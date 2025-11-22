Acasă » Știri » Răzvan Simion, din nou tătic? „Orice om își dorește cât mai mulți copii”

Răzvan Simion, din nou tătic? „Orice om își dorește cât mai mulți copii”

De: Denisa Iordache 22/11/2025 | 17:03
Răzvan Simion, din nou tătic? Orice om își dorește cât mai mulți copii
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Răzvan Simion și-a luat prin surprindere fanii cu cele mai recente declarații. Așa cum nimeni nu se aștepta, prezentatorul de la Antena a vorbit despre viața personală, ba chiar despre un subiect extrem de sensibil. Va fi tătic din nou? 

Răzvan Simion este unul dintre cei mai apreciați și cunoscuși prezentatori de la noi, dar și printre cei mai discreți. Jurnalistul a preferat întotdeauna să își țină viața privată departe de ochii curioșilor, dar recent a făcut niște dezvăluiri incendiare. 

Răzvan Simion, din nou tătic?

Colegul lui Dani Oțil are doi copii, o fată și un băiat, din fosta căsnicie cu Diana. Relațiile lui de după s-au aflat în atenția presei, dar niciodată nu a apărut subiectul unui al treilea copil pentru prezentator. 

Ei bine, el s-a decis să vorbească despre copii și a mărturisitcă își dorește al treilea copil, ba mai mult, a spus că „lucrează” la el. Oare urmează vreo veste din partea lui și a Dalianei Răducan? 

Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„Orice om își dorește cât mai mulți copii. Trebuie să facem 2,3, am înțeles, ca să sporim natalitatea. Deci lucrez la 0,3. (râde)”, a spus Răzvan Simion.

Răzvan Simion și Daliana Răducan, unul dintre cele mai discrete și elegante cupluri din showbizul românesc. Cei doi s-au cunoscut într-un context profesional și, deși inițial erau doar colegi, timpul le-a demonstrat că sunt meniți să fie într-o relație. După mai bine de patru ani de iubire, cuplul s-a căsătorit în secret pe 8 iunie 2024. Evenimentul a fost unul restrâns, cu doar 56 de invitați. 

CITEȘTE ȘI:

Matinalul de la Neatza şi Daliana şi-au făcut ieșirea din restaurantul lui Dani Oţil ca în filmele de la Hollywood. Răzvan Simion a făcut gaură în buget de dragul soţiei

Răzvan Simion şi Daliana Răducan au plecat în luna de miere. Imagini cu destinaţia ireală aleasă de cei doi însurăţei

Tags:
Iți recomandăm
Motivul pentru care, pe orice cursă de avion, pilotul și copilotul nu au voie să mănânce aceeași mâncare
Știri
Motivul pentru care, pe orice cursă de avion, pilotul și copilotul nu au voie să mănânce aceeași mâncare
Din ce țară sunt, de fapt, castraveții murați „din Buzău” din supermarket-urile românești? Clienții au crezut că este o glumă!
Știri
Din ce țară sunt, de fapt, castraveții murați „din Buzău” din supermarket-urile românești? Clienții au crezut că este…
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care schimbă tot ce știam
Gandul.ro
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care...
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă în vileag schema
Prosport.ro
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă...
De la încasări fabuloase la pierderi masive: Averea lui Cristi Chivu, făcută praf de investițiile dezastruoase. Cum a ajuns aici
Adevarul
De la încasări fabuloase la pierderi masive: Averea lui Cristi Chivu, făcută praf...
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
Digi24
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și...
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
Click.ro
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se...
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv din Capitală
Digi 24
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv...
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Digi24
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care schimbă tot ce știam
Gandul.ro
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care schimbă tot...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Motivul pentru care, pe orice cursă de avion, pilotul și copilotul nu au voie să mănânce aceeași ...
Motivul pentru care, pe orice cursă de avion, pilotul și copilotul nu au voie să mănânce aceeași mâncare
Test de inteligență | Descoperiți alimentul care nu are ce căuta pe masa de bucătărie din imagine
Test de inteligență | Descoperiți alimentul care nu are ce căuta pe masa de bucătărie din imagine
Bancul sfârșitului de săptămână | Motociclistul și polițistul de la Rutieră
Bancul sfârșitului de săptămână | Motociclistul și polițistul de la Rutieră
Din ce țară sunt, de fapt, castraveții murați „din Buzău” din supermarket-urile românești? ...
Din ce țară sunt, de fapt, castraveții murați „din Buzău” din supermarket-urile românești? Clienții au crezut că este o glumă!
Rapperul Pras Michel de la trupa Fugees, condamnat la 14 ani de închisoare! A băgat ilegal milioane ...
Rapperul Pras Michel de la trupa Fugees, condamnat la 14 ani de închisoare! A băgat ilegal milioane de dolari în campania lui Barak Obama
Iulia Vântur este istorie?! Salman Khan, surprins în compania unei brunete focoase. S-a afișat cu ...
Iulia Vântur este istorie?! Salman Khan, surprins în compania unei brunete focoase. S-a afișat cu ea la fel cum făcea cu vedeta noastră
Vezi toate știrile
×