Kamara și Cristi Mitrea, un nou scandal în emisiunea lui Cătălin Măruță: „Tu ești o tentativă de luptător”

Kamara și Cristi Mitrea au avut un schimb dur de replici în ediția de marți a emisiunii La Măruță. Artistul a revenit în platou, acolo unde a continuat scandalul cu luptătorul de MMA. Declarațiile sale scandaloase l-au enervat chiar și pe Cătălin Măruță. Prezentatorul s-a văzut nevoit să intervină.

În ediția marți, 18 aprilie, Kamara a stat față în față cu Cristi Mitrea, unul dintre invitații permanenți ai emisiunii La Măruță. Luptătorul este invitat pentru a-și da cu părerea despre parcursul concurenților de la Survivor România. La un moment dat, situația a degenerat și asta pentru că, artistul a fost deranjat de criticile pe care luptătorul i le-a adus (VEZI TOATE DETALIILE AICI).

Scandalul dintre Kamara și Cristi Mitrea continuă

În ediția de miercuri, 19 aprilie, Kamara a venit, din nou, în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță, unde a continuat scandalul cu Cristi Mitrea. Artistul nu s-a abținut de la cuvinte dure la adresa luptătorului, despre care a zis că este invidios pe succesul lui.

De cealaltă parte, Cristi Mitrea a vrut să îi demonstreze lui Kamara că nu este singurul care și-a format o părere negativă despre el. Luptătorul a mărturisit că a primit un mesaj de la cineva care joacă fotbal alături de artist.

„Vreau să citesc, apropo de oamenii din viața lui Kamara. Este un băiat cu care joacă fotbal. «Ce căpitan este Kamara? Că dă doar la picioare. Și toată lumea îl ține de milă. Acolo unde zice el că joacă, toată lumea îl lasă în pace»”, a spus Cristi Mitrea.

Când a auzit cuvintele rostite de fostul iubit al Andreei Mantea, Kamara a răbufnit: „Față de tine, eu am avut rezultate în mai multe domenii. Și știu că ești ofuscat. Am jucat fotbal, am avut rezultate. Cânt, am avut rezultate. Tu ai câteva rezultate. Câteva doar. Eu ca și carieră în muzică, o am de 19 ani. Cânt în aceeași trupă. Am luat atâtea premii cu Alb&Negru. Tu mai exiști?”.

„Nu știe nimeni trupa Alb&Negru. Nu cred că știe nimeni nicio melodie de la Alb&Negru”, a fost replica lui Cristi Mitrea.

Cătălin Măruță a intervenit în scandalul celor doi

În momentul în care situația a degenerat, Cătălin Măruță s-a văzut nevoit să intervină în discuție pentru a aplana conflictul: „Stai un pic, să vorbim despre Survivor, Kamara”.

Artistul nu a mai putut fi oprit și a început să îl jignească pe Cristi Mitrea: „Așa cum ți-am zis ieri, tu n-ai nicio treabă să vorbești despre acest lucru. Tu ești o tentativă de luptător. Nici despre sportul pe care îl practici nu ai cum să vorbești multe. Ai avut 6 victorii și două înfrângeri atât. Nu ți-e rușine? Ai 42 de ani, ești nebun? Ce realizări ai să vorbești tu cu mine? Cătălin, eu sunt pașnic! Sunt pașnic!”.

„Vorbești golănește cu mine și ești atât de agresiv, încât uiți că nu avem ce să împărțim”, a continuat Mitrea.

Kamara nu s-a oprit și a început să fie și mai acid: „Tu nu vezi că tremuri? Ai fost victima bullyingului când erai mic, dar acum ești bully șef. N-ai cum să mă ataci pe mine”.

Dialogul dintre cei doi a devenit din ce în ce mai aprins.

Cristi Mitrea: Dar tu ce faci? Cu ce te ocupi?

Kamara: Cânt!

Cristi Mitrea: Unde cânți, măi băiatule?

Kamara: Cânt peste tot. Poți să te uiți că sunt peste tot, eu am concerte. Sunt artist. Nu te înțeleg. Tu ce faci?

Cristi Mitrea: În ultimii 10 ani, lumea te cunoaște după ce ai participat la emisiuni de genul acesta, că muzică…

În momentul în care artistul a vrut să îi dea o nouă replică luptătorului, Cătălin Măruță l-a oprit și l-a rugat să se calmeze: „Kamara, vrei să vorbim despre Survivor? Vrei să monopolizezi doar tu, să vorbești doar tu. Uite, întrebările oamenilor. Oamenii poate nu aveau părerea asta despre tine și te-au văzut certăreț? (…) Doar tu ai dreptate, nimeni nu are dreptate. La Survivor cine a avut dreptate, că doar tu aveai dreptate… Nu acceptai ca cineva să-ți spună părerea lui”.