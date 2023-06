Scandalul dintre foștii concurenți din Republica Dominicană continuă! De ce îl urăște Iftimoaie pe Kamara?!

Titlul de supraviețuitor suprem a fost adjudecat de către Dan Ursa, dar conflictele competiției din Dominicană continuă să aibă ecouri răsunătoare. Două dintre cele mai vocale personaje de la Survivor par să nu fi ajuns nici acum la un consens, deși miza competițională nu mai există. Kamara și Iftimoaie au avut conflicte aprinse pe timpul show-ului de la Pro TV, pe care cântărețul a vrut să le dea uitării. L-a invitat pe fostul luptător la el la podcast, iar reacția lui Iftimoaie a fost una insolită, dezvăluită de Kamara, în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Interpretul și-a reconciliat contactele cu mai toți cei implicați în Survivor, chiar și cu DOC, care a acceptat invitația la „Jungla lui Kamara”. Nu ar fi vorba despre ranchiună în cazul refuzului vehement al lui Iftimoaie, susține Kamara, acesta dorind în continuare să aplaneze orice disensiune cu cel care i-a fost coleg în echipa Faimoșilor.

Conflictul dintre Iftimoaie și Kamara este departe de a se fi încheiat! Fostul luptător a refuzat invitația la podcastul artistului: „DOC a acceptat, Ionuț nu!”

CANCAN.RO: Care dintre foștii oponenți de la Survivor ți-a ridicat cele mai mari dificultați, fiind poate la fel de vocal ca tine?

Kamara: Uimitor sau nu, în prima lună eu nu am fost deloc vocal, chiar am stat cuminte. Într-atât încât oamenii de acasă, din ce mi-au zis, când m-am întors, eram de nerecunoscut pentru că nu spuneam nimic, nu dădeam replica, eram „tranquila”. Până când, la un moment dat, nu am mai putut.

Când am fost atacat pe părți care țineau de persoană și de familie, atunci a trebuit să răbufnesc, dar nu am purtat niciodată vreo râcă pentru nimeni, pentru că am înțeles că e un joc. Au fost momente în care m-am certat cu DOC, momente în care m-am contrat cu Ionuț. Dar până la urmă nu am luat-o ca pe o răutate, am luat-o ca un joc. Asta au știut ei să joace la momentul acela, asta au știut ei să dea, așa am știut eu să răspund.

CANCAN.RO: Dar tu acum te-ai împăcat cu toată lumea?

Kamara: Cum să nu?! Eu i-am și invitat la podcastul meu, la „Jungla lui Kamara”. DOC a acceptat, Ionuț nu. O să vedem când va veni DOC, până acum am avut foarte mulți care au venit. Am vreo 11 episoade filmate, șase pe care deja le-am dat pe canalul meu.

CANCAN.RO: Iftimoaie de ce te-a refuzat, care a fost motivul?

Kamara: Nu știu ce să zic, e alegerea lui. Eu, când am fost întrebat despre el, când avea probleme, eu am răspuns pozitiv și am răspuns așa cum am simțit. Acum, dacă el a considerat că nu e cazul să vină la podcast, că și așa am vorbit prea mult acolo împreună, îi accept decizia, că nu e nimeni obligat să vină nicăieri. Mie mi-ar fi făcut plăcere să putem discuta, pentru că noi am avut și discuții mișto pe insulă, care poate nu s-au văzut pe post. Uneori se vede numai o parte a poveștii. Nu poți să redai tot ce se întâmplă la Survivor. S-a dat esențialul.

Kamara dorește îngropată securea războiului cu Iftimoaie: „Eu nu îi port pică!”

CANCAN.RO: Crezi că e un soi de ranchiună la Iftimoaie?

Kamara: Nu vreau să cred că e vreo ranchiună. Poate o să-i treacă la un moment dat, eu nu am nicio supărare, personal. Eu n-am avut supărări nici în momentul în care am plecat de acolo, chiar dacă el și-a dorit foarte mult ca eu să plec. Ăsta a fost discursul lui, a zis «eu mi-am dorit foarte mult ca tu să pleci, apoi puteam să plec și eu».

CANCAN.RO: Deci a fost o problemă personală?

Kamara: Probabil. Dar eu nu îi port pică. Eu sunt OK, i-am spus asta și când am plecat, i-am spus că după mine va pleca el. Și a plecat a doua zi. Ce să mai facem? Aia e!

CANCAN.RO: Leon ce face, cum se simte?

Kamara: Leon este bine, la bunicii lui acum. Progresează foarte mult, căutăm să vedem cu terapeutul din Spania, doctorul osteopat care va veni în România undeva pe la începutul acestei luni, să evaluăm și să vedem pentru operația din acest an.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.