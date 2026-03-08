Ora de vară 2026. Data la care România dă ceasurile înainte: ora 03:00 devine ora 04:00

În perioada următoare urmează să fie date ceasurile cu o oră înainte. Vom trece la ora de vară, iar asta presupune că nopțile vor fi mai scurte și zilele mai lungi. Ora 03:00 devine 04:00.

După ce ora va fi schimbată lumina naturală va fi mai prezentă după-amiază și seara. Acest fapt nu se traduce prin faptul că ziua va fi mai lungă, ci că noaptea va fi mai scurtă, deci vom dormi mai puțin.

Așa cum am fost obișnuiți, trecerea la ora de vară va avea loc în ultimul weekend din luna martie.

Când trecem la ora de vară în 2026

Această schimbare marchează începutul perioadei de vară. Pentru noi, acesta este fusul orar standard. Trecerea se va face ca în fiecare an, în ultimul weekend din luna martie, adică în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie. Atunci ceasurile se vor da cu o oră înainte, ceea ce înseamnă că ora 04:00 va deveni ora 03:00. Acest proces are rolul de a optimiza folosirea luminii naturale și să ne obișnuim mai ușor cu ea.

Ora de vară a fost creată încă din timpul Primul Război Mondial, iar măsura a fost adoptată imediat de mai mult state. În România a fost introdus acest concept abia în anul 1932. Ea avea rolul atunci de a economisi consumul de energie electrică pentru că lumina naturală era mai benefică. Cu ani în urmă, trecerea se făcea în luna aprilie, iar ora de iarnă își intra în drepturi în luna octombrie.

În 2019, Parlamentul European a deschis o discuție care avea în prim plan eliminarea orei de vară. Totul a rămas la stadiu de propunere pentru că oficial nu s-a adoptat nicio decizie, iar ambele schimbări ale fusului orar au rămas în vigoare în mai multe țări, inclusiv în România. Cu toate acestea, există state care au renunțat complet la acest proces.

Ce țări au renunțat la ora de vară

Chiar dacă în acest moment, 60 de țări folosesc în continuare această practică, câteva state au încetat să mai schimbe fusul orar. Printre ele se numără Islanda, China, Rusia, Belarus și Turcia. Ei au în prezent un program constant pe tot parcursul anului.

VEZI ȘI: Ora de vară 2026. Data oficială la care se dau ceasurile înainte a fost anunțată

Ora de iarnă 2025 | Se mai schimbă sau nu ora în România? Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei