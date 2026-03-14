Cum arată astăzi Elena Hasna, vocea care a uimit la Next Star! Are 24 de ani și nu o mai recunoști

În urmă cu mai bine de un deceniu, o tânără talentată din România reușea să cucerească inimile telespectatorilor în cadrul emisiunii Next Star, unul dintre cele mai urmărite show-uri de talente pentru copii din țară. Printre numeroșii participanți care au urcat pe scenă, una dintre prestațiile care a rămas memorabilă pentru public a fost cea a Elenei Hasna, atunci o fetiță de doar 12 ani din Târgu Jiu.

Momentul care a transformat-o într-un nume cunoscut nu a fost doar un simplu act de interpretare, ci o demonstrație a unei voci cu adevărat mature, care a depășit cu mult vârsta artistei. Interpretarea piesei „Je suis malade” a Larei Fabian a atras atenția atât în România, cât și în afara granițelor, transformând clipul video într-un fenomen viral. La nivel global, acesta a strâns peste 37 de milioane de vizualizări, iar interesul pentru prestația ei a continuat să crească ani la rând, dovadă fiind comentariile și distribuirea pe platforme internaționale.

Cum arată acum Elena Hasna

De-a lungul anilor, fosta concurentă a continuat să fie prezentă în atenția publicului. După ce a participat la show, Elena Hasna a urmat o evoluție constantă, menținându-și pasiunea pentru muzică și continuând să interpreteze cu aceeași intensitate care a făcut-o remarcată în copilărie. Dacă atunci vocea ei era surprinzător de matură pentru vârsta sa, astăzi ea se afirmă ca o tânără adultă ce păstrează elementele definitorii ale stilului său artistic.

La 24 de ani, artista a păstrat aceleași trăsături care au atras atenția publicului în copilărie. Schimbările evidente sunt naturale, mai ales în înălțime și maturitate, însă zâmbetul cald și expresia feței au rămas familiare celor care au urmărit-o încă de la început. Aspectul său actual reflectă o combinație între inocența copilăriei și experiența acumulată de-a lungul anilor în lumea muzicii și a aparițiilor publice.

Emisiunea Next Star a fost un catalizator important pentru descoperirea de talente în România, iar Elena Hasna nu este singura care a reușit să construiască o imagine recunoscută după participarea la show. Alți foști concurenți, precum Omar Aranout, au cunoscut succesul și în carierele muzicale, însă prestația Elenei a fost deosebită prin impactul emoțional și calitatea interpretării, transformând-o într-un reper pentru publicul român și nu numai.

