Anda Adam, scandal cu producătorii Asia Express. Acuzații fără precedent la adresa postului Antena 1

Anda Adam a iscat din nou un scandal în cadrul emisiunii Asia Express, demonstrând încă o dată cât este de impulsivă. Cântăreața nu este la prima abatere de acest fel, și în trecut a avut un episod tensionat în care a cerut intervenția producătoarei Mona Segal, fiind atunci convinsă să își continue drumul în competiție.

Episodul 22 din sezonul 8 al emisiunii Asia Express – Drumul Eroilor, a adus una dintre cele mai dificile probe de până acum. În timpul misiunii, concurenții au fost nevoiți să găsească o persoană rănită și să o ducă până la linia de sosire în cel mult 30 de minute, purtând totodată muniție, echipament și alte obiecte impuse de regulile misiunii.

Proba s-a dovedit a fi copleșitoare pentru Anda Adam, care a cedat nervos și a izbucnit în lacrimi. Epuizată și vizibil frustrată, artista a susținut că echipa de producție i-ar fi oferit o uniformă nepotrivită, cu pantaloni mult prea mici, care i-ar fi îngreunat mișcările. Cântăreața a afirmat că din cauza echipamentului incomod nu a putut să meargă mai repede pentru a face misiunea, acuzând producătorii de tratament nedrept.

„Eu nu mai pot. Uită-te că sunt plină de nisip și îmi alunecă mâinile. Nu mai pot. Nici cu pantalonii ăștia nu pot să pășesc. Nu mi se pare deloc corect. Uită-te că sunt la genunchi. Ai mei sunt la genunchi. Nu e normal”, i-a spus Anda Adam lui Joseph Adam, printre lacrimi. „Când am văzut că acum e pantă și trebuie să urcăm după ce am coborât, efectiv mi s-a făcut rău. Eu nu vedeam rezolvare la proba asta”, a spus cântăreața la testimonial.

Anda Adam a vorbit cu Mona Segal în trrecut

Anda Adam a avut și în trecut o reacție tensionată în timp ce era în timpul unei misiuni. Decizia sa a stârnit nemulțumirea tuturor, inclusiv a colegilor de competiție. Simțindu-se nedreptățită, artista a decis să se retragă temporar din filmări și, nervoasă, a plecat direct într-un restaurant McDonald’s, încălcând una dintre regulile impuse de producători, aceea de a nu intra în locații comerciale cunoscute.

Hotărâtă să părăsească show-ul, cântăreața a cerut să vorbească personal cu producătoarea emisiunii, Mona Segal. După o discuție de câteva minute, în care aceasta a încercat să o calmeze și să o convingă să revină, cântăreața a renunțat la ideea de a se retrage. În final, Anda Adam a ieșit din fast-food și s-a întors la filmări, liniștită de promisiunile făcute de echipa de producție.

