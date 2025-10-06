Care ar putea fi motivele unei despărțiri între Anda Adam și Joseph Eudor. Detaliul observat de fani la Asia Express

S-au schimbat echipele la Asia Express! În ediția din această seară, fanii emisiunii pot vedea o nouă provocare pentru concurenți, de a face schimb între ei de parteneri. Iată cum a reacționat Anda Adam când a văzut cu cine este în echipă Joseph!

Cea de-a 17 -a ediție a sezonului 8 Asia Express, a adus circumstanțe neașteptate concurenților și publicului. Irina Fodor a anunțat că echipele se vor reface pentru câteva etape. Aceasta este o modificare pentru a testa adaptabilitatea și rezistența participanților. Decizia a fost total surprinzătoare pentru cupluri și noile combinații au crescut nivelul de tensiune.

Anda Adam criză de gelozie la Asia Express?

Anda Adam a fost repartizată cu Mara Bănică. Relația dintre cele două a fost aprinsă încă din primele episoade, cu scandaluri și reproșuri. În același timp, soțul artistei, Joseph, a fost o echipă cu Alejandro, partenerul lui Emil Rengle. Dacă această schimbare a fost o provocare pentru alți concurenți care a fost acceptată cu umor, pentru Anda Adam a venit ca o nemulțumire și cu o cantitate mare de gelozie.

Vedeta nu a ascuns nemulțumirea ei față de această alianță, arătând că gelozia ar putea fi un motiv pentru conflict, chiar despărțire. Dacă Joseph ar fi fost ales să lucreze împreună cu o femeie, s-ar fi creat un întreg scenariu din partea Andei, iar când soțul ei a ajuns alături de Alejandro, Anda a părut mai liniștită. Această schimbare a comportamentului a fost remarcată de urmăritorii emisiunii, care au observat cum se simte ea în legătură cu partenerul ei.

„Este prea disperată după el. Dacă îi este teamă că i-l va fura cineva vreodată, este pentru că, în primul rând, nu are încredere în ea, iar în al doilea rând, nu are încredere în el. E dusă rău femeia 🤦🏼‍♀️ ” „S-a bucurat Anda că a apucat Joseph cu Alexandru 😂😂🤣 E geloasa femeia, dar poate fi mai rău 😂🤣😂🤣” „Haideți să punem pariuri! 😆😆 Părerea mea este ca Mara este unsă cu toate alifiile și va scoate toți dracii din Anda, care are zero toleranță și zero inteligență emoțională. În orice caz, Bănică a demonstrat că știe de glumă și își poate face prieteni in competiție, în timp ce Anda este ea împotriva tuturor. 🤷🏼‍♀️ În concluzie, câștigă Mara, căci Anda va ceda nervos”, au fost comentariile internauților. „Un om care nu este provocat nu cred că are ieșirile astea”, susține o internaută, care a și primit un răspuns observat de telespectatorii emisiunii: „Ei, nu… și pe „soțul” îi vin dracii, de dimineață până seara. Și îl văd cât se poate de calm pe el.”

Încercările dificile și presiunea concursului au făcut ca tensiunile să se intensifice. Anda și Mara au trecut iarăși la conflict, cu replicile lor cu care și-au obișnuit fanii, în timp ce Joseph părea mai calm și mai adaptat alături de noul lui coechipier.

