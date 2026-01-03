Gabriel Cotabiță și Horia Moculescu au lăsat un gol imens! Aurelian Temișan: ”Dumnezeu a avut alte planuri”

Aurelian Temișan a pășit în 2026 cu rezoluții bine stabilite. Știe exact care este planul pentru anul care tocmai a sosit și ne pregătește surprize importante. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artistul a vorbit și despre momentele de cumpănă care l-au marcat în 2025 și pierderea persoanelor dragi, printre care și Horia Moculescu și Gabriel Cotabiță.

Aurelian Temișan recunoaște faptul că au existat multe revelioane pe care le-a petrecut departe de familie, cele mai multe fiind pe scenă, în compania colegilor de breaslă, în special Adrian Enache. La început de 2026, artistul a trecut în revistă evenimentele care au brăzdat anul ce a trecut. Evenimente cu o încărcătură emoțională puternică, cu dor și tristețe pentru cei care au plecat dintre noi.

Aurelian Temișan: „O emoție pe care nu aș fi vrut să o trăiesc”

Printre lucrurile bune lăsate în urmă în 2025, Aurelian Temișan ne-a mărturisit că lasă în spate și multă tristețe, deoarece colegi și prieteni care i-au fost alături pe tot parcursul carierei au plecat către stele.

Am avut multe Revelioane pe care le-am petrecut singur. Și când spun singur mă refer la lipsa familiei, pentru că au fost multe pe care le-am petrecut în compania colegilor, ia cele mai multe în compania lui Adrian Enache, cu care cântam și alergam într-o grămadă de locuri și poate pe 1 ianuarie sau chiar 2 reușeam să mă văd cu Monica. Am lăsat în urmă, în 2025 foarte multe lucruri bune, dar în același timp tristețe, pentru oamenii care s-au dus și care mi-au fost foarte dragi și cu care aveam amintiri din cei 30 și ceva de ani de meserie, dar și oameni de suflet care s-au dus, pe care marea masă nu-i știe. Dacă mă refer la colegi, Gabriel Cotabiță și Horia Moculescu. De Gabi și de Horia m-a legat, la propriu toată viața artistică de până acum, ar fi trebuit să fie un concert de sărbătoare pentru Horia Moculescu și cu el pe scenă. Dar Dumnezeu are planurile Lui și nu ține cont de dorințele noastre, concertul s-a transformat într-un in memoriam Horia Moculescu. A fost foarte frumos, dar încărcat de o emoție pe care nu aș fi vrut să o trăiesc, aș fi vrut să fie altă emoție, cu bucurie. Dar asta este viața. Există ceva ce îmi doresc, care nu s-a concretizat în 2025, dar face parte din dorințele mele pentru 2026. Pot spune doar atât, debut la nivel internațional și sper să fie bine în 2026, a declarat Aurelian Temișan pentru CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI: Monica Davidescu, dezvăluiri sincere după 30 de ani de conviețuire cu Aurelian Temișan: „Cel mai greu de suportat sunt criticile”

NU RATA: Cum a reușit Aurelian Temișan să slăbească 17 kilograme în 56 de zile. Juratul de la Te cunosc de undeva a dezvăluit SECRETUL!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.