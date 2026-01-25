Acasă » Știri » Zodiile care își schimbă destinul în 2026. O să fie o schimbare majoră de energie

De: Andreea Stăncescu 25/01/2026 | 12:39
Astrologul profesionist Amy Demure atrage atenția asupra faptului că patru zodii, deși au trecut prin ani dificili, se află în pragul unei perioade de abundență, stabilitate și evoluție, care se va accentua până la finalul anului 2026. Schimbările nu se vor resimți imediat, dar procesul de transformare este deja în curs.

Leu

2026 se anunță ca un an extrem de favorabil pentru această zodie. Ultimii ani au fost plini de provocări pentru Lei, cu dezamăgiri emoționale și senzația că eforturile lor nu dau roade. În plan personal, profesional și sentimental, lucrurile încep să se alinieze, aducând recunoaștere, stabilitate și oportunități importante. Este momentul în care Leii simt că munca lor este răsplătită, iar viața lor intră pe un trend ascendent.

Vărsător

Pentru Vărsători, ultimii ani au fost marcați de lecții karmice intense, mai ales în relații. Trădările, despărțirile și confruntarea cu răni vechi au fost provocări majore. În 2026, acest ciclu se încheie, iar tot ce nu este autentic dispare din viața lor.

Vor atrage persoane și situații care corespund valorilor lor reale, iar relațiile devin mai mature și mai echilibrate. Anul viitor aduce eliberare emoțională și reconstrucție interioară.

Scorpion

Scorpionii au resimțit stagnare profesională și dificultăți financiare în ultimii doi ani, mulți simțind că munca lor nu este apreciată cum se cuvine. În 2026, eforturile depuse în trecut încep să se concretizeze: vor apărea oportunități de promovare, câștiguri financiare și șansa de a se repoziționa clar în carieră.

Taur

Pentru Tauri, perioada trecută a fost mai ales o provocare emoțională, cu dezamăgiri, epuizare și răni interioare nerezolvate. În 2026, aceste poveri încep să se estompeze. Nativii intră într-o etapă de liniște, claritate și echilibru interior, iar viața lor devine mai ușor de gestionat și mai stabilă. Această evoluție le permite să fie printre cele mai armonioase și de succes zodii ale anului.

