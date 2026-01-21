Căderea de pe tron! Emilia Clarke mărturisește că a intrat în depresie după finalul seriei Game of Thrones

Emilia Clarke, actrița care a devenit celebră datorită rolului lui Daenerys Targaryen din Game of Thrones, vorbește deschis despre perioada dificilă de după finalul uneia dintre cele mai cunoscute serii TV din istorie.

Sfârșitul unui capitol care a durat aproape un deceniu

În plină campanie de promovare pentru noul serial de spionaj Ponies, Emilia Clarke a acordat un interviu amplu publicației The New York Times, în care a vorbit fără ocolișuri despre cariera sa și despre impactul emoțional profund pe care l-a avut finalul serialului Game of Thrones. Actrița a dezvăluit că, atunci când serialul s-a încheiat oficial în 2019, a trecut printr-o adevărată „depresie nervoasă”. „A fost prima dată în viața mea profesională când m-am oprit cu adevărat”, a recunoscut ea. Emilia Clarke avea doar 22 de ani când a început să o interpreteze pe Daenerys Targaryen, într-un moment în care experiența sa în film și televiziune era extrem de limitată.

De-a lungul a aproape zece ani, cele opt sezoane ale producției HBO s-au succedat într-un ritm alert, fără pauze reale. „Nu mi-am acordat niciodată timp să mă opresc și să mă întreb ce înseamnă toate acestea”, a spus actrița. „Nu am avut previziunea de a-mi spune: «La un moment dat, vei avea nevoie de o pauză».” În momentul în care Game of Thrones s-a încheiat, cu puțin timp înainte de izbucnirea pandemiei, viața ei s-a schimbat radical. „Pandemia a venit fix în cel mai nepotrivit moment posibil”, a adăugat ea.

O pauză forțată și o nouă direcție profesională

Deși perioada de izolare a fost dificilă, Emilia Clarke spune acum că îi este recunoscătoare, relatează Vanity Fair. „M-a obligat să răspund la întrebări pe care probabil le-aș fi amânat încă zece ani”, a explicat actrița. La 39 de ani, vedeta a folosit acest timp pentru a-și reevalua parcursul și prioritățile profesionale. Un lucru e clar: nu intenționează să revină la genul fantasy. „E foarte puțin probabil să mă mai vedeți vreodată călare pe un dragon sau măcar în același cadru cu unul”, a spus ea cu umor.

Privind retrospectiv, actrița a realizat că multe dintre alegerile ei nu reflectau neapărat ceea ce își dorea cu adevărat. Ea a povestit că, atunci când a ajuns din Londra la Hollywood, regula era simplă: „cuvântul «nu» nu exista. Trebuia să spui mereu «da»”. Astăzi, actrița își propune să fie mult mai selectivă, alegând proiecte care o reprezintă cu adevărat, precum Ponies, un thriller de spionaj semnat de Susanna Fogel și David Iserson, plasat în contextul Războiului Rece. Cu alte cuvinte, pentru Emilia Clarke, perioada de după Game of Thrones nu a fost doar un final dureros, ci și începutul unei maturizări personale și artistice.

