Andreea Esca, povestitoare într-un serial pentru copii! Cum s-au transformat și Amalia Enache, Paula Herlo și Cristian Leonte

De la pupitrul știrilor direct în lumea poveștilor! Andreea Esca, Amalia Enache, Paula Herlo și Cristian Leonte își împrumută vocile în primul serial de animație românesc lansat de VOYO. Ce au în comun o bufniță înțeleaptă, un melc fulger și un pui de ciocârlie fără aripi? Toate prind viață cu ajutorul vedetelor PRO TV, care au dat costumele serioase pe joacă și emoție. Surpriza? Serialul „ȚUP” e inspirat de o poveste reală, care a făcut milioane de români să lăcrimeze în 2017.

Pe 23 mai, VOYO lansează în premieră ȚUP. Primul serial de animație românesc din portofoliul VOYO Originals este bazat pe îndrăgita serie de cărți pentru copii scrisă de Alex Donovici și ilustrată de Stela Damaschin-Popa.

ȚUP este povestea emoționantă a unui pui de ciocârlie născut fără aripi și cu picioarele prea scurte, dar cu un suflet mare și o voință de neclintit. Inspirată de viața tinerei Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea „Românii au talent”, ediția 2017, care a uimit o țară întreagă cântând la pian cu degetele de la picioare, povestea ȚUP este o lecție despre curaj, speranță și puterea de a merge mai departe, chiar și atunci când totul pare imposibil.

„Într-o seară a lui 2017 mă uitam la Românii au talent. Am văzut că pe scenă urcă o adolescentă care nu avea mâini. S-a așezat pe un scaun și a început să cânte la pian cu degetele de la picioare. Apoi a interepretat și din voce absolut minunat melodia a Million Stars, de Andrei Tudor. În acel moment am știut că trebuie să scriu o poveste. O proveste prin care să îi fac pe copii și pe părinți să simtă că IMPOSIBIL nu există pentru cei cu voință puternică și inimă mare. Că Imposibil este doar un cuvânt, așa cum o dovedise Lorelai Moșneguțu”, spune Alex Donovici, autorul seriei ȚUP.

Primul sezon, intitulat „Imposibil e doar un cuvânt”, cuprinde 12 episoade animate, adresate copiilor cu vârste între 3 și 7 ani. Serialul este o adaptare fidelă a primei cărți din seria publicat de Curtea Veche Publishing, care a devenit cea mai tradusă carte românească pentru copii, fiind publicată în 24 de țări și în 10 limbi.

Amalia Enache: ”Proiectul acesta e un cadou valoros pentru copii și părinți”

Producția beneficiază de vocile unora dintre cele mai cunoscute figuri ale PRO TV: Andreea Esca este naratoarea poveștii, Paula Herlo este vocea lui ȚUP, Amalia Enache interpretează bufnița înțeleaptă, iar Cristian Leonte dă viață mai multor personaje, printre care Melcul Fulger, dar și curajosul Tor.

„Atâtea știri, atâtea informații a rostit vocea mea în cei 25 de ani de PRO TV! Și totuși sunt extrem de emoționată, dar și mândră să dau acum voce unei bufnițe înțelepte, calmă și bună. De când o am pe Alma sigur înțeleg și mai bine câtă responsabilitate avem să le arătăm copiilor povești frumoase, educative, care să-i încurajeze să creadă în ei înșiși și în bine. Nu ecranele de care ne temem atât de mult sunt adevărata problemă, ci conținutul din ele. Iar proiectul acesta e un cadou valoros pentru copii și părinți din partea noastră, a tuturor celor implicați”, spune Amalia Enache.

„ȚUP e povestea în care mi-am dat voie să ies din cadrul serios al meseriei mele și să mă arunc în fantastica lume a unui personaj fantastic. Țup e curaj, onoare și bunătate, toate valorile pe care le vrem plantate în copiii noștri. Sunt onorată de prietenia cu Alex Donovici, creatorul ei, și încântată să fac parte dintr-o poveste care va face mii de copii fericiți”, spune Paula Herlo.

“Eu nu sunt actor, sunt doar entuziast, și am fost încântat să primesc propunerea de a crea, la rândul meu, pentru ”ȚUP”. Citisem deja povestea pentru site-ul poveștilecristinei.ro, unde sunt onorat să fiu povestitor într-o galerie de voci superbe, doar că în animație am primit personaje noi. Am conturat, împreună cu producătorul seriei, personaje cât se poate de apropiate de linia poveștii, acum a scenariului. Ne-am imaginat împreună cum se bucură, sare, cade sau se teme fiecare animăluț, și sper că am reușit să transmit interesant emoții și poate și umor”, a adăugat Cristian Leonte.

ȚUP este mai mult decât un simplu serial de animație – este o poveste despre toleranță și încredere în sine, care îi învață pe cei mici că fiecare obstacol poate fi depășit cu determinare și sprijinul celor dragi. Începând cu 23 mai, serialul de animație ȚUP va fi disponibil pe VOYO, oferind copiilor și părinților o experiență vizuală captivantă și educativă.