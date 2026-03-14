Acasă » Știri » Cum arată astăzi Elena Hasna, vocea care a uimit la Next Star! Are 24 de ani și nu o mai recunoști

Cum arată astăzi Elena Hasna, vocea care a uimit la Next Star! Are 24 de ani și nu o mai recunoști

De: Anca Chihaie 14/03/2026 | 17:46
Cum arată astăzi Elena Hasna, vocea care a uimit la Next Star! Are 24 de ani și nu o mai recunoști
Cum arată acum Elena Hasna/foto: captură YouTube
În urmă cu mai bine de un deceniu, o tânără talentată din România reușea să cucerească inimile telespectatorilor în cadrul emisiunii Next Star, unul dintre cele mai urmărite show-uri de talente pentru copii din țară. Printre numeroșii participanți care au urcat pe scenă, una dintre prestațiile care a rămas memorabilă pentru public a fost cea a Elenei Hasna, atunci o fetiță de doar 12 ani din Târgu Jiu.

Momentul care a transformat-o într-un nume cunoscut nu a fost doar un simplu act de interpretare, ci o demonstrație a unei voci cu adevărat mature, care a depășit cu mult vârsta artistei. Interpretarea piesei „Je suis malade” a Larei Fabian a atras atenția atât în România, cât și în afara granițelor, transformând clipul video într-un fenomen viral. La nivel global, acesta a strâns peste 37 de milioane de vizualizări, iar interesul pentru prestația ei a continuat să crească ani la rând, dovadă fiind comentariile și distribuirea pe platforme internaționale.

Cum arată acum Elena Hasna

De-a lungul anilor, fosta concurentă a continuat să fie prezentă în atenția publicului. După ce a participat la show, Elena Hasna a urmat o evoluție constantă, menținându-și pasiunea pentru muzică și continuând să interpreteze cu aceeași intensitate care a făcut-o remarcată în copilărie. Dacă atunci vocea ei era surprinzător de matură pentru vârsta sa, astăzi ea se afirmă ca o tânără adultă ce păstrează elementele definitorii ale stilului său artistic.

La 24 de ani, artista a păstrat aceleași trăsături care au atras atenția publicului în copilărie. Schimbările evidente sunt naturale, mai ales în înălțime și maturitate, însă zâmbetul cald și expresia feței au rămas familiare celor care au urmărit-o încă de la început. Aspectul său actual reflectă o combinație între inocența copilăriei și experiența acumulată de-a lungul anilor în lumea muzicii și a aparițiilor publice.

Elena acum/foto: Instagram

Emisiunea Next Star a fost un catalizator important pentru descoperirea de talente în România, iar Elena Hasna nu este singura care a reușit să construiască o imagine recunoscută după participarea la show. Alți foști concurenți, precum Omar Aranout, au cunoscut succesul și în carierele muzicale, însă prestația Elenei a fost deosebită prin impactul emoțional și calitatea interpretării, transformând-o într-un reper pentru publicul român și nu numai.

Delia, ”maraton” în Herăstrău cu ochii pe brățara fitness. ”Luptă” să fie cea mai sexy artistă și în 2026!

Nu a ajuns ispită la Insula Iubirii, dar și-a făcut talentul în viața reală! Influencerul de 24 de ani a pus mâna pe “sexy-doctorița” (32 de ani)

Iți recomandăm
Surpriză uriașă pentru Iustina Loghin și Cornel! Foștii concurenți de la Insula Iubiri au aflat sexului celui de-al doilea copil
Știri
Surpriză uriașă pentru Iustina Loghin și Cornel! Foștii concurenți de la Insula Iubiri au aflat sexului celui de-al…
Reguli pentru construcția unei case pe limita de proprietate. Ce trebuie să știi
Știri
Reguli pentru construcția unei case pe limita de proprietate. Ce trebuie să știi
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
Medicii de la Harvard au confirmat. Alimentele care stimulează creșterea neuronilor
Gandul.ro
Medicii de la Harvard au confirmat. Alimentele care stimulează creșterea neuronilor
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător...
Avertismentul fondatorului forțelor de elită din România: Nu rachetele iraniene sunt marea problemă, altul este pericolul
Adevarul
Avertismentul fondatorului forțelor de elită din România: Nu rachetele iraniene sunt marea problemă,...
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se...
Ministrul israelian al Apărării: Războiul intră în faza sa decisivă
Mediafax
Ministrul israelian al Apărării: Războiul intră în faza sa decisivă
Parteneri
Îți aduci aminte de Laura Andreșan? E transformată complet și are o meserie neașteptată. Cum arată acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți aduci aminte de Laura Andreșan? E transformată complet și are o meserie neașteptată. Cum...
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Click.ro
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Digi 24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin,...
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns președintele SUA
Digi24
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns...
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Primarul general al Capitalei va avea propriul podcast
go4it.ro
Primarul general al Capitalei va avea propriul podcast
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Cum arată noul joc din populara serie World of Tanks
Go4Games
Cum arată noul joc din populara serie World of Tanks
Medicii de la Harvard au confirmat. Alimentele care stimulează creșterea neuronilor
Gandul.ro
Medicii de la Harvard au confirmat. Alimentele care stimulează creșterea neuronilor
Dan Alexa a “înscris în poarta” vedetei, la party-ul de Revelion! Detaliile care schimbă totul ...
Dan Alexa a “înscris în poarta” vedetei, la party-ul de Revelion! Detaliile care schimbă totul în divorțul momentului
Surpriză uriașă pentru Iustina Loghin și Cornel! Foștii concurenți de la Insula Iubiri au aflat ...
Surpriză uriașă pentru Iustina Loghin și Cornel! Foștii concurenți de la Insula Iubiri au aflat sexului celui de-al doilea copil
Reguli pentru construcția unei case pe limita de proprietate. Ce trebuie să știi
Reguli pentru construcția unei case pe limita de proprietate. Ce trebuie să știi
Mihai Pleșu, fiul filosofului Andrei Pleșu, trimis în judecată pentru trafic de droguri. Pe cine ...
Mihai Pleșu, fiul filosofului Andrei Pleșu, trimis în judecată pentru trafic de droguri. Pe cine ar fi aprovizionat acesta
Când trebuie schimbate cauciucurile de iarnă cu cele de vară în 2026. Cât costă montajul la service
Când trebuie schimbate cauciucurile de iarnă cu cele de vară în 2026. Cât costă montajul la service
Ce face Denisa Filcea, de fapt, cu gențile Hermés. Soția lui Flick spune „pas” criptomonedelor ...
Ce face Denisa Filcea, de fapt, cu gențile Hermés. Soția lui Flick spune „pas” criptomonedelor și aurului. Are o strategie specială
Vezi toate știrile