Vlăduța Lupău, în centrul unor momente tensionate la bordul unui avion. Artista a răbufnit și în mediul online

Vlăduța Lupău zboară frecvent cu avionul, atât pentru vacanțe, cât și pentru deplasări la concerte. Însă, există un aspect care o irită de fiecare dată. Chiar dacă este obișnuită cu regulile impuse în timpul zborului, artista spune că unele situații o scot din minți.

De curând, ea le-a povestit urmăritorilor din mediul online ce o deranjează cel mai tare atunci când călătorește, mai ales în cursele de noapte, când este însoțită de copiii ei.

Interpreta a explicat că fiul ei cel mic, Isaia, se trezește de fiecare dată când însoțitoarele de bord vin să verifice sau să îi fixeze centura de siguranță înainte de aterizare. Situația devine și mai dificilă deoarece copilul, odată trezit, începe să plângă și cu greu mai poate fi liniștit.

Vedeta a răbufnit

Cântăreața a recunoscut că, la un moment dat, a izbucnit un adevărat scandal din cauza insistențelor privind respectarea acestei reguli. Deși înțelege că măsura este obligatorie și ține de siguranța tuturor pasagerilor, spune că nu se poate abține să nu se enerveze în astfel de momente, mai ales când cei mici sunt treziți din somn.

„Atât îmi este de ciudă când copiii dorm, și mai ales pe zborurile astea de noapte (…) Și vine stewardesa și trebuie să-i pună centura, și atât te freacă să-i pui centura (…) Atât te învârte, te freacă, până te trezește (…) Aveți dreptate, e obligatoriu, sunt reguli pe care trebuie să le respectăm toți, doar că mie mi-e ciudă pe chestia asta (…)Bine, am făcut un circ de trebuia să aterizeze avionul, noroc că a fost la aterizare”, a spus cântăreața pe Instagram.

După ce au ajuns acasă, lucrurile au revenit la normal, însă copiii au adormit foarte târziu, în jurul orei 03:00. Cu toate acestea, artista a mărturisit că, dacă ar avea posibilitatea, ar elimina această regulă, considerând că își poate ține copilul în siguranță și fără intervenția echipajului.

„După aceea, oricum au adormit, nu am avut probleme. Au adormit așa, pe la 03:00 noaptea. Dar asta dacă aș putea să o elimin… că oricum eu îl țin”, a mai adăugat cântăreața.

