Acasă » Știri » Ora de vară 2026. Data la care România dă ceasurile înainte: ora 03:00 devine ora 04:00

Ora de vară 2026. Data la care România dă ceasurile înainte: ora 03:00 devine ora 04:00

De: Denisa Crăciun 08/03/2026 | 11:52
Ora de vară 2026. Data la care România dă ceasurile înainte: ora 03:00 devine ora 04:00
Când se schimbă ora de în România

În perioada următoare urmează să fie date ceasurile cu o oră înainte. Vom trece la ora de vară, iar asta presupune că nopțile vor fi mai scurte și zilele mai lungi. Ora 03:00 devine 04:00.

După ce ora va fi schimbată lumina naturală va fi mai prezentă după-amiază și seara. Acest fapt nu se traduce prin faptul că ziua va fi mai lungă, ci că noaptea va fi mai scurtă, deci vom dormi mai puțin.

Așa cum am fost obișnuiți, trecerea la ora de vară va avea loc în ultimul weekend din luna martie.

Se schimba ora în luna martie

Când trecem la ora de vară în 2026

Această schimbare marchează începutul perioadei de vară. Pentru noi, acesta este fusul orar standard. Trecerea se va face ca în fiecare an, în ultimul weekend din luna martie, adică în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie. Atunci ceasurile se vor da cu o oră înainte, ceea ce înseamnă că ora 04:00 va deveni ora 03:00. Acest proces are rolul de a optimiza folosirea luminii naturale și să ne obișnuim mai ușor cu ea.

Ora de vară a fost creată încă din timpul Primul Război Mondial, iar măsura a fost adoptată imediat de mai mult state. În România a fost introdus acest concept abia în anul 1932. Ea avea rolul atunci de a economisi consumul de energie electrică pentru că lumina naturală era mai benefică. Cu ani în urmă, trecerea se făcea în luna aprilie, iar ora de iarnă își intra în drepturi în luna octombrie.

În 2019, Parlamentul European a deschis o discuție care avea în prim plan eliminarea orei de vară. Totul a rămas la stadiu de propunere pentru că oficial nu s-a adoptat nicio decizie, iar ambele schimbări ale fusului orar au rămas în vigoare în mai multe țări, inclusiv în România. Cu toate acestea, există state care au renunțat complet la acest proces.

Ce țări au renunțat la ora de vară

Chiar dacă în acest moment, 60 de țări folosesc în continuare această practică, câteva state au încetat să mai schimbe fusul orar. Printre ele se numără Islanda, China, Rusia, Belarus și Turcia. Ei au în prezent un program constant pe tot parcursul anului.

VEZI ȘI: Ora de vară 2026. Data oficială la care se dau ceasurile înainte a fost anunțată

Ora de iarnă 2025 | Se mai schimbă sau nu ora în România? Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Elena Burcioiu, o româncă de 21 de ani, a dispărut fără urmă în Italia. Ce s-a întâmplat pe 2 martie 2026: unde a fost găsit telefonul tinerei
Știri
Elena Burcioiu, o româncă de 21 de ani, a dispărut fără urmă în Italia. Ce s-a întâmplat pe…
Panică în Dubai! Zgârie-nori, în flăcări: mai multe clădiri au fost evacuate de urgență
Știri
Panică în Dubai! Zgârie-nori, în flăcări: mai multe clădiri au fost evacuate de urgență
Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv a fost redeschis parțial. Primii pasageri părăsesc Israelul după conflictul cu Iranul
Mediafax
Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv a fost redeschis parțial. Primii pasageri părăsesc...
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se...
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Milioane de oameni dezinstalează ChatGpt. Care e motivul
Adevarul
Milioane de oameni dezinstalează ChatGpt. Care e motivul
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”
Digi24
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în...
Presa iraniană anunță un consens majoritar pentru alegerea noului lider suprem după moartea lui Ali Khamenei
Mediafax
Presa iraniană anunță un consens majoritar pentru alegerea noului lider suprem după moartea...
Parteneri
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei,...
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din...
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Click.ro
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători,...
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful Persic, în ciuda războiului din Iran
Digi 24
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful...
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
Promotor.ro
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
TikTok te urmărește fără cont? Cum să oprești colectarea datelor
go4it.ro
TikTok te urmărește fără cont? Cum să oprești colectarea datelor
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Elena Burcioiu, o româncă de 21 de ani, a dispărut fără urmă în Italia. Ce s-a întâmplat pe ...
Elena Burcioiu, o româncă de 21 de ani, a dispărut fără urmă în Italia. Ce s-a întâmplat pe 2 martie 2026: unde a fost găsit telefonul tinerei
Panică în Dubai! Zgârie-nori, în flăcări: mai multe clădiri au fost evacuate de urgență
Panică în Dubai! Zgârie-nori, în flăcări: mai multe clădiri au fost evacuate de urgență
BANCUL ZILEI | Statistică de 8 Martie
BANCUL ZILEI | Statistică de 8 Martie
Dacă o ai acasă, te îmbogățești! Cu cât se vinde, în 2026, moneda de 20 de lei din anii ’90, ...
Dacă o ai acasă, te îmbogățești! Cu cât se vinde, în 2026, moneda de 20 de lei din anii ’90, cu chipul lui Ștefan cel Mare
2 zodii care vor avea mari probleme cu greutatea în primăvara acestui an, conform astrologilor
2 zodii care vor avea mari probleme cu greutatea în primăvara acestui an, conform astrologilor
Calcul complet. Cât te costă în 2026 să îți închizi balconul cu tâmplărie PVC și geam termopan
Calcul complet. Cât te costă în 2026 să îți închizi balconul cu tâmplărie PVC și geam termopan
Vezi toate știrile
×