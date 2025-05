Cum a reușit Aurelian Temișan să slăbească 17 kilograme în 56 de zile. Juratul de la Te cunosc de undeva a dezvăluit SECRETUL!

Aurelian Temișan s-a pregătit serios de vară și de sezonul de stat la plajă. Încă din luna februarie, artistul a început un program de slăbire, iar rezultatele pe care le-a obținut sunt extraordinare. A slăbit 17 kilograme în 56 de zile și acum este un om nou. Cum a reușit Aurelian Temișan să câștige lupta cu kilogramele în plus?

În luna februarie a acestui an, Aurelian Temișan cântărea 105 kilograme și atunci a decis că este momentul să ia atitudine. Principala lui grijă a fost sănătate, nu silueta, așa că a început un program de slăbit, nu o dietă strictă, și în doar câteva luni a reușit să aibă rezultate spectaculoase.

Așa cum spuneam, Aurelian Temișan este acum într-o formă de zile mari. Artistul și-a dorit să aibă un tonus mai bun, așa că în luna februarie a început un program de slăbit. A plecat de la 105 kilograme și în doar 56 de zile a reușit să dea jos 17. Mai mult, în tot acest proces artistul nu s-a înfometat deloc și a reuși să slăbească mâncând cinci mese pe zi.

„Eu mi-am propus să slăbesc 10-12 kilograme și am ajuns în momentul de față la minus 17 kilograme! Atenție! Numai grăsime. Niciun gram de masă musculară. Am slăbit numai grăsime. De ce s-a dus până la 17 kilograme? Cu siguranță, procedeul de cetoză a lucrat și a luat grăsimea de peste tot.

M-am oprit și acum sunt undeva la 15 kilograme date jos. Din 10-12 kilograme am ajuns acum la minus 15. Am plecat de la 105 kilograme și în momentul ăsta am 89 cu 4, dar cel mai jos am avut 86 cu 9, cel mai jos!”, a declarat Aurelian Temișan, potrivit click.ro.