DOC, dezvăluiri uluitoare despre Kamara, de la Survivor: “A omorât omul ăsta…”

Kamara și Doc au fost doi dintre cei mai aprigi rivali din cadrul emisiunii Survivor România 2023. Ambii artiști au fost eliminați, însă poveștile din jungla dominicană continuă. Doc a făcut, recent, câteva dezvăluiri despre Kamara, care a avut mari probleme cu viețuitoarele specifice zonei. Deci, în afara conflictelor avute cu unii colegi, artistul nu a avut deloc liniște pe tot parcursul reality show-ului.

Kamara a intrat în emisiunea Survivor România cu un scop precis. Cântărețul și-a dorit foarte mult să câștige marele premiu, în valoare de 100.000 de euro, pentru fiul său, care este bolnav. După 13 săptămâni petrecute în jungla din Republica Dominicană, cântărețul a fost eliminat.

Kamara nu a avut deloc parte de liniște în jungla dominicană. Tarantulele și țânțarii i-au creat mari probleme

De-a lungul perioadei petrecute în jungla dominicană, Kamara a intrat în conflict cu mai mulți colegi. Unul dintre cei cu care a avut cele mai aprinse conflicte este rapperul Doc. Acesta a dezvăluit recent că fostul său rival Kamara a avut mari probleme cu țânțarii și tarantulele din junglă, care le-au dat mari bătăi de cap multor concurenți de la Survivor România. Spre deosebire de colegii săi, Doc s-a adaptat mai ușor conviețuirii cu aceste insecte, el chiar glumind pe seama acestui lucru.

„La Kamara, veneau la el câte 5 tarantule, 6 gâze. De n-a omorât omul ăsta la tarantule, să moară Cici! Da, e o tarantulă, dă-o încolo! Nu trebuie să o omori, să o fierbi. Încearcă să te blenduiești cu mediul. Dacă o faci, nici țânțarul n-o să vină”, a dezvăluit DOC.

Kamara nu are regrete după eliminarea de la Survivor. „Orice ar fi, l-am făcut mândru pe băiatul meu”

După ce a aflat că va părăsi emisiunea, Kamara a avut un discurs extrem de optimist. În ciuda faptului că nu și-a atins scopul, artistul s-a declarat mulțumit de prestația sa. În plus, Kamara este convins că fiul său, Leon, este mândru de el.

„Domnule Dan, sunt împărțit în momentul de față pentru că, oarecum, nu am reușit să îmi îndeplinesc misiunea de tată, dar pe cea de bărbat am reușit să o îndeplinesc! Orice ar fi, l-am făcut mândru pe băiatul meu și știe că nu sunt omul care să plece de lângă el fără a fi pentru el. Mi-a spus să fiu puternic, să am grijă să nu mă îmbolnăvesc, iar el a promis că va rămâne un Leon! Te felicit, Dane, că rămâi. Nu sunt supărat pe nimeni, nici măcar pe Ionuț și îi mulțumesc că mi-a dat puterea să nu fiu supărat pe el”, a declarat Kamara după eliminare.

