Alina Pușcău, perla sezonului la Asia Express: „Ne-am dus în spate și am văzut un oral”

Sezonul opt al emisiunii „Asia Express” continuă să aducă momente memorabile, iar Alina Pușcău s-a remarcat recent printr-o scenă care a stârnit hohote de râs. În timpul cursei pentru ultima șansă, fotomodelul a creat, fără să vrea, o situație amuzantă care a captat atenția publicului. Alina și partenera ei de echipă, Cristina Postu, au ajuns în dreptul unei școli și au fost surprinse de o situație neașteptată.
Aceasta nu este prima dată când Alina și Cristina reușesc să capteze atenția publicului prin chimia și farmecul lor natural. Echipate cu energie și bună dispoziție, cele două fotomodele au transformat fiecare provocare a competiției într-o experiență distractivă și autentică. De la provocările fizice la cele culturale, ele au demonstrat că pot face față situațiilor neașteptate
Pentru telespectatori, scena a fost cu atât mai savuroasă cu cât a arătat latura relaxată și naturală a concurentelor. După mai mulți ani petrecuți în Statele Unite, Alina pare să fi pierdut o parte din obișnuința cu expresiile în limba română, ceea ce a dus la confuzia comică.
Momentul a fost completat de reacția Cristinei, care a fost surprinsă de exprimarea colegei sale, iar întreaga scenă a avut un aer foarte comic, fără niciun strop de pretenție. Râsetele Alinei, care a realizat imediat micuța gafă, au făcut ca secvența să fie cu adevărat memorabilă, mai ales pentru telespectatori.
– „Ne-am dus în spate și am văzut un oral”, a povestit Alina la testimonial.
– „Un ce????”, a întrebat-o Cristina.
Reamintim că Alina Pușcău a părăsit România când avea 16 ani, iar în prezent locuiește în Los Angeles, unde și-a clădit o carieră înfloritoare în modeling.
„Eu nu am prietene în România, sunt plecată de 27 de ani de aici. Toți prietenii mei sunt în America. A fost singura prietenă pe care o știam de vreo trei ani, ne-am cunoscut la un curs, am vorbit și așa ne-am cunoscut. Am ținut legătura, am ieșit în oraș, am făcut revelionul împreună (înainte să plecăm în Asia Express), cu prietenii, colegii ei”, a spus Alina Pușcău în emisiunea Express Talk: Aventura Asia.
