Țara în care pensia este cât salariul unui CEO din România! Așa arată bătrânețea fără stres

Cei mai mulți dintre români se gândesc foarte mult la suma pe care o vor primi atunci când se vor retrage din activitate sub formă de pensie, iar acest lucru este valabil la nivel european.

Pensiile reprezintă principala sursă de venit pentru persoanele în vârstă din Europa, conform raportului OCDE „Pension at a Glance 2023”. În multe țări europene, transferurile publice, cum ar fi pensiile și beneficiile de stat, reprezintă peste 70% din venitul brut total echivalent al gospodăriilor adulților în vârstă, depășind 80% în unele cazuri, scrie Euronews.

Așadar, cât primesc europenii în pensii pentru limită de vârstă? Care sunt cheltuielile medii cu pensiile per beneficiar și cum se compară nivelurile pensiilor în Europa, ajustate în funcție de puterea de cumpărare?

Potrivit Eurostat, în 2022, cheltuielile medii cu pensiile per beneficiar pentru pensiile pentru limită de vârstă au fost de 16.138 euro în UE. Aceasta este echivalentul a aproximativ 1.345 euro pe lună.

Ce țări au cele mai mari pensii

Pensia medie anuală variază de la 3.611 euro în Bulgaria la 31.385 euro în Luxemburg, în cadrul UE. Atunci când sunt incluse țările EFTA și țările candidate la UE, intervalul se extinde, de la 1.648 euro pe an în Albania la 35.959 euro în Islanda.

Pensia medie pentru limită de vârstă per beneficiar depășește, de asemenea, 30.000 de euro pe an în două țări nordice: Norvegia și Danemarca. De asemenea, aceasta a fost semnificativ peste media UE în Suedia (22.436 euro) și Finlanda (21.085 euro).

Pe lângă Albania, țările candidate la UE au cele mai mici pensii medii anuale. Printre acestea se numără Turcia (2.942 EUR), Bosnia și Herțegovina (3.041 EUR), Serbia (3.486 EUR) și Muntenegru (3.962 EUR). Muntenegru se situează puțin peste Bulgaria, dar doar cu o mică marjă. Acestea sunt cifre anuale, nu lunare, demonstrând diferența mare dintre cele mai mici și cele mai mari niveluri ale pensiilor din Europa.

România se află spre coada clasamentului, pensia medie anuală ajungând la 5.094 euro pe an, media Uniunii Europene fiind de 16.138 de euro. Din statele membre UE, Ungaria, Croația, Slovacia și Bulgaria înregistrează pensii medii mai mici decât cele din România.

CITEȘTE ȘI:

Scandal în showbiz! Acuzatii de trădare între doi artiști, după ce au făcut milioane împreună: ”Nimeni nu ți-e frate, să nu crezi mizeria asta!”

Imagini bizare cu Calvin Klein la 83 de ani, balansând între glorie și asfalt, în timp ce iubitul tinerel… se concentrează pe arta de a nu face nimic!