Orașele din România care oferă pensionarilor bani în plus la pensie, în decembrie 2025

În apropierea sărbătorilor de iarnă, tot mai multe administrații locale din România anunță programe de sprijin dedicate pensionarilor și persoanelor vulnerabile. Iată ce orașe oferă bani în plus la pensie seniorilor!

Ajutoarele vin în completarea celor acordate de Guvern, care va vira în decembrie suma de 400 de lei pentru toți pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei. În paralel, autoritățile locale din mai multe județe au pregătit tichete sociale sau bonusuri financiare, pentru ca persoanele cu venituri reduse să poată acoperi o parte dintre cheltuielile de sezon.

Orașele din România care oferă pensionarilor bani în plus la pensie

În municipiul Botoșani, pensionarii care au împlinit sau urmează să împlinească vârsta standard de pensionare și se încadrează în plafonul de venit stabilit la 1.307 lei pot depune cereri începând cu 17 noiembrie 2025. Dosarul include actul de identitate și cuponul de pensie din luna anterioară. Beneficiarii vor ridica tichetele sociale din 24 noiembrie, de la sediul Direcției de Asistență Socială.

Prin aceste tichete pot fi achiziționate alimente, articole vestimentare, medicamente, produse de igienă sau diferite servicii de strictă necesitate. Măsura se adresează exclusiv celor cu venituri foarte mici și urmărește să ofere un minim sprijin în perioada sărbătorilor.

În comuna Corbu, administrația locală oferă, și în acest an, tichete sociale în valoare de 150 de lei. Sunt eligibili pensionarii cu venituri până la 1.450 de lei, persoanele cu handicap accentuat sau grav, precum și beneficiarii de ajutor social. Cererile pot fi depuse între 4 și 28 noiembrie 2025, la sediul primăriei, însoțite de documentele justificative privind veniturile și, dacă este cazul, certificatul de handicap. Distribuirea tichetelor se va face în perioada 15–19 decembrie.

Municipiul Alexandria continuă programul de Crăciun prin care acordă tichete sociale de 100 de lei familiilor sau persoanelor singure cu venituri de maximum 1.281 lei pe membru. Cererile, însoțite de copii după actele de identitate și dovezile de venit, se depun între 3 și 21 noiembrie 2025 la Direcția de Asistență Socială. Programul este gândit pentru a sprijini familiile cu venituri modeste, pensionarii singuri și persoanele vulnerabile aflate în evidența serviciilor sociale.

Primăria Slatina derulează cel de-al 19-lea sezon al programului său de tichete sociale de sărbători. De ajutor beneficiază pensionarii cu venituri până la 1.400 lei, persoanele cu handicap, beneficiarii de indemnizații speciale, persoanele fără adăpost și vârstnicii de peste 65 de ani care primesc venit minim de incluziune. Valoarea tichetelor este de 150 de lei, sumă care poate fi folosită pentru produse alimentare, farmaceutice, îmbrăcăminte sau articole de igienă.

La Năvodari, programul dedicat persoanelor defavorizate continuă prin tichete sociale acordate între 20 octombrie și 28 noiembrie 2025. În funcție de venituri, pensionarii pot primi între 75 și 125 de lei. De sprijin beneficiază și persoanele cu handicap grav sau accentuat, familiile cu venit minim de incluziune și vârstnicii fără venituri. Depunerea cererilor se face la Cantina de Ajutor Social, iar distribuirea tichetelor se va realiza prin serviciile poștale, între 15 și 19 decembrie.

