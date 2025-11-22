Răzvan Simion, din nou tătic? „Orice om își dorește cât mai mulți copii”

Răzvan Simion și-a luat prin surprindere fanii cu cele mai recente declarații. Așa cum nimeni nu se aștepta, prezentatorul de la Antena a vorbit despre viața personală, ba chiar despre un subiect extrem de sensibil. Va fi tătic din nou?

Răzvan Simion este unul dintre cei mai apreciați și cunoscuși prezentatori de la noi, dar și printre cei mai discreți. Jurnalistul a preferat întotdeauna să își țină viața privată departe de ochii curioșilor, dar recent a făcut niște dezvăluiri incendiare.

Răzvan Simion, din nou tătic?

Colegul lui Dani Oțil are doi copii, o fată și un băiat, din fosta căsnicie cu Diana. Relațiile lui de după s-au aflat în atenția presei, dar niciodată nu a apărut subiectul unui al treilea copil pentru prezentator.

Ei bine, el s-a decis să vorbească despre copii și a mărturisitcă își dorește al treilea copil, ba mai mult, a spus că „lucrează” la el. Oare urmează vreo veste din partea lui și a Dalianei Răducan?

„Orice om își dorește cât mai mulți copii. Trebuie să facem 2,3, am înțeles, ca să sporim natalitatea. Deci lucrez la 0,3. (râde)”, a spus Răzvan Simion.

Răzvan Simion și Daliana Răducan, unul dintre cele mai discrete și elegante cupluri din showbizul românesc. Cei doi s-au cunoscut într-un context profesional și, deși inițial erau doar colegi, timpul le-a demonstrat că sunt meniți să fie într-o relație. După mai bine de patru ani de iubire, cuplul s-a căsătorit în secret pe 8 iunie 2024. Evenimentul a fost unul restrâns, cu doar 56 de invitați.

