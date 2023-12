DOC, dezvăluiri siropoase de la Survivor, de față cu soția lui: ”O luam și îi dădeam palme la fund!”

S-au întocmit listele pentru Survivor 2024, concurenții sunt pe poziție de plecare, iar Pro TV a făcut deja anunțul. All Stars se va numi ediția ce începe în ianuarie, iar printre vedetele programate să părăsească România nu se află și DOC. Rapperul explică motivul pentru care a ales să nu mai participe la Survivor, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Interviul artistului a beneficiat și de intervenții amuzante din partea soției, care dacă tot îl are pe Vlad Munteanu acasă, a decis că ar fi oportun să îi facă programul. Prin urmare, în loc să zboare către Dominicană pentru traseele prezentate de Dan Pavel, DOC este dorit în Tenerife de către partenera de viață.

Soția îi întocmește programul de sărbători lui DOC: „Ea vrea să meargă în Tenerife, eu nu vreau!”

CANCAN.RO: Ce faceți de sărbători? De Crăciun cine face planurile și de ce soția?

DOC: Omu’ ăsta are răspunsurile la el. Dânsa face planurile de Crăciun, dar stăm în familie.

Anca Cristina: Facem turul familiilor.

DOC: Având două familii și multipli membri, nu facem chiar turul complet, că unul dintre frații mei este la Londra, dar facem un semi-tur al familiilor.

CANCAN.RO: De profesie ești musafir, DOC?

DOC: Nu, în general casnic, vine lumea pe la noi.

CANCAN.RO: De Revelion plecați?

DOC: Paradoxal asta era discuția. Ea vrea să meargă în Tenerife, eu nu vreau să merg în Tenerife.

Anca Cristina: Așa că fiecare va face ce vrea.

DOC: Anul trecut am fost în Tenerife și mi-a ajuns, aș sta acasă.

Anca Cristina: Anul trecut a fost copilul bolnav și nu am ieșit din casă de Revelion.

DOC: Anul ăsta nici nu mai vrea să ia copilul. Vrea să anuleze șansa de a fi bolnav copilul.

Rapperul dezvăluie motivul pentru care nu va pleca la Survivor All Stars, în ianuarie

CANCAN.RO: Nu pleci la Survivor?

DOC: Nu, că e All Stars, eu am fost doar star. Dar nu merg, o dată că nu am vrut și doi, nu au insistat nici ei.

CANCAN.RO: Doamnă, era greu când a fost plecată sau ai mai fi vrut să-l vezi încă o dată departe de casă?

Anca Cristina: Chiar l-au sunat, trebuia să participe, chiar m-a întrebat «să mă mai duc?». Da, îți dai seama, abia mă obișnuisem. A fost super greu o lună și jumătate, după care m-am obișnuit și a venit acasă.

DOC: A fost greu pentru ea, chiar mai greu decât pentru mine. Când mă vedea că eu am făcut sport de echipă și când învingea câte o colegă, o luam și îi dădeam palme pe cur, «bravo, măăăă, te pup, Bianca, ești o zeiță».

Anca Cristina: Și exact asta îmi face mie acasă, a fost greu.

DOC: Cunoscându-mă pe mine, chiar a fost dureros, dar o făceam din spirit de echipă.

Anca Cristina: Hai, lasă vrăjeala!

DOC: Eu i-am zis «ți doresc să te duci să stai nemâncată acolo și să te gândești la sex»!

Anca Cristina: Atenție, că m-am înscris și nimic.

DOC: Cred că o să ne vedeți la altă emisiune, la anul, atât am de zis.

CANCAN.RO: La același post?

DOC: Nu, în postul Paștelui.

