Cum a reacționat o tânără din Indonezia când a ținut în mână bani românești: „Sunt ca niste supereroi”

Bancnotele românești au atras atenția internațională după ce o tânără din Indonezia, stabilită în Ungaria, a prezentat pe TikTok rezistența lor neobișnuită. Materialul din care sunt realizate, polimerul, a fost evidențiat ca factor principal care le conferă durabilitate și rezistență la uzură, făcându-le aproape imună la deteriorare chiar și în condiții extreme.

România a fost prima țară europeană care a introdus bancnote pe suport de polimer, încă din 1999, odată cu emiterea bancnotei de 2.000 de lei (ROL), cu ocazia eclipsei totale de Soare. Ulterior, începând cu 2005, toate bancnotele noi au fost realizate exclusiv pe polimer, înlocuind complet vechile bancnote din hârtie. Această schimbare a avut multiple avantaje: rezistență la apă, murdărie și uzură, dar și posibilitatea de a integra elemente moderne de securitate, inclusiv holograme și filigrane invizibile cu ochiul liber.

Cum a reacționat o tânără din Indonezia când a ținut în mână bani românești

Comparativ cu bancnotele tradiționale din hârtie, cele românești din polimer pot fi mototolite, umezite sau chiar expuse la condiții dure fără a-și pierde integritatea. Această caracteristică a atras atenția și în alte țări, unde durabilitatea bancnotelor a devenit un punct de interes. Pe plan mondial, Australia, Canada, Noua Zeelandă, Singapore, Brunei, Papua Noua Guinee, Vietnam, Maldive, Mauritius, Vanuatu și Nigeria au adoptat sisteme similare, utilizând polimerul pentru a reduce costurile legate de uzură și înlocuire și pentru a crește siguranța bancnotelor în circulație.

Adoptarea polimerului a venit ca răspuns la problemele asociate bancnotelor clasice din hârtie, care se deteriorează rapid în contact cu lichide sau murdărie și sunt mai vulnerabile la rupere sau uzură. De asemenea, bancnotele pe suport de polimer oferă o durată de viață mult mai lungă, ceea ce reduce semnificativ costurile pentru băncile centrale, care nu mai sunt nevoite să le înlocuiască frecvent.

Tânăra din Indonezia a fost surprinsă de rezistența neobișnuită a bancnotelor românești, comparându-le cu un obiect impermeabil și extrem de durabil. Spre deosebire de bancnotele din alte țări, care se deteriorează rapid dacă sunt umezite sau manipulate brutal, cele românești pot fi mototolite, călcate sau scăpate în apă fără a se rupe sau deteriora. Rezistența lor le conferă o durabilitate ieșită din comun și o capacitate de a rezista în condiții grele, ceea ce le face cu adevărat remarcabile.

„România, de ce sunt banii tăi rezistenţi ca nişte supereroi? Prima dată când am ţinut în mână bancnote româneşti am simţit că țin un permis de înot rezistent la apă. În Indonezia sau Ungaria, dacă din greşeală uzi banii, se vor deteriora. Dar banii româneşti îi poţi mototoli, poţi călca pe ei, îi poţi uda, îi poţi scăpa în râu şi tot arată ca noi. Pe cuvânt, banii ăştia sunt foarte rezistenţi”, este reacţia tinerei din Indonezia.

