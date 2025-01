Calvarul prin care au trecut DOC și soția când s-au întors de la filmări și cearta de la Power Couple: ”A fost pe viață și pe moarte!”

Vlad Munteanu sau Doc, cum îl cunoaște lumea, și soția lui, Anca Munteanu au acceptat să participe în acest sezon la Power Couple. Cei doi luptă pentru marele premiu împotriva altor opt cupluri de vedete. Competiția este dificilă, iar filmările care au avut deja loc în Malta le-au dat bătăi de cap concurenților. DOC și soția lui recunosc că nu s-au așteptat la asemenea probe și chiar au ajuns la un moment dat la o ceartă cât casa. Însă, nimic nu s-a comparat cu momentul în care cei doi părinți au ajuns acasă și au găsit-o pe fiica lor bolnavă. Micuța Eva a avut probleme de sănătate și timp de o lună rapperul și soția lui s-au perindat pe la medici. CANCAN.RO a aflat totul și despre experiența celor doi din cadrul competiției Power Couple, dar și cum au trecut peste momentele dificile care au urmat când s-au întors acasă.

DOC și soția lui nici nu s-au întors bine din Malta, acolo unde au participat în cadrul emisiunii Power Couple, că au fost nevoiți să o ia de la capăt cu situațiile neprevăzute. Doar că de data aceasta lucrurile nu se întâmplau într-o competiție, ci, din păcate, în viața reală. Fetița lor în vârstă de cinci ani s-a îmbolnăvit, iar cei doi au fost nevoiți să umble pe la medici timp de o lună.

Fiica lui DOC și a Ancăi Munteanu s-a îmbolnăvit după ce părinții s-au întors din Malta: „Am trecut de la extaz la agonie”

DOC și Anca Munteanu au avut parte de momente grele în cadrul competiției Power Couple, însă nimic nu s-a comparat cu ce li s-a întâmplat în momentul în care au ajuns acasă. Fiica lor în vârstă de cinci ani, Eva, a făcut pneumonie, iar familia a trecut prin momente extrem de dificile.

„A fost grea prima săptămână, ulterior a avut voie pe tabletă ceea ce nu are voie în mod normal. A stat cu bunica ei care este destul de dură, așa că am lăsat-o pe mâini bune. Însă, apropo de partea somatică, în care credeam, dar nu așa cu tărie.

S-a îmbolnăvit fix înainte să ajungem acasă. Știi că strângi emoții și cumva la un moment dat le eliberezi, a făcut pneumonie, am ajuns la doctor, a fost o lună bolnavă, a fost greu. Dar a stat cu mama și cu tata și a fost important”, ne-au spus Anca Munteanu și DOC.

Rapperul și soția, dezvăluiri exclusive despre Power Couple: „Am avut o ceartă mare!”

DOC și Anca ne-au povestit cum a fost pentru ei experiența Power Couple. „Am trecut de la agonie la extaz și de la extaz la agonie și foarte rapid. Am stat puțin între ele, foarte rapid. Nu am avut prea multă pauză. A fost minunat, având în vedere că eu am mai experimentat un reality.

A fost senzațional să stai cu consoarta, să poți să faci echipă cu ea. O echipă suntem până la urmă, dar să fii și în ipostaze total nelalocul lor vizavi de viața noastră de cuplu, mi s-a părut foarte mișto această ieșire din zona de confort”, a spus DOC pentru CANCAN.RO.

În plus, artistul a făcut o paralelă cu emisiunea Survivor, unde a luptat „singur împotriva tuturor”. Rapperul a susținut că faptul că soția lui i-a fost alături în cadrul competiției Power Couple a fost un mare atuu pentru el și viceversa. „M-a ajutat enorm că Anca a fost lângă mine”, spune el.

Soția îl completează și punctează și ea cât de mult s-a bazat pe partenerul ei, mai ales că emoțiile și-au spus cuvântul în cazul ei. „Am avut super multe emoții. Cu toate că îmi spuneam încontinuu: „E o emisiune, nu e nimic pe viață și pe moarte”, corpul și creierul meu nu mă ascultau. Am avut super multe emoții și mi se pare că nu m-am distrat destul.

Adică dacă aș relua experiența, m-aș distra mai mult. A fost importat că el era lângă mine și orice s-ar întâmpla, ai la cine să te întorci. Atunci când întorci capul este cineva acolo și asta este foarte important” , a spus Anca pentru CANCAN.RO.

Însă nu vă gândiți că cei doi nu au avut parte de certuri în cadrul competiției. Bine, ar trebui să spunem la singular, căci… „Am avut o ceartă mare! Noi nu mergem așa cu certuri mici, la noi a fost una și ca lumea. Pentru el a fost pe viață și pe moarte, e super competitiv, eu sunt doar competitivă. În rest, mi se pare că ne-am înțeles mai bine decât acasă. Și acasă ai un scop, toate cuplurile au un scop, să-ți faci o casă, să faci un copil și altele.

Dar toate acestea sunt scopuri generale, sunt scopuri pe termen lung și atunci este mai greu să le menții. Acolo, însă, aveai un scop foarte clar și pe termen foarte scurt, chiar prea scurt aș spune că mereu stăteam stresați că o să plecăm acasă, și atunci te ajută și este cumva vizibil și îl simți cu adevărat. Asta este scopul, asta avem de făcut și lucrăm împreună pentru chestia asta”, a spus Anca.

