, 20 iunie, fiul cel mare al celor doi își aniversează ziua de naștere. Ioachim a împlinit 8 ani, iar Andreea Popescu și Rareș Cojoc au făcut front comun de dragul micuțului.

Zi importantă pentru Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cei doi îl sărbătoresc astăzi pe fiul lor cel mare, Ioachim. Cu această ocazie, cei doi foști parteneri s-au întâlnit. Bruneta a mers acasă la fostul soț și a petrecut alături de întreaga familie. Mai mult, cei doi au complotat pentru a-i face o surpriză fiului lor.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc, din nou împreună

Cum astăzi este o zi importantă, Andreea Popescu s-a trezit de la prima oră și s-a pregătit pentru vizita în casa fostului soț. Bruneta și-a dorit să își surprindă fiul, așa că s-a prezentat cu un tort și cadouri. Mai mult, aceasta le-a arătat tuturor că ea și Rareș Cojoc au rămas în relații bune.

Dansatorul este cel care a ajutat-o să pregătească surpriza, iar împreună i-au cântat micuțului La mulți ani și i-au făcut urări. De asemenea, Andreea Popescu a avut și un mesaj special pentru fiul său, pe care l-a postat în mediul online.

„Copilul meu venit din rugăciune, la mulți ani, sufletul meu bun! De 8 ani îmi umpli viața de bucurie, iubire și sens. Te iubesc infinit, până la Dumnezeu și înapoi!”, a scris Andreea Popescu, în mediul online.

De asemenea, și Rareș Cojoc a avut o urare emoționantă pentru fiul său, dar și pentru tatăl lui. Se pare că aceștia sunt născuți în aceeași zi, iar dansatorul a transmis un mesaj pentru ambii.

„La mulți ani tatălui meu și primului meu fiu, Ioachim. Cât de tare e faptul că sunt născuți în aceeași zi”, a scris Rareș Cojoc, în mediul online.

Și cum astăzi este dublu motiv de sărbătoare, cel mai probabil petrecerea va începe în curând. Sărbătoriții sunt gata să primească toate cadourile, iar Andreea Popescu și Rareș Cojoc au făcut front comun de această dată. Cei doi au demonstrat, în ciuda tuturor speculațiilor apărute, că au rămas în relații bune și că mereu o să fie unul lângă altul atunci când vine vorba despre copiii pe care îi au împreună.

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