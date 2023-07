DOC rupe tăcerea, la patru luni după eliminarea de la Survivor! Adevăratul motiv pentru care s-a certat cu Kamara: ”Nu puteam să...”

Vlad Costin Munteanu, cel cunoscut tuturor sub numele de scenă DOC, susține că nu are niciun motiv serios pentru a regreta decizia de a fi participat la ediția din acest an a emisiunii-concurs „Survivor”. La câteva luni bune după revenirea acasă, îndrăgitul solist susține că și-a învățat lecția personală.

Cel mai important e faptul că nu are niciun fel de regrete personale. „Nu regret absolut nimic din cele întâmplate. Am înțeles ulterior mici lucruri și recunosc că mi-a luat ceva timp ca să realizez cele întâmplate. Dar una peste alta nu pot vorbi despre regrete”, a declarat Vlad Costin Munteanu pentru CANCAN.RO.

Lipsa hranei, „de vină” pentru situațiile speciale ivite

El e de părere că situațiile dificile prin care trec concurenții la emisiunea filmată anual în Republica Dominicană și lipsa hranei sunt cele care creează „ambientul” unor conflicte aproape inevitabile.

„Perioada aceea a fost una dintre pietrele de moară care m-au dus în jos, fără doar și poate, dar am trecut peste ele. Nu am păstrat nimănui vreun resentiment, ba chiar m-am întânit cu mai mulți după concurs. M-am întâlnit cu Kamara, am mai vorbit și cu Ionuț Iftimoaie. Pot afirma că nu sunt certat cu nimeni dintre foștii mei colegi”, adaugă DOC.

La 42 de ani, DOC are puterea de a se amuza într-un fel, pe seama celor consumate în această primăvară. „Eram un pic proști pe atunci, dar există și o explicație foarte logică. Atunci când nu ai parte de hrana necesară, creierul tău funcționează un pic diferit. Date fiind condițiile speciale, nu cred că puteam să ne prezentăm altfel, niciunul dintre noi!”, sună sentința sa personală.

În Dominicană s-a certat cu mai toată lumea

Pe durata prezenței sale în concurs, DOC a reușit să se certe cu mai mulți dintre foștii săi colegi de suferință. El a avut câteva ieșiri și dispute pe diverse teme, legate fie de absența mâncării sau de strategia aleasă pentru a înfrunta diverse probe de concurs, fiind considerat de către publicul telespectator „vinovatul de serviciu” pentru cele mai multe dintre momentele tensionate înregistrate. „Mi-am dat seama după o vreme că nu am știut să fiu mai diplomat, că poate aș fi reușit să evit unele certuri. Dar asta nu înseamnă că-mi reproșez ceva anume. Personal, consider că am avut parte de o experiență cu totul aparte, în care am reușit să-mi ating țintele personale propuse. Știam că voi avea nevoie de o condiție fizică bună ca să reușesc să rezist și cred că am demonstrat asta până la final”, mai spune același DOC.

Nu ar spune nu unei noi experiențe similare

Pe de altă parte, el vorbește și despre ceea ce a numit un „challenging personal”. „Pentru mine toată această experiență a fost și un challenging personal, o experiență care sigur că m-a schimbat într-un fel. Aș spune că aș fi în stare să repet experiența, dar sigur nu în acest an. Însă, ar putea ca la anul să redeschid această fereastră a oportunității și sunt sigur că prezența mea la o emisiune similară ar fi diferită. Cu siguranță, aș fi altfel!”, indică el cu multă siguranță un posibil deznodământ în viitor.

Ceea ce e foarte sigur în acest moment în ceea ce-l privește e faptul că restul lunilor rămase din acest an vor fi dedicate în exclusivitate muzicii și concertelor, DOC fiind un reprezentant de marcă al stilului underground, având în spate o carieră de succes de circa un sfert de veac.