Ce nume are în buletin DOC de la Survivor România. Toată țara îi cunoaște doar numele de scenă

Ai mei, şi mai ales bunicii (am fost crescut de bunici), s-au implicat în educaţia mea, aveau un vis ca eu să ajung inginer.

Şi să am pensie! Bunica asta îmi zicea, că trebuie să am un liceu, o facultate, un serviciu, ca apoi să am pensie. În liceu, cam totul e prima oară. De asta cred că e special liceul. Pentru mine, a mai fost ceva şocant: am intrat cu 9,06 şi am ieşit cu media 9,06! Nu-mi venea să cred!”, a declarat DOC, într-un interviu pentru Teen Press.