Vremea mohorâtă nu i-a stricat „zen-ul”. Am aflat ce activități are Andreea Raicu la ceas de seară

De: Adrian Vâlceanu 06/02/2026 | 06:50
Andreea Raicu, 48 de ani, se ocupă de propria persoană, cum e firesc la o femeie realizată pe plan profesional. CANCAN.RO a surprins-o plecând de la ”serviciu”, din zona Primăverii. Iată ce activități a avut șatena la ceas de seară. A fost foarte ocupată și nu a lăsat o clipă telefonul din mână. Avem imagini de senzație cu fosta prezentatoare tv.

Andreea Raicu părăsește locul de muncă (ce bine că e patron, nu stă peste program!) la ceas de seară, dar nu foarte târziu. Are la ea câteva bagatele. Un iPhone argintiu, un ceas tot argintiu și un inel micuț, cu perlă, de absolut bun gust. Cât despre geantă, nimic ostentativ, ceva util și asortat cu ținuta absolut elegantă pe care o poartă. Grație siluetei de invidiat chiar și la vârsta la care unii magistrați se pensionează, Andreea Raicu poate să poarte orice haine, de la haute couture la blugi simpli și un tricou, pentru că oricum arată bine. Cel mai bine arată chiar în pijamele de mătase fină pe care le poartă în superba ei vilă.

Andreea Raicu poartă o discuție telefonică ce o face să zâmbească
Pantaloni gri cu croială dreaptă, o bluză albă și un palton lung, de culoare închisă. Chiar dacă sunt deja orele serii, părul arată bine, sănătos. Andreea îl poartă desfăcut, probabil din cochetărie, e atât de sexy când și-l dă peste ureche cu zâmbetul ei ștrengăresc.

Andreea Raicu plină de veselie într-un apel telefonic, în ciuda vremii

Deși vremea din Capitală nu te încarcă de optimism, iar-o pe Andreea zâmbitoare și mereu radioasă, vorbind la telefon în timp ce se îndreaptă spre mașină. După scurt timp, prima oprire.

Fostul model are mare grijă la felul în care se prezintă
Andreea Raicu intră într-un magazin specializat în hrană sănătoasă, bio, cu dichis. Deși a renunțat acum ceva timp la dieta vegetariană și a decis să mănânce din nou carne, iată că Andreea Raicu e în continuare foarte atentