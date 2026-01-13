Acasă » Știri » Câștigătorii Golden Globes 2026: lista completă a marilor premii din film și televiziune

Câștigătorii Golden Globes 2026: lista completă a marilor premii din film și televiziune

De: Paul Hangerli 13/01/2026 | 23:30
Câștigătorii Golden Globes 2026: lista completă a marilor premii din film și televiziune
Globurile de aur, sursa- captură social media Golden Globes

Gala Golden Globes 2026 a adus surprize, confirmări și dezbateri aprinse în rândul cinefililor. De la producții care au dominat seara până la interpretări actoricești intens discutate, cea de-a 83-a ediție a Globurilor de Aur a celebrat excelența în film și televiziune într-o noapte plină de strălucire, desfășurată la Beverly Hills.

O seară fastuoasă la Beverly Hills

Cea de-a 83-a ediție a Golden Globes a avut loc la Beverly Hilton Hotel din Beverly Hills, California, și a fost transmisă de CBS, fiind disponibilă și pe platforma Paramount+. Evenimentul a fost prezentat pentru al doilea an consecutiv de Nikki Glaser, care a revenit pe scenă cu umorul său tăios și comentarii apreciate de public.

Anul acesta, titluri precum One Battle After Another, Sinners, Sentimental Value, The White Lotus și Adolescence au dominat lista nominalizărilor, confirmând un an extrem de competitiv pentru industria de divertisment.

Câștigătorii Golden Globes 2026 – Film

Cel mai bun film – Dramă

Câștigător: Hamnet
Nominalizați: Frankenstein, It Was Just an Accident, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners

Cel mai bun film – Musical sau Comedie

Câștigător: One Battle After Another (Warner Bros. Pictures)

Cel mai bun film de animație

Câștigător: KPop Demon Hunters (Netflix)

Cel mai bun film non-englez

Câștigător: The Secret Agent (Brazilia)

Cel mai bun scenariu

Câștigător: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Interpretări actoricești – Film

Cel mai bun actor în dramă: Wagner Moura – The Secret Agent

Cea mai bună actriță în dramă: Jessie Buckley – Hamnet

Cel mai bun actor în musical sau comedie: Timothée Chalamet – Marty Supreme

Cea mai bună actriță în musical sau comedie: Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Roluri secundare

Cel mai bun actor în rol secundar: Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Cea mai bună actriță în rol secundar: Teyana Taylor – One Battle After Another

Cel mai bun regizor

Câștigător: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Muzică

Cel mai bun cântec original: „Golden” – KPop Demon Hunters

Cea mai bună coloană sonoră: Ludwig Göransson – Sinners

Câștigătorii Golden Globes 2026 – Televiziune
Cel mai bun serial – Dramă

Câștigător: The Pitt (HBO Max)

Cel mai bun serial – Musical sau Comedie

Câștigător: The Studio (Apple TV)

Cel mai bun serial limitat / antologie

Câștigător: Adolescence (Netflix)

Interpretări remarcabile

Cel mai bun actor în serial dramă: Noah Wyle – The Pitt

Cea mai bună actriță în serial dramă: Rhea Seehorn – Pluribus

Cel mai bun actor în rol secundar: Owen Cooper – Adolescence

Cea mai bună actriță în rol secundar: Erin Doherty – Adolescence

Seriale limitate

Cel mai bun actor: Stephen Graham – Adolescence

Cea mai bună actriță: Michelle Williams – Dying for Sex

Comedie

Cel mai bun actor: Seth Rogen – The Studio

Cea mai bună actriță: Jean Smart – Hacks

Stand-up și podcast

Cel mai bun show de stand-up: Ricky Gervais – Mortality

Cel mai bun podcast: *Good Hang with Amy Poehler

 

Golden Globes 2026 a confirmat un an extrem de puternic pentru film și televiziune, cu producții curajoase, interpretări memorabile și decizii care vor continua să fie dezbătute. Chiar și cei care nu au plecat acasă cu trofeul au demonstrat că și-au meritat pe deplin nominalizările, într-o ediție care a celebrat diversitatea și creativitatea la cel mai înalt nivel.

