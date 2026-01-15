Alocație copii 2026. Câți bani pierd, de fapt, copiii

Alocația de stat pentru copii nu va fi majorată nici în 2026, deși legislația în vigoare prevede în mod explicit ajustarea anuală a acestui drept în funcție de inflație. Este al doilea an la rând în care autoritățile decid să suspende indexarea, iar efectele se resimt direct în bugetele familiilor.

Conform Legii nr. 61/1993, alocația de stat trebuie actualizată în fiecare an cu rata medie a inflației comunicată de Institutul Național de Statistică. Cu toate acestea, în ultimii doi ani, această prevedere a fost ignorată prin decizii politice motivate de presiunea asupra bugetului de stat.

Indexarea aferentă anului 2025, calculată pe baza inflației din 2023, a fost blocată printr-o ordonanță de urgență, iar majorarea care ar fi trebuit aplicată în 2026, raportată la inflația din 2024, a fost anulată printr-o lege adoptată ulterior.

În consecință, alocațiile au rămas la nivelul stabilit la finalul anului 2024, fără a ține cont de creșterea costului vieții. Cele două indexări consecutive, corespunzătoare unor rate ale inflației de 10,4% și 5,6%, nu au mai fost aplicate, invocându-se deficitul bugetar.

În 2026, alocația de stat este de 292 de lei pe lună pentru copiii cu vârsta peste 2 ani și de 719 lei pentru copiii sub 2 ani sau pentru cei cu dizabilități. Dacă legea ar fi fost respectată, aceste sume ar fi fost considerabil mai mari.

Pentru copiii peste 2 ani, pierderea generată de neaplicarea indexării din 2025 se ridică la peste 360 de lei pe an. În cazul copiilor sub 2 ani sau cu dizabilități, impactul este mult mai sever, pierderile cumulative ajungând la peste 2.300 de lei în doar doi ani.

