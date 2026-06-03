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Motivul real pentru care Sile Cămătaru și Fane Spoitoru nu-și mai vorbesc: ”Lumea care era acolo știe”

De: Simona Vlad 03/06/2026 | 21:55
"Cămătarii", regizor: Anghel Damian, 2026, sursa: Voyo
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Declarațiile din serialul „Cămătarii” continuă să facă furori în spațiul public! Sile Cămătaru a vorbit despre relația sa cu Fane Spoitoru și despre conflictul apărut între ei, la Dan Capatos Show. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Deși mulți îi știau apropiați în trecut, Sile ne-a spus că lucrurile s-au schimbat mult între el și Fane după mai multe episoade care l-au dezamăgit. Acesta a explicat că nu și-a dorit să pornească un război public, însă a simțit nevoia să lămurească anumite aspecte apărute în spațiul public. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu nu mă cert cu morții. Problema este alta. El a făcut niște greșeli față de mine, pentru că am ajuns la ceartă din cauza lăutarilor ăștia. Ăștia au venit că voiau să le iau apărarea și după aceea am ajuns la ceartă. El a făcut niște greșeli față de mine.”

Sile ne-a dezvăluit motivele care au dus la răcirea relației dintre el și Fane Spoitoru. Acesta a declarat că au existat mai multe situații care l-au deranjat și pe care nu le-a uitat nici după atâția ani.

„M-a pus pe cursă. Lumea care era acolo știe. A lovit-o pe soacră-mea. A dărâmat-o, i-a dat un picior și a pus-o pe jos. Are mai multe greșeli. Eu am dat o replică și s-a înțeles greșit. N-am vrut să le spun pe toate și încă nu le-am spus pe toate.”

Sile Cămătaru a transmis și un mesaj către persoanele care încearcă să intre în atenția publicului folosindu-se de numele clanului.

„Eu am făcut filmul ca să-mi povestesc povestea mea și să lămuresc anumite lucruri. Nu am făcut chestia asta ca să vorbesc de ăștia. Sunt unii dintre ei care, crede-mă, oarecum să le rostesc numele este prea mult. Ei nu se regăsesc nicăieri. Vor să intre în discuții cu mine ca să-i cunoască lumea.”

Sile Cămătaru: „Am făcut pușcărie cât pentru toată țara”

Sile ne-a vorbit despre trecutul său și despre anii petrecuți în detenție. Acesta a recunoscut că a făcut greșeli, însă spune că și-a ispășit pedeapsa și că nu mai dorește să revină la viața de odinioară.

„Am făcut anumite greșeli și nu sunt un exemplu. Mi-am luat ani grei de pușcărie și mi-am executat pedeapsa. Am executat mult mai mult decât aș fi meritat. Am făcut pușcărie cât pentru toată țara. Astăzi nu pot să dau timpul înapoi. Nu mai vreau la pușcărie. Mai am și eu o familie și mai am o bucată din viață pe care vreau să o trăiesc liniștit. N-am niciun resentiment față de procuror că mi-a dat pedeapsă de două ori pe viață. Mi-am făcut pușcăria. Eu pot să vin la confruntare cu el oricând dorește. Dar nu mai văd ce avem de vorbit. El vede legea în felul lui. Eu mi-am petrecut timpul în pușcărie.”

Spre finalul intervenției, Sile a transmis că nu fuge de dialog și că este dispus să discute cu orice persoană care are ceva să îi reproșeze.

„Lumea este invidioasă că s-a făcut documentarul despre noi. Dacă unul are ceva de discutat, eu sunt aici. Se știe unde sunt. Nu trebuie să vorbească prin alții. Eu nu mai răspund la provocări. Cine are ceva de spus, să vină direct.”

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