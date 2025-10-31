Acasă » Știri » Semnul pe care soția lui Mihai Leu l-a primit de la regretatul campion: ”Cred că zâmbește”

Semnul pe care soția lui Mihai Leu l-a primit de la regretatul campion: ”Cred că zâmbește”

De: Irina Rasoveanu 31/10/2025 | 20:20
Au trecut aproape 4 luni de când Mihai Leu s-a stins din viață. În această perioadă, soția lui, Anna, nu a avut deloc timp să se odihnească. S-a ocupat îndeaproape să ducă mai departe pasiunea marelui campion pentru cursele de raliu. Recent, italianca a povestit cum s-a schimbat viața ei după ce și-a pierdut marea dragoste. Mai mult decât atât, a împărtășit planurile sale.

La începutul lunii iulie, Mihai Leu s-a stins din viață la vârsta de 56 de ani, după o lungă și grea luptă cu o boală nemiloasă. Marele campion la box a fost căsătorit mai bine de 30 de ani cu Anna, pe care a cunoscut-o în Germania, acolo unde fostul pugilist emigrase. Femeii nu i-a fost deloc ușor să își piardă iubirea vieții sale.

Ce a dezvăluit Anna, soția lui Mihai Leu

Anna Leu vrea să mai departe pasiunea regretatului său soț pentru cursele de raliuri. În acest weekend, a venit la București, alături de fiul ei și al lui Mihai Leu, pentru Campionatul Național de Super Rally 2025.

Cu această ocazie, Anna a vorbit despre felul în care s-a schimbat viața ei după moartea marelui campion. Durerea a copleșit-o pe soția fostului pugilist, însă și-a găsit puterea de a se ridica și a merge mai departe.

„Suntem bine. Vrem să ducem mai departe ideea lui Mihai, care a fost acest Super Rally. Primul eveniment a fost organizat în 2017. La București, din păcate, este primul eveniment la care el nu este prezent. Din păcate moartea face parte din viață și trebuie să învățăm să ne descurcăm!

De multe ori i-am simțit prezența, cred că zâmbește când se întâmplă ceva. L-am visat dar nu i-am văzut fața, am simțit că îmi șoptea ceva și zâmbea, nu i-am văzut fața”, a povestit Anna Leu, potrivit Click.

Anna și Mihai Leu/ Sursa foto: Facebook

După terminarea campionatelor, Anna Leu se va bucura de un concediu pentru că nu a apucat deloc să se odihnească. Italianca a mărturisit că va pleca în vizită la o bună prietenă, în Portugalia.

„Marco e foarte ambițios, a intrat și el în lumea auto acum și spune că trebuie să mergem mai departe. El merge azi cu un Lamborghini și deschide traseul de la Super Rally. O mașină de-a lui Mihai e la București, una la Hunedoara.

Nu am reușit să mă odihnesc deloc și acum e ultima etapă pentru anul acesta așa că o să intru în concediu. Voi pleca la o prietenă din Portugalia și o să stau acolo. Îmi doresc să am putere să merg mai departe”, a mai povestit văduva lui Mihai Leu.

