Doc și soția lui dau tot din casă, fără filtru! ”La divorț, o să vezi…” ”El doar o duce la grădi, în rest, sunt eu!”

CANCAN.RO l-a surprins pe Doc, alături de soția și fiica sa, așa că cele două au dat tot din casă! Fără filtru! 🤭 În timp ce Eva recunoaște că cel mai des o supără pe mami, Anca dezvăluie cât de implicat este rapper-ul în creșterea micuței lor. Au apelat la bunici, au angajat bonă, dar tot nu au timp de petrecut în cuplu.

Doc și soția lui s-au cunoscut în urmă cu mai bine de 16 ani, pe vremea când lucrau amândoi într-un cazinou. Peste ani, cei doi s-au regăsit, s-au îndrăgostit și s-au căsătorit în 2019. Rapper-ul și partenera lui au împreună o fetiță de patru ani, pe nume Eva, alături de care au venit la ziua lui JO. Așadar, pentru că am reușit să surprindem tabloul de familie complet, am vrut să aflăm cum este soțul și tăticul Doc, în afara scenei.

”Nu avem timp de cuplu. Ne vedem seara pe canapea 20 de minute, e minunat, până trebuie să culcăm copilul, apoi dispare și Anca și rămân eu și canapeaua. Ea promite că se întoarce, dar nu vine niciodată. Poate dacă îmi deschid eu un vin…

Timp de cuplu nu mai avem, mai ales dacă vrei să fii femeie puternică și independentă cum e ea, să aibă și job, să fie și într-o poziție de forță acolo. E greu! Eu sunt inopinat în programul. Plec dimineața, Dumnezeu știe când mă întorc. Rareori se întâmplă să mai avem timp. Cine știe?! Poate în viitor. Sunt doar câțiva ani acum… 18, mai exact! Mai avem 14 ani și o să petrecem timp împreună după!”, râd Anca și Doc.

Fostul concurent de la ”Survivor” și soția sa nu se ocupă singuri de micuța Eva, ci au apelat și la diverse ajutoare.

”Avem ajutor cu cea mică. Avem și bonă, și bunici. În curând o să le luăm bonă și bunicilor!”, spune Doc.

În ceea ce privește atribuțiile casei, Doc și soția lui încearcă să le împartă în mod egal. Ce-i drept, balanța înclină mai mult către Anca… Dar și Doc o duce la grădiniță pe Eva, deci se compensează… cât de cât! 🤣

”De dus la grădiniță, o duc eu. De adus, o aduce bonă. Avem un program foarte bine pus la punct de către nevasta mea!

Da, practic el doar o duce la grădi! În rest, sunt eu! A scris și melodii despre asta, cum el se duce la grădiniță cu copilul. Practic, despre un drum de 5 minute. O să scrie o carte despre acest drum. La divorț, o să vezi: Dar eu duceam copilul la grădiniță!”, mărturisesc cei doi, pentru CANCAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: DOC, dezvăluiri uluitoare despre Kamara, de la Survivor: “A omorât omul ăsta…”)

Doc lansează album nou

Deși acum este soț și tată cu normă întreagă, artistul nu își neglijează nici prima pasiune: muzica. Rapper-ul nu doar că a lucrat anul acesta la noul său album, dar l-a și finalizat și este foarte mulțumit de produsul final.

”Vara aceasta a fost foarte productivă. Am terminat toate concertele. Scot album! Deja l-am terminat, este foarte mișto. Este un an bun pentru mine. Cred că plăcerea de a face muzică este secretul meu, este o plăcere care nu ține de bani. Pur și simplu, mă bucur că fac asta! Eu scriu ce simt, iar asta nu are cum să aibă vârstă!”, încheie fostul concurent de la ”Survivor”, pentru CANCAN.RO.

(NU RATA: Ce nume are în buletin DOC de la Survivor România. Toată țara îi cunoaște doar numele de scenă)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.