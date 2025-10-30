Ce pretenții are Dan Alexa de la viitoarea iubită. A spus-o în direct, la TV: ”Mi-aș dori să fiu asumat”

După șase ani de căsnicie, Dan Alexa și Andrada, mama fiului său, și-au spus adio oficial. Divorțul a fost unul amiabil, iar antrenorul Politehnicii Timișoara se concentrează pe echilibru și introspecție în viața persoanlă. El a mărturisit că este deschis unei noi relații și a vorbit despre așteptările pe care le are de la viitoarea parteneră.

După divorțul de Andrada, Dan Alexa trece printr-o perioadă de de introspecția în care încearcă să-și regăsească echilibrul. Cei doi au divorțat în urmă cu puțin timp, după ce fosta soție a fost acuzată de infidelitate. Antrenorul a mărturisit că este singur, dar deschis către o nouă relație, fără a pune presiune asupra timpului. Concurentul de la Asia Express a vorbit despre cerințele pe care le are de la domnișoara care îi va fi la braț în viitor.

Dan Alexa își dorește o relație în care ambii parteneri comunică deschis, sunt loiali și construiesc împreună un mediu de încredere și respect. Infidelitatea prin care a trecut în mariajul cu Andrada l-a destabilizat și încearcă să ia lucrurile cât mai ușor în viața lui personală.

„Îmi doresc să am genul ăla de relație în care să fiu asumat în relație. Una e să comunici, e foarte important cum comunici și te avantajează și să poți să comunici cum trebuie (…) Mi-aș dori să fiu asumat în comunicare, să pot să spun orice, chiar dacă poate să apară gelozie. Infidelitatea e unul dintre motivele care duc la divorț. Nu există. E foarte greu să treci peste infidelitate și din punct de vedere al bărbatului și din punctul de vedere al femeii. Nu sunt de principiul că dacă bărbatul înșală e cumva și dacă femeia înșală e altceva. Cred că înșelatul e la fel, durerea e la fel”, a declarat Dan Alexa, la Viața fără filtru.

CITEȘTE ȘI: DETALIUL care arată că Dan Alexa și Andrada erau deja despărțiți când antrenorul era la Asia Express 2025

Gabi Tamaș, descalificat de la Asia Express 2025? Momentul în care a clacat la Antena 1