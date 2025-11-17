Momente de stupoare la Antena 1! Serghei Mizil, la Chefi la cuțite: schimbarea care i-a uimit pe jurați

Primul joc de amuletă din sezonul 16 de la Chefi la cuțite s-a lăsat cu surprize majore pentru cei patru jurați. În primul joc de amuletă, farfuriile lor au fost jurizate de nimeni altul decât Serghei Mizil. De asemenea, jocurile de amuletă nu se vor mai desfășura în platoul emisiunii de la Antena 1, ci în mai multe destinații diferite din țară.

Sezonul 16 de la Chefi la cuțite vine cu surprize de zile mari pentru concurenți, jurații și telespectatori. Irina Fodor, gazda emisiunii, a dat startul jocurilor de amuletă, cu reguli noi și un prim-jurat la care nu se aștepta nimeni.

Serghei Mizil, de la Asia Express la Chefi la cuțite

De la Asia Express la Chefi la cuțite, cam așa ”se plimbă” Serghei Mizil. Prima ediție a emiziunii Chefi la cuțite a fost difuzată duminică, 16 noiembrie. Jocurile de amuletă nu se vor mai juca în platoul emisiunii de la Antena 1, ci în mai multe locații din țară. De data aceasta, concurenții și cei patru chefi au gătit în piața Obor din București.

Invitatul special din această ediție a fost nimeni altul decât Serghei Mizil. Amuleta pusă în joc i-a ambiționat pe bucătari să execute farfurii exemplare, mâncăruri care au fost jurizate de fostului concurent de la Asia Express.

”Vin la voi cu o surpriză! Dragilor, nu o să mai gătim aici, la noi acasă. Chiar dacă e foarte frumos, m-am gândit să vă scot prin țară. (…) Nu ați spus voi tot sezonul trecut că vreți să vizitați, să culegeți rețete? M-am gândit să schimbăm puțin decorul pentru a fi provocați de diverse locuri frumoase din țara noastră”, a declarat Irina Fodor, la Chefi la cuțite.

Invitatul special a analizat și gustat cu atenție fiecare preparat al juraților Chefi Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki și chef Ștefan Popescu. Cei patru au avut la dispoziție 100 de lei pentru a cumpăra toate cele necesare probei și 15 minute pentru a găti un fel de mâncare.

Cât alcool a băut Serghei Mizil, de fapt, la Asia Express 2025 de la Antena 1. Cum l-au găsit colegii

Motivul REAL pentru care Serghei Mizil a fost eliminat de la Asia Express 2025. Cum a comis-o cu Gabi Tamaș