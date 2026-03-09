Câți euro a primit Adrian Kaan, de la Antena 1, pentru cele 9 săptămâni la Survivor 2026

Eliminare surprinzătoare la Survivor România. După nouă săptămâni petrecute în competiție, concurentul Adrian Kaan a părăsit oficial aventura din Republica Dominicană, în urma duelului decisiv din ediția cu numărul 27. Confruntarea finală a avut loc împotriva lui Alberto Hangan, iar rezultatul probei a stabilit cine își continuă drumul în competiție și cine se întoarce acasă. Iată cu câți bani a reușit să plece concurentul acasă!

Săptămâna eliminării a fost una tensionată pentru membrii tribului Războinicilor. În urma votului colectiv al concurenților, Adrian Kaan a fost desemnat primul participant care urma să intre la duelul eliminatoriu. Colegii săi au decis că el este cel care trebuie să lupte pentru a-și păstra locul în competiție, după ce a adunat cele mai multe voturi. Situația s-a complicat și mai mult în momentul în care Loredana Pălănceanu, câștigătoarea colanului de imunitate din acea etapă, a avut dreptul de a nominaliza al doilea concurent pentru confruntarea decisivă.

Câți euro a primit Adrian Kaan

Folosindu-și avantajul, aceasta l-a ales pe Alberto Hangan, ceea ce a dus la formarea unui duel intens între doi dintre concurenții considerați puternici în competiție.

Proba eliminatorie a fost una dificilă, specifică etapelor decisive din competiție. Ambii concurenți au fost nevoiți să treacă printr-un traseu complex, care a combinat rezistența fizică, echilibrul și concentrarea. După o confruntare strânsă, Alberto Hangan a reușit să obțină victoria, în timp ce Adrian Kaan a fost nevoit să accepte eliminarea din competiție.

Din punct de vedere financiar, participarea la competiție aduce și o recompensă consistentă pentru fiecare etapă în care concurenții reușesc să rămână în joc. Fiecare săptămână petrecută în competiție este remunerată cu aproximativ 1.500 de euro. Având în vedere că Adrian Kaan a rezistat nouă săptămâni în cadrul show-ului, suma totală acumulată pentru participarea sa ajunge la aproximativ 13.500 de euro.

Participarea la un astfel de format presupune nu doar rezistență fizică, ci și capacitatea de adaptare la condiții extreme. Concurenții sunt nevoiți să trăiască timp îndelungat în natură, cu resurse limitate și cu un program solicitant, în care probele sportive alternează cu strategiile sociale din interiorul triburilor.

