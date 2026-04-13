Emilia Dorobanțu a divorțat în mare secret?! Nici Paștele n-a mai îndreptat lucrurile!

Sărbătorile au venit și cu multă incertitudine în relație, dar și o distanțare pentru o celebră artistă de la noi. CANCAN.RO a aflat că vedeta ar fi ajuns la un punct de cotitură în mariajul ei, existând informații potrivit cărora aceasta ar fi divorțat la notar de soțul ei, într-o discreție totală. Pe cei doi îi desparte distanța, însă, artista spunea că nu acesta ar fi fost impedimentul din relația lor. În exclusivitate, Emilia Dorobanțu a vorbit despre problemele din căsnicia sa, care îi vor face pe mulți să se întrebe dacă vedeta mai este încă o persoană căsătorită sau nu.

Emilia Dorobanțu și soțul ei, Cătălin Tutilescu au funcționat de-a lungul timpului într-o relație la distanță. Artista locuiește în Drobeta Turnu Severin, acolo unde își desfășoară activitatea profesională, în timp ce soțul ei lucrează în București.

Această separare geografică a fost o constantă în căsnicia lor, însă în ultima perioadă diferența dintre viața personală și distanța fizică pare să fi apăsat și mai tare pe mariajul lor, iar cei doi ar fi ajuns, în urmă cu puțin timp, la divorț.

Emilia Dorobanțu și soțul ei ar fi divorțat la notar

Emilia Dorobanțu și Cătălin Tutilescu ar fi semnat divorțul la notar, în liniște, fără să facă prea multă vâlvă în showbiz. Așa cum știm, cei doi locuiau la distanță, ea în Drobeta Turnu Severin, iar el în București. Mai mult, situația relației lor trezește și mai multe semne de întrebare întrucât niciunul nu a publicat vreo fotografie alături de celălalt, deși Emilia spunea că vor petrece sărbătorile împreună. Contactată de CANCAN.RO, artista a spus că ea și soțul ei au fost de multe ori la un pas de divorț, însă nu distanța ar fi fost problema dintre ei.

„El își desfășoară activitatea la București și stăm mai mult la distanță. Noi dintotdeauna am funcționat doar la distanță, așa că la noi s-ar putea spune că dintotdeauna așa a fost.De foarte multe ori am fost la un pas de divorț. În orice familie tot timpul sunt discuții, certuri, dar am reușit întotdeauna să continuăm să vedem partea bună”, a spus ea.

„Copilul ne-a legat întotdeauna”

Întrebată cum reușeșete să mențină un echilibru în căsnicia sa, având în vedere distanța și activitatea profesională intensă a amândurora, Emilia Dorobanțu a răspuns clar și direct: toleranța este cuvântul care a descris căsnicia lor.

„Reușim să menținem un echilibru pentru că fiecare îi respectă dorințele celuilalt, există toleranță din partea amândurora, înțelegere, iar copilul a fost cel care ne-a legat întotdeauna și am respectat dorințele unul altuia”, a declarat ea.

Totuși există în continuare numeroase semne de întrebare legate de relația celor doi, mai ales că nici de Paște nu au publicat nicio fotografie împreună. Cu puțin timp înainte de sărbători, Emilia Dorobanțu ne dezvăluia într-un interviu exclusiv cum va arăta Paștele pentru ea și familia ei.

„De pregătiri se ocupă părinții, bunicii Anastasiei. Nu pot să fac drob, mama mea îl gătește, dar știu să fac pască. Eu mereu de sărbători stau acasă și am păstrat acest obicei. Paștele este pentru liniște sufletească, iar de două ori pe an cred că se cuvine să stai cu familia”, a spus Emilia Dorobanțu pentru CANCAN.RO.

