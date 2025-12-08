Vedeta arhicunoscută care a fugit de soțul ei, la prima lor întâlnire. Ce i-a spus a speriat-o? „Eu nu prea avusesem întâlniri”

Scarlett Johansson și Colin Jost au o relație sudată și sentimentele lor sunt la fel de puternice ca în prima zi. Și, că tot am adus vorba de prima zi a relației lor, lucrurile nu au fost deloc perfecte între ei. Scarlett Johansson a povestit cum primul ei date cu actorul, care ulterior a devenit soțul ei, s-a încheiat brusc, lăsând chiar și bona nedumerită. Uneori, dragostea începe cu un fiasco.

Invitată luni la emisiunea Today With Jenna & Friends, Scarlett Johansson a vorbit deschis despre prima ei întâlnire cu Colin Jost, o poveste care, după cum recunoaște actrița, a fost mai puțin romantică și mai degrabă dezastruoasă.

Scarlett Johansson și prima întâlnire cu Colin Jost

Scarlett Johansson a susținut că nu primea invitații la întâlniri, lucru de înțeles într-un fel, căci bărbații pot fi de multe ori intimidați de femeile frumoase și cunoscute. Jost Colin, pe atunci colegul ei la Saturday Night Live, a făcut exact asta.

„Vrei să luăm cina împreună?”, mi-a zis el. Au mers la un restaurant italian din New York, iar totul părea să decurgă perfect, până la un moment dat când lucrurile au luat o altă întorsătură.

Cina mergea excelent, dar totul a luat o altă întorsătură

Actrița a povestit cu amănunte cum a decurs totul: „Am luat cina, iar după aceea el mi-a zis: Mă întâlnesc cu niște prieteni, hai să bem ceva”, își amintește ea. Pentru majoritatea oamenilor, o continuare firească, pentru Scarlett Johansson, însă, panică totală.

„Eu nu prea avusesem întâlniri. Așa că pur și simplu am zis:’ Trebuie să plec acum. Chiar trebuie să plec.’ Și am plecat. A ajuns acasă după nici două ore, stârnind confuzia bonei. M-a întrebat: ‘De ce ești acasă așa devreme? Iar eu eram super agitată, nu știam cum să explic. Eram complet bulversată”, continuă ea.

„Colin a crezut că e gata!”

Colin i-a mărturisit ulterior că a interpretat plecarea ei ca pe un semnal clar: gata, nu mai vine un al doilea date.

„Mi-a zis: Am crezut că s-a terminat. Te comportai ciudat. Și avea dreptate. Pur și simplu am intrat în panică”, a spus Scarlett râzând.

Din fericire, povestea nu s-a terminat în acea seară. Cei doi au continuat să se vadă, și-au dat o a doua șansă, iar în 2020 s-au căsătorit. În 2021, au devenit părinții unui băiețel. Dacă aveai nevoie de un reminder: chiar și un debut dezastruos poate duce la o poveste de dragoste cu final fericit. Scarlett și Colin sunt dovada vie că uneori un început ciudat și stânjenitor e doar primul capitol.

