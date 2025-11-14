Acasă » Știri » Orașele din România care oferă pensionarilor bani în plus la pensie, în decembrie 2025

Orașele din România care oferă pensionarilor bani în plus la pensie, în decembrie 2025

De: Anca Chihaie 14/11/2025 | 09:02
Orașele din România care oferă pensionarilor bani în plus la pensie, în decembrie 2025

În apropierea sărbătorilor de iarnă, tot mai multe administrații locale din România anunță programe de sprijin dedicate pensionarilor și persoanelor vulnerabile. Iată ce orașe oferă bani în plus la pensie seniorilor!

Ajutoarele vin în completarea celor acordate de Guvern, care va vira în decembrie suma de 400 de lei pentru toți pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei. În paralel, autoritățile locale din mai multe județe au pregătit tichete sociale sau bonusuri financiare, pentru ca persoanele cu venituri reduse să poată acoperi o parte dintre cheltuielile de sezon.

Orașele din România care oferă pensionarilor bani în plus la pensie

În municipiul Botoșani, pensionarii care au împlinit sau urmează să împlinească vârsta standard de pensionare și se încadrează în plafonul de venit stabilit la 1.307 lei pot depune cereri începând cu 17 noiembrie 2025. Dosarul include actul de identitate și cuponul de pensie din luna anterioară. Beneficiarii vor ridica tichetele sociale din 24 noiembrie, de la sediul Direcției de Asistență Socială.

Prin aceste tichete pot fi achiziționate alimente, articole vestimentare, medicamente, produse de igienă sau diferite servicii de strictă necesitate. Măsura se adresează exclusiv celor cu venituri foarte mici și urmărește să ofere un minim sprijin în perioada sărbătorilor.

Meteorologii Accuweather anunță: În aceste orașe din România vin ninsorile săptămâna viitoare
Meteorologii Accuweather anunță: În aceste orașe din România vin ninsorile săptămâna viitoare
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

În comuna Corbu, administrația locală oferă, și în acest an, tichete sociale în valoare de 150 de lei. Sunt eligibili pensionarii cu venituri până la 1.450 de lei, persoanele cu handicap accentuat sau grav, precum și beneficiarii de ajutor social. Cererile pot fi depuse între 4 și 28 noiembrie 2025, la sediul primăriei, însoțite de documentele justificative privind veniturile și, dacă este cazul, certificatul de handicap. Distribuirea tichetelor se va face în perioada 15–19 decembrie.

Municipiul Alexandria continuă programul de Crăciun prin care acordă tichete sociale de 100 de lei familiilor sau persoanelor singure cu venituri de maximum 1.281 lei pe membru. Cererile, însoțite de copii după actele de identitate și dovezile de venit, se depun între 3 și 21 noiembrie 2025 la Direcția de Asistență Socială. Programul este gândit pentru a sprijini familiile cu venituri modeste, pensionarii singuri și persoanele vulnerabile aflate în evidența serviciilor sociale.

Primăria Slatina derulează cel de-al 19-lea sezon al programului său de tichete sociale de sărbători. De ajutor beneficiază pensionarii cu venituri până la 1.400 lei, persoanele cu handicap, beneficiarii de indemnizații speciale, persoanele fără adăpost și vârstnicii de peste 65 de ani care primesc venit minim de incluziune. Valoarea tichetelor este de 150 de lei, sumă care poate fi folosită pentru produse alimentare, farmaceutice, îmbrăcăminte sau articole de igienă.

La Năvodari, programul dedicat persoanelor defavorizate continuă prin tichete sociale acordate între 20 octombrie și 28 noiembrie 2025. În funcție de venituri, pensionarii pot primi între 75 și 125 de lei. De sprijin beneficiază și persoanele cu handicap grav sau accentuat, familiile cu venit minim de incluziune și vârstnicii fără venituri. Depunerea cererilor se face la Cantina de Ajutor Social, iar distribuirea tichetelor se va realiza prin serviciile poștale, între 15 și 19 decembrie.