CITEȘTE ȘI: Rebootul „The Mummy”, atât de prost încât James Wan ar fi părăsit sala la jumătatea filmului

Tom Cruise intră în Star Wars cu camera, nu cu sabia. Și Ryan Gosling râde din cockpit

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Sofia Vicoveanca, primele declarații de pe patul de spital. Artista nu știe ce a pățit: „Sunt la mâna medicilor”
Știri
Sofia Vicoveanca, primele declarații de pe patul de spital. Artista nu știe ce a pățit: „Sunt la mâna…
Ce boală are Andreea Boldeanu, concurenta care a plecat pe targă de la Desafio: Aventura. I s-a făcut rău la duel și aproape a leșinat: „Ridică un deget”
Știri
Ce boală are Andreea Boldeanu, concurenta care a plecat pe targă de la Desafio: Aventura. I s-a făcut…
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
Mediafax
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
Ilie Bolojan a anunțat unde se fac primele concedieri la bugetari: Nu e normal să le tai la toți sporurile
Gandul.ro
Ilie Bolojan a anunțat unde se fac primele concedieri la bugetari: Nu e...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără...
Trump, mesaj pentru protestarii din Iran: „Ajutorul e pe drum”
Adevarul
Trump, mesaj pentru protestarii din Iran: „Ajutorul e pe drum”
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus...
Imagini revoltătoare la Colegiul „Mihail Sturza” din Iași / Tavan prăbușit într-o sală de clasă
Mediafax
Imagini revoltătoare la Colegiul „Mihail Sturza” din Iași / Tavan prăbușit într-o sală...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă:...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente importante și nu vor mai irosi timpul
Click.ro
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
Digi24
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti....
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Promotor.ro
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Un telefon Mate XT, supus unor teste brutale. Este mai rezistent decât Samsung TriFold? – VIDEO
go4it.ro
Un telefon Mate XT, supus unor teste brutale. Este mai rezistent decât Samsung TriFold? –...
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Ilie Bolojan a anunțat unde se fac primele concedieri la bugetari: Nu e normal să le tai la toți sporurile
Gandul.ro
Ilie Bolojan a anunțat unde se fac primele concedieri la bugetari: Nu e normal să...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 14 ianuarie 2026. Zodia care negociază o poziție importantă la locul de muncă
Horoscop 14 ianuarie 2026. Zodia care negociază o poziție importantă la locul de muncă
Sofia Vicoveanca, primele declarații de pe patul de spital. Artista nu știe ce a pățit: „Sunt la ...
Sofia Vicoveanca, primele declarații de pe patul de spital. Artista nu știe ce a pățit: „Sunt la mâna medicilor”
Ce boală are Andreea Boldeanu, concurenta care a plecat pe targă de la Desafio: Aventura. I s-a făcut ...
Ce boală are Andreea Boldeanu, concurenta care a plecat pe targă de la Desafio: Aventura. I s-a făcut rău la duel și aproape a leșinat: „Ridică un deget”
Daune record în showbiz! Cine e vedeta acuzată de ”înșelăciune sentimentală”. Nota de plată: ...
Daune record în showbiz! Cine e vedeta acuzată de ”înșelăciune sentimentală”. Nota de plată: 3 milioane de euro!
Tragedie la Spitalul din Constanța! O femeie a murit după 7 zile în care medicii au ignorat-o: „Pur ...
Tragedie la Spitalul din Constanța! O femeie a murit după 7 zile în care medicii au ignorat-o: „Pur şi simplu au abandonat-o”
 Poza care a pornit o telenovelă de România, cu rock, abonamente la Zapp și un sărut în parcare
 Poza care a pornit o telenovelă de România, cu rock, abonamente la Zapp și un sărut în parcare
Vezi toate știrile
×