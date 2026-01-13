Câștigătorii Golden Globes 2026: lista completă a marilor premii din film și televiziune

Gala Golden Globes 2026 a adus surprize, confirmări și dezbateri aprinse în rândul cinefililor. De la producții care au dominat seara până la interpretări actoricești intens discutate, cea de-a 83-a ediție a Globurilor de Aur a celebrat excelența în film și televiziune într-o noapte plină de strălucire, desfășurată la Beverly Hills.
Cea de-a 83-a ediție a Golden Globes a avut loc la Beverly Hilton Hotel din Beverly Hills, California, și a fost transmisă de CBS, fiind disponibilă și pe platforma Paramount+. Evenimentul a fost prezentat pentru al doilea an consecutiv de Nikki Glaser, care a revenit pe scenă cu umorul său tăios și comentarii apreciate de public.
Anul acesta, titluri precum One Battle After Another, Sinners, Sentimental Value, The White Lotus și Adolescence au dominat lista nominalizărilor, confirmând un an extrem de competitiv pentru industria de divertisment.
Cel mai bun film – Dramă
Câștigător: Hamnet
Nominalizați: Frankenstein, It Was Just an Accident, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners
Cel mai bun film – Musical sau Comedie
Câștigător: One Battle After Another (Warner Bros. Pictures)
Cel mai bun film de animație
Câștigător: KPop Demon Hunters (Netflix)
Cel mai bun film non-englez
Câștigător: The Secret Agent (Brazilia)
Cel mai bun scenariu
Câștigător: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Interpretări actoricești – Film
Cel mai bun actor în dramă: Wagner Moura – The Secret Agent
Cea mai bună actriță în dramă: Jessie Buckley – Hamnet
Cel mai bun actor în musical sau comedie: Timothée Chalamet – Marty Supreme
Cea mai bună actriță în musical sau comedie: Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Roluri secundare
Cel mai bun actor în rol secundar: Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Cea mai bună actriță în rol secundar: Teyana Taylor – One Battle After Another
Cel mai bun regizor
Câștigător: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Muzică
Cel mai bun cântec original: „Golden” – KPop Demon Hunters
Cea mai bună coloană sonoră: Ludwig Göransson – Sinners
Câștigătorii Golden Globes 2026 – Televiziune
Cel mai bun serial – Dramă
Câștigător: The Pitt (HBO Max)
Cel mai bun serial – Musical sau Comedie
Câștigător: The Studio (Apple TV)
Cel mai bun serial limitat / antologie
Câștigător: Adolescence (Netflix)
Interpretări remarcabile
Cel mai bun actor în serial dramă: Noah Wyle – The Pitt
Cea mai bună actriță în serial dramă: Rhea Seehorn – Pluribus
Cel mai bun actor în rol secundar: Owen Cooper – Adolescence
Cea mai bună actriță în rol secundar: Erin Doherty – Adolescence
Seriale limitate
Cel mai bun actor: Stephen Graham – Adolescence
Cea mai bună actriță: Michelle Williams – Dying for Sex
Comedie
Cel mai bun actor: Seth Rogen – The Studio
Cea mai bună actriță: Jean Smart – Hacks
Stand-up și podcast
Cel mai bun show de stand-up: Ricky Gervais – Mortality
Cel mai bun podcast: *Good Hang with Amy Poehler
Golden Globes 2026 a confirmat un an extrem de puternic pentru film și televiziune, cu producții curajoase, interpretări memorabile și decizii care vor continua să fie dezbătute. Chiar și cei care nu au plecat acasă cu trofeul au demonstrat că și-au meritat pe deplin nominalizările, într-o ediție care a celebrat diversitatea și creativitatea la cel mai înalt nivel.