Foto: Facebook

Când vor intra pensiile în noiembrie 2025! Programul complet al Poștei Române + bănci

 

Cum strângi 1 milion de lei la pensie. Ce salariu trebuie să ai

Tags:
Iți recomandăm
Horoscop 15 noiembrie 2025. Zodiile care nu se lasă intimidate de haos: vor alege calmul
Știri
Horoscop 15 noiembrie 2025. Zodiile care nu se lasă intimidate de haos: vor alege calmul
S-a tunat și a ajuns de nerecunoscut! Cum arată ispita de la Insula iubirii 2025, după ultima intervenție
Știri
S-a tunat și a ajuns de nerecunoscut! Cum arată ispita de la Insula iubirii 2025, după ultima intervenție
ANM. Prognoza meteo până în preajma Crăciunului. Precipitațiile vor fi abundente
Mediafax
ANM. Prognoza meteo până în preajma Crăciunului. Precipitațiile vor fi abundente
TOP 15 – Meseriile viitorului. Ce job-uri vor apărea în 2035 și ce salarii vor primi românii pentru ele
Gandul.ro
TOP 15 – Meseriile viitorului. Ce job-uri vor apărea în 2035 și ce...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești...
Dezastru în noapte: stadion de 2 milioane de euro, mistuit de flăcări. Vestiarele, distruse la doar doi ani după renovare. Cum s-a produs scânteia
Adevarul
Dezastru în noapte: stadion de 2 milioane de euro, mistuit de flăcări. Vestiarele,...
Reacția cabinetului stomatologic unde a murit fetița de 2 ani. Patroana unității medicale deține un lanț de clinici
Digi24
Reacția cabinetului stomatologic unde a murit fetița de 2 ani. Patroana unității medicale...
Ce trebuie să faceți în fiecare zi la ora 17.30 pentru a economisi la încălzire
Mediafax
Ce trebuie să faceți în fiecare zi la ora 17.30 pentru a economisi...
Parteneri
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
Click.ro
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde...
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea apelor sale teritoriale
Digi 24
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea...
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea mare. Au omorât-o, asta e părerea mea”
Digi24
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea mare. Au...
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Promotor.ro
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
TOP 15 – Meseriile viitorului. Ce job-uri vor apărea în 2035 și ce salarii vor primi românii pentru ele
Gandul.ro
TOP 15 – Meseriile viitorului. Ce job-uri vor apărea în 2035 și ce salarii vor...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ariana Grande, agresată de un fan în Singapore, la premiera noului ei film. Bărbatul nu se află la ...
Ariana Grande, agresată de un fan în Singapore, la premiera noului ei film. Bărbatul nu se află la prima abatere
Horoscop 15 noiembrie 2025. Zodiile care nu se lasă intimidate de haos: vor alege calmul
Horoscop 15 noiembrie 2025. Zodiile care nu se lasă intimidate de haos: vor alege calmul
S-a tunat și a ajuns de nerecunoscut! Cum arată ispita de la Insula iubirii 2025, după ultima intervenție
S-a tunat și a ajuns de nerecunoscut! Cum arată ispita de la Insula iubirii 2025, după ultima intervenție
Prima reacție a clinicii stomatologice unde a murit fetița de 2 ani. Cum se apără
Prima reacție a clinicii stomatologice unde a murit fetița de 2 ani. Cum se apără
Primele imagini cu medicul care a anesteziat fetița de 2 ani. A refuzat orice declarație
Primele imagini cu medicul care a anesteziat fetița de 2 ani. A refuzat orice declarație
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu fetița de 2 ani în clinica groazei? Mama micuței: ”La ora 17:06, ...
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu fetița de 2 ani în clinica groazei? Mama micuței: ”La ora 17:06, a intrat”
Vezi toate știrile
×