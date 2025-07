Șacalul, criminalul care a ucis două femei în Constanța, a comis-o în arest! Neculai Mitrea a fost trimis din nou în judecată

Șacalul a comis-o în arest! Neculai Mitrea, bărbatul care a ucis două femei în Constanța, a fost trimis din nou în judecată! Ce a făcut de data aceasta? Iată despre ce este vorba! Vă prezentăm cele mai noi informații!

Neculai Mitrea, cunoscut drept „Șacalul”, ucigașul care a îngrozit Constanța după ce a recunoscut că a omorât două femei, a comis-o din nou! De data asta, în arest! Bărbatul a fost trimis în judecată într-un nou dosar penal, după ce a fost prins cu un cuțit artizanal asupra lui, potrivit Spynews.ro.

Surse judiciare spun că Necuai Mitrea pusese mâna pe arma albă în tip ce era internat la Spitalul Penitenciar Poarta Albă în timp ce era internat la Spitalul Penitenciar Poarta Albă. Nu e clar cum a reușit, dar cert este că a intrat cu ea în Arestul Poliției Constanța. Criminalul a fost izolat imediat în carceră, dar nu s-a lăsat. A susținut că e nevinovat și că măsura luată împotriva lui a fost prea dură. Ba chiar mai mult, el a dat în judecată instituția, dar a pierdut procesul respectiv.

„Doresc să recunosc faptele. Dar nu pot să recunosc modul de săvârşire a faptelor. Mă refer la cele de omor. Nu a fost nicio premeditare în comiterea acestor infracţiuni. Nu am ştiut de prima victima ca a murit. Am aflat când am fost arestat”, a declarat Neculai Mitrea.