Cum i-a împăcat Alex Bodi pe Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău: ”Sper că a fost de folos”

În cea mai nouă ediție a emisiunii „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO, Alex Bodi a făcut dezvăluiri picante despre strategiile sale de cucerire a femeilor. A spus ce stă în spatele talentului său de cuceritor și ce face în cazul în care este refuzat. De asemenea, a vorbit și despre Bianca Drăgușanu, fosta parteneră, dar și despre relația acesteia cu Gabi Bădălău.

În cadrul ediției din data de 8 ianuarie a emisiunii „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO invitat a fost Alex Bodi. Afaceristul s-a dezbrăcat de secrete și a dat tot din casă. Ce arme scote la înaintare musculosul atunci când vrea să cucerească o femeie?

Alex Bodi, despre tacticile de cucerire ale unei femei

Dan Capatos a săpat în trecutul amoros a lui Alex Bodi și i-a aflat acestuia secretele de cuceritor. Se pare că afaceristul nu are niciun refuz la activ și mereu reușește să își facă drum către doamnele și domnișoarele ce îl interesează. Însă tacticile de cuceritor sunt de domeniul trecutului, căci acum Alex Bodi spune că s-a liniștit.

„Dan Capatos: Ai pierdut vreo fată sau vreo doamnă sau, mă rog, vreo femeie pe care n-ai putut să o cucerești în niciun fel, nici sentimental, nici material? Alex Bodi: Nu. Dan Capatos: Dacă n-a mers pe o parte, a mers altă parte. Alex Bodi: Asta e o chestie la mine, că nu mă folosesc de bani ca să agăț o fată. Nu știu, dacă faci niște gesturi la început, că vrei să o cucerești și niște nebunii așa un pic și te folosești de faptul că ai bani și îți permiți, da, e frumos. Dă o tentă așa de nebunie, e ceva frumos. Dan Capatos: Deci tu practic nu ai avut niciun eșec. Dacă n-ai reușit să o faci să se îndrăgostească, ai reușit cu cadouri. Alex Bodi: Nu pot să zic că nu am avut eșec, dacă stau bine să le gândesc, nu știu. Dar am și o limită și simt. Nu trebuie să ne credem noi irezistibilii lumii. Eu am susținut femeia independentă într-un anumit podcast. Am și zis o femeie independentă care are banii ei nu are nevoie de orice bărbat. Adică nu sunt misogini sau nu sunt un ipocrit care să nu recunosc lucrurile astea. Și nici nu mă cred vreun irezistibil. Și vă zic de față cu toți care ne aud și care o să ne audă, în cele mai multe cazuri bărbatul reușește pentru că femeia vrea. Dan Capatos: Da, asta nu ne face atotputernici. Până la urmă suntem la mâna lor. Adică, într-un final, ele ne aleg pe noi. Nu suntem noi acești vânători care ne credem. Dar se bate cumva cap în cap cu ce ai spus mai devreme. Că tu, dacă ți-ai pus în cap să cucerești pe cineva, ai reușit, indiferent de modul prin care ai făcut-o. Asta te transformă într-un irezistibil. Alex Bodi: Păi asta a fost o chestie de gen a mea, de caracterul meu și de zodia mea, ca să fiu un vânător. Și anumite situații, când o femeie te respinge indirect e un sens de a-ți transmite că trebuie să insiști mai mult. Deci acolo depinde de tine cum știi să insiști și cum îți joci cartea. Dan Capatos: Și atunci de ce ești atât de convins că femeia aia te-a iubit? Dacă te-a respins, te-a respins și tu a trebuit să depui eforturi supraomenești să o cucerești, e puțin probabil să fii acceptat pentru că s-a îndrăgostit între timp de tine. Alex Bodi: Nu e vorba de eforturi supraomenești. La început niciodată n-o să fac că mi se pare o forțare a lucrurilor și nu își are rostul. Când vrei să repari ceva sau vrei să recucerești pe cineva, atunci faci tot posibilul dacă simți că persoana aia e făcută să fie pentru tine. La început, dacă vezi că lucrurile nu se așază frumos… Tot timpul am renunțat pentru că lucrurile forțate… Dan Capatos: Deci nu te incită refuzul. Alex Bodi: Nu. A, încerci frumos, diplomat, bărbătește, gentleman, încerci să surprinzi. Să faci pe cineva care ți-e plăcut sau pe care dorești să cedeze. Dan Capatos: Pe vremuri când nu erai atât de cuminte ca acum, știu că îți fixai niște ținte și nu te opreai până nu devenea acea femeie partenera ta. Ai abandonat strategia asta? Alex Bodi: Da, pentru că sincer am avut parte în ultimul timp de niște chestii sufletești și am reperat așa niște lucruri la persoane care te pot impresiona mai mult decât orice. Dan Capatos: Am înțeles. Dar până atunci ai lovit toate țintele, în centru. Uite, vezi, poate și din cauza asta oamenii s-au poziționat într-o mare măsură de partea Ramonei. Au interpretat la tine felul ăsta de a fi drept o aroganță? Alex Bodi: Nu. De aia am vrut să specific. Nu am folosit niciodată vreo metodă de a o agăța pe domnișoară. Nu am transmis ceva de genul sau nu. Nu, e departe, departe, departe. Dan Capatos: Dacă ar fi să-ți fixeze acum o țintă publică, ai avea vreuna? Care ar fi aceea? Alex Bodi: Nu aș vrea. Și nu am. Dan Capatos: Deci putem să considerăm la început de an ieșirea lui Bodi de pe foaia de joc. A trecut pe banca de rezerve și comentează de acolo. Alex Bodi: Nu, stai puțin. Sunt fericit și liniștit cum sunt. Indiferent că viața mea nu pare așa liniștită și mereu mai sunt contradicții. Nu-i totul miere. Dar nu îmi doresc pe nimeni. Sunt bine așa cum sunt. Chiar sunt foarte ok”, au spus cei doi.

Alex Bodi, despre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău

De asemenea, Alex Bodi a vorbit și despre Bianca Drăgușanu. Deși cei doi au dus lupte grele și s-au războit multă vreme, afaceristul a ajuns chiar în ipostaza în care a făcut pe mediatorul între ea și Gabi Bădălău.

„Dan Capatos: Am înțeles. Regăsesc la tine o filozofie de viață pe care am regăsit-o recent și la Bianca și mă bucur dacă v-am fost de folos în nopțile alea în care stăteam în curte și o să terminăm discuția așa. Spre asta voiam să tind eu cu amândoi când erați voi băgați în priză la 2.20, la 3.80. Spre liniștea asta. Din păcate v-ați găsit-o separat, nu împreună. Alex Bodi: Asta e cel mai important, că suntem bine toți. Dan Capatos: Exact, că nu se știe când o să vrei să recucerești ceva. Alex Bodi: Sub nicio formă. Suntem bine așa cum suntem. Și de multe ori contează în viață să înțelegi lucrurile și să le apreciezi. Să poți să construiești ceva. Chiar dacă nu împreună, să o faci separat. Dan Capatos: Se poate spune că ați rămas prieteni? Mai aveți vreun soi de dialog în vreun fel? Alex Bodi: Nu, ne-am mai întâlnit undeva, accidental, în Herăstrău, am mai povestit, am mai una alta. Dan Capatos: E o relație civilizată? Alex Bodi: Da, foarte ok. Am îngropat toate nebuniile noastre. Dan Capatos: Ți se pare că ea e liniștită? Alex Bodi: Nu știu, dar din moment ce nu mai apare prin presă cu nebunii și cu așa, cred că da. Păi tu dă-ți seama că ei când s-au certat penultima dată cu vreun an, eu am încercat să-i împac. Că să nu existe vreun dubiu că aș vrea sau ar fi vrut ea sau ceva. Nu, din contră, am zis, băi, eu cu relația mea, tu cu relația ta. Dan Capatos: Dar cum ai ajuns în ipostaza în care să fii tu cel care îi împacă? A apelat ea la ajutorul tău? Alex Bodi: Nu a apelat la ajutor, dar am fost surprins prin Herăstrău și i-am explicat lui. Am zis sună-mă dacă vrei să vorbim. Am vorbit cu el și am explicat niște chestii să-l fac să înțeleagă că nu există niciun fel de împăcare sau doamne ferește vreo contra față de el și chiar i-am spus bărbătește ce era să-i spun și sper că a fost de folos. Dan Capatos: Acum de pe margine, ți se pare Gabi un partener potrivit, comparându-l cu tine sau cu alții? Alex Bodi: Dar nu pot să-mi dau cu părerea, tu știi că nu fac comparații. Din moment ce ei doi sunt fericiți și împăcați, restul nu contează. Dan Capatos: Ți-a spus că e fericită? Alex Bodi: Nu, nu am vorbit, dar eu i-am spus și știam de mult că să iubesc și am zis că e păcat. Dacă să iubesc, indiferent că există războaie și certuri, e păcat să nu încerce să așeze lucrurile undeva, să fie liniștiți”, a mai spus Alex Bodi.

