Cele 5 categorii de români care pot cere buletin vechi de la autorități. Restul vor primi CI cu cip

România trece treptat la sistemul de carte electronică de identitate, însă modelul clasic de buletin, introdus în 1997, nu a fost eliminat complet. Deși cetățenii pot alege între cartea electronică și cartea simplă, vechiul tip de act de identitate rămâne disponibil doar în circumstanțe speciale, legate în principal de imposibilitatea deplasării persoanelor către ghișeele serviciilor de evidență a populației.

În mod normal, documentele de identitate sunt eliberate în format electronic sau simplu, variante considerate mai sigure și mai eficiente, fiind suportate de infrastructura tehnică modernă. Acest sistem permite o procesare rapidă și standardizată a cererilor, reducând timpul de așteptare și riscurile asociate actelor pe suport de hârtie. Cu toate acestea, legislația în vigoare continuă să prevadă situații în care vechiul buletin poate fi utilizat, mai ales în cazuri în care accesul fizic la ghișee este dificil sau imposibil.

Cele 5 categorii de români care pot cere buletin vechi de la autorități

Printre categoriile care pot primi vechiul model se numără persoanele cu probleme medicale severe, care nu pot fi transportate, dar și cei internați în spitale, centre sociale sau unități de îngrijire. De asemenea, documentul poate fi eliberat persoanelor aflate în detenție, unde deplasarea reprezintă un risc de securitate. Această prevedere permite continuarea activităților administrative și protejarea drepturilor acestor persoane, fără a compromite siguranța lor sau a angajaților autorităților.

Pentru tinerii care împlinesc vârsta de 14 ani și se află temporar în străinătate, vechiul buletin poate fi obținut prin intermediul misiunilor diplomatice. Procedura este similară pentru românii aflați peste hotare ale căror acte de identitate au expirat: aceștia pot împuternici o altă persoană să depună cererea în numele lor, printr-o procură specială emisă de ambasade sau consulate. Astfel, autoritățile asigură accesul la servicii esențiale chiar și în afara teritoriului României, fără a fi necesară revenirea în țară.

„Conform prevederilor art. 16 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, având în vedere faptul că au fost realizate condițiile tehnice pentru eliberarea noilor acte de identitate, cetățenii pot opta pentru cartea electronică de identitate sau pentru cea simplă”, a declarat chestorul Giulescu.

Modernizarea sistemului de evidență a persoanelor include și planuri de extindere a serviciilor prin intermediul ambasadelor și consulatelor, permițând obținerea cărților electronice de identitate direct din străinătate. Această măsură urmărește simplificarea procesului pentru cetățenii români care locuiesc permanent sau temporar în afara granițelor, eliminând nevoia deplasărilor costisitoare și prelungite.

