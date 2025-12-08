Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Vedeta arhicunoscută care a fugit de soțul ei, la prima lor întâlnire. Ce i-a spus a speriat-o? „Eu nu prea avusesem întâlniri”

Vedeta arhicunoscută care a fugit de soțul ei, la prima lor întâlnire. Ce i-a spus a speriat-o? „Eu nu prea avusesem întâlniri”

De: Diana Cernea 08/12/2025 | 22:28
Vedeta arhicunoscută care a fugit de soțul ei, la prima lor întâlnire. Ce i-a spus a speriat-o? „Eu nu prea avusesem întâlniri”
Sursa foto: Pexels.com

Scarlett Johansson și Colin Jost au o relație sudată și sentimentele lor sunt la fel de puternice ca în prima zi. Și, că tot am adus vorba de prima zi a relației lor, lucrurile nu au fost deloc perfecte între ei. Scarlett Johansson a povestit cum primul ei date cu actorul, care ulterior a devenit soțul ei,  s-a încheiat brusc, lăsând chiar și bona nedumerită. Uneori, dragostea începe cu un fiasco. 

Invitată luni la emisiunea Today With Jenna & Friends, Scarlett Johansson a vorbit deschis despre prima ei întâlnire cu Colin Jost, o poveste care, după cum recunoaște actrița, a fost mai puțin romantică și mai degrabă dezastruoasă.

Scarlett Johansson și prima întâlnire cu Colin Jost

Scarlett Johansson  a susținut că nu primea invitații la întâlniri, lucru de înțeles într-un fel, căci bărbații pot fi de multe ori intimidați de femeile frumoase și cunoscute. Jost Colin, pe atunci colegul ei la Saturday Night Live, a făcut exact asta.

Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un milion de conaționali trăiesc în această țară
Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Vrei să luăm cina împreună?”, mi-a zis el. Au mers la un restaurant italian din New York, iar totul părea să decurgă perfect, până la un moment dat când lucrurile au luat o altă întorsătură.

Scarlett Johansson și Colin Jost Sursa: Hepta.ro

Cina mergea excelent, dar totul a luat o altă întorsătură

Actrița a povestit cu amănunte cum a decurs totul:  „Am luat cina, iar după aceea el mi-a zis: Mă întâlnesc cu niște prieteni, hai să bem ceva”, își amintește ea. Pentru majoritatea oamenilor, o continuare firească, pentru Scarlett Johansson, însă, panică totală.

„Eu nu prea avusesem întâlniri. Așa că pur și simplu am zis:’ Trebuie să plec acum. Chiar trebuie să plec.’ Și am plecat. A ajuns acasă după nici două ore, stârnind confuzia bonei. M-a întrebat: ‘De ce ești acasă așa devreme? Iar eu eram super agitată, nu știam cum să explic. Eram complet bulversată”, continuă ea.

„Colin a crezut că e gata!”

Colin i-a mărturisit ulterior că a interpretat plecarea ei ca pe un semnal clar: gata, nu mai vine un al doilea date.

„Mi-a zis: Am crezut că s-a terminat. Te comportai ciudat. Și avea dreptate. Pur și simplu am intrat în panică”, a spus Scarlett râzând.

Din fericire, povestea nu s-a terminat în acea seară. Cei doi au continuat să se vadă, și-au dat o a doua șansă, iar în 2020 s-au căsătorit. În 2021, au devenit părinții unui băiețel. Dacă aveai nevoie de un reminder: chiar și un debut dezastruos poate duce la o poveste de dragoste cu final fericit. Scarlett și Colin sunt dovada vie că uneori un început ciudat și stânjenitor e doar primul capitol.

CITEȘTE ȘI: Scarlett Johansson este cea mai bine plătită actriță din lume. Se întâmplă pentru al doilea an consecutiv

ACCESEAZĂ ȘI: Actrița Scarlett Johansson a născut! Ea și Colin Jost au devenit părinți

Tags:
Iți recomandăm
Cum arată felicitarea de Crăciun a Regelui Charles, bolnav de cancer, și a Reginei Camilla. Familia Regală se teme că ar putea fi ultimele sărbători petrecute împreună
Showbiz internațional
Cum arată felicitarea de Crăciun a Regelui Charles, bolnav de cancer, și a Reginei Camilla. Familia Regală se…
Fostă „regină a frumuseții”, condamnată după ce i-a ucis copilul iubitului ei. Motivul incredibil al crimei
Showbiz internațional
Fostă „regină a frumuseții”, condamnată după ce i-a ucis copilul iubitului ei. Motivul incredibil al crimei
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
Mediafax
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din...
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: „Corpul cere o pauză”
Gandul.ro
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului 6, după mutarea lui la PMB
Adevarul
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului...
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile avioanele F/A-18 Super Hornet cu rachete inamice
Digi24
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile...
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când vor ajunge banii la beneficiari
Mediafax
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când...
Parteneri
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD îi cer demisia: „Cum îți speli propria vină fără apă?”
Digi 24
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD îi cer...
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL
Digi24
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu...
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: „Corpul cere o pauză”
Gandul.ro
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de 2025, potrivit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce se întâmplă cu creditele românilor legate de IRCC de la 1 ianuarie 2026. Cât vor plăti prima rată
Ce se întâmplă cu creditele românilor legate de IRCC de la 1 ianuarie 2026. Cât vor plăti prima rată
Gen Z a rupt „lanțul de iubire” cu rețelele de socializare? Tinerii renunță la statul pe telefoane ...
Gen Z a rupt „lanțul de iubire” cu rețelele de socializare? Tinerii renunță la statul pe telefoane pentru un obicei extrem de sănătos
O influenceriță de a murit la scurt timp după ce a născut gemeni. Soțul tinerei de 26 de ani a făcut ...
O influenceriță de a murit la scurt timp după ce a născut gemeni. Soțul tinerei de 26 de ani a făcut anunțul trist
Tzancă Uraganu și Gigi Becali, moment viral și savuros! Au făcut skandenberg în public, în cel ...
Tzancă Uraganu și Gigi Becali, moment viral și savuros! Au făcut skandenberg în public, în cel mai scurt meci pe care o să îl vezi
Marius Tucă Show începe marți, 9 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian ...
Marius Tucă Show începe marți, 9 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin
Cum arată Arsenie Todiraș de la O-Zone în prezent. Cu ce se ocupă la 42 de ani? „Am două minute ...
Cum arată Arsenie Todiraș de la O-Zone în prezent. Cu ce se ocupă la 42 de ani? „Am două minute până la mare”
Vezi toate știrile
×