Prima reacție a primarului din localitatea care a eliminat taxele și impozitele: ”Nu mi-e frică”

Un oraș din România se pregătește să facă un pas rar întâlnit în administrația locală: eliminarea aproape completă a taxelor și impozitelor locale pentru persoanele fizice. Decizia aparține primarului, care a venit acum cu mai multe informații suplimentare. Cum vrea să își implementeze planul?

Localitatea Vicovu de Sus, din județul Suceava, ar putea deveni prima din țară unde cetățenii nu vor mai plăti impozite pe locuințe, terenuri sau alte bunuri, cu o singură excepție – impozitul pe autoturisme. Inițiativa aparține primarului Vasile Iliuț, care spune că măsura va putea fi implementată după ce Primăria nu va mai avea de acoperit, din bugetul local, sumele consistente necesare pentru cofinanțarea proiectelor europene aflate în prezent în derulare.

Ce spune primarul din Vicovu de Sus, după ce a eliminat taxele și impozitele

Vasile Iluţ, primarul din Vicovu de Sus, a atras atenția prin inițiativa sa. Mai exact, acesta nu a dorit să crească taxele chiar și de trei ori la plata imobilelor şi terenurilor. Iar la plata taxei de salubrizare a limitat numărul de persoane pe familie: nu mai mult de 4 persoane pe familie. Asta, în condiția în care, majoritatea familiilor din zonă depășesc cu ușurință numărul de opt persoane.

„Ceea ce se întâmplă, în prezent, la noi la liberali, toate acestea ne trag ca şi imagine publică în jos. Ba mai mult, eu unul cred că toate partidele politice ar trebui să-şi asume astfel de măsuri. Uitați vă dau un exemplu, taxa de salubritate, unde aceasta este de 300 de lei pe persoană. Şi aici la noi, unde o familie are şi 15 membrii în componența ei, ar trebui să încasăm undeva la 4500 de lei, pentru o singură familie. Başca alte „biruri” noi, pe care ar trebui a le plăti. Şi atunci unde am ajunge?! Astfel am decis ca această taxă să nu depășească coplata pentru maxim 4 persoane, de familie. Există deja o lege a codului fiscal care în cazul în care nu ai plăti, aceste dări ţi-ar putea bloca viitoarele investiţii. Atunci am decis, în ultima şedinţă a consiliului local, ca aceste taxe să crească pentru anul acesta maxim cu 50%. Aşa încât să poată fi una suportabilă. Sincer, nu îmi este atât de teamă că-mi vor retrage sprijinul politic, cei din PNL, atunci când am avea din nou alegeri, iar eu unul cu siguranță că aş avea sprijinul locuitorilor de aici. Şi apoi, stând strâmb, dar judecând drept: cu ce am greşit eu, ca om politic local, când vreau să conserv şi să dezvolt această localitate, unde deja am demarat proiecte europene, doar pe educaţie, în valoare de 20 de milioane de euro?!” a declarat Vasile Iliuţ, primarul din Vicovu de Sus.

Reamintim că Vasile Iluţ este membru PNL din 2008, iar în prezent se află deja la al doilea mandat de primar al localităţii Vicovu de Sus.