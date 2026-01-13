Câștigătorii Golden Globes 2026: lista completă a marilor premii din film și televiziune

Gala Golden Globes 2026 a adus surprize, confirmări și dezbateri aprinse în rândul cinefililor. De la producții care au dominat seara până la interpretări actoricești intens discutate, cea de-a 83-a ediție a Globurilor de Aur a celebrat excelența în film și televiziune într-o noapte plină de strălucire, desfășurată la Beverly Hills.

O seară fastuoasă la Beverly Hills

Cea de-a 83-a ediție a Golden Globes a avut loc la Beverly Hilton Hotel din Beverly Hills, California, și a fost transmisă de CBS, fiind disponibilă și pe platforma Paramount+. Evenimentul a fost prezentat pentru al doilea an consecutiv de Nikki Glaser, care a revenit pe scenă cu umorul său tăios și comentarii apreciate de public.

Anul acesta, titluri precum One Battle After Another, Sinners, Sentimental Value, The White Lotus și Adolescence au dominat lista nominalizărilor, confirmând un an extrem de competitiv pentru industria de divertisment.

Câștigătorii Golden Globes 2026 – Film

Cel mai bun film – Dramă

Câștigător: Hamnet

Nominalizați: Frankenstein, It Was Just an Accident, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners

Cel mai bun film – Musical sau Comedie

Câștigător: One Battle After Another (Warner Bros. Pictures)

Cel mai bun film de animație

Câștigător: KPop Demon Hunters (Netflix)

Cel mai bun film non-englez

Câștigător: The Secret Agent (Brazilia)

Cel mai bun scenariu

Câștigător: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Interpretări actoricești – Film

Cel mai bun actor în dramă: Wagner Moura – The Secret Agent

Cea mai bună actriță în dramă: Jessie Buckley – Hamnet

Cel mai bun actor în musical sau comedie: Timothée Chalamet – Marty Supreme

Cea mai bună actriță în musical sau comedie: Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Roluri secundare

Cel mai bun actor în rol secundar: Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Cea mai bună actriță în rol secundar: Teyana Taylor – One Battle After Another

Cel mai bun regizor

Câștigător: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Muzică

Cel mai bun cântec original: „Golden” – KPop Demon Hunters

Cea mai bună coloană sonoră: Ludwig Göransson – Sinners

Câștigătorii Golden Globes 2026 – Televiziune

Cel mai bun serial – Dramă

Câștigător: The Pitt (HBO Max)

Cel mai bun serial – Musical sau Comedie

Câștigător: The Studio (Apple TV)

Cel mai bun serial limitat / antologie

Câștigător: Adolescence (Netflix)

Interpretări remarcabile

Cel mai bun actor în serial dramă: Noah Wyle – The Pitt

Cea mai bună actriță în serial dramă: Rhea Seehorn – Pluribus

Cel mai bun actor în rol secundar: Owen Cooper – Adolescence

Cea mai bună actriță în rol secundar: Erin Doherty – Adolescence

Seriale limitate

Cel mai bun actor: Stephen Graham – Adolescence

Cea mai bună actriță: Michelle Williams – Dying for Sex

Comedie

Cel mai bun actor: Seth Rogen – The Studio

Cea mai bună actriță: Jean Smart – Hacks

Stand-up și podcast

Cel mai bun show de stand-up: Ricky Gervais – Mortality

Cel mai bun podcast: *Good Hang with Amy Poehler

Golden Globes 2026 a confirmat un an extrem de puternic pentru film și televiziune, cu producții curajoase, interpretări memorabile și decizii care vor continua să fie dezbătute. Chiar și cei care nu au plecat acasă cu trofeul au demonstrat că și-au meritat pe deplin nominalizările, într-o ediție care a celebrat diversitatea și creativitatea la cel mai înalt nivel.

CITEȘTE ȘI: Rebootul „The Mummy”, atât de prost încât James Wan ar fi părăsit sala la jumătatea filmului

Tom Cruise intră în Star Wars cu camera, nu cu sabia. Și Ryan Gosling râde din cockpit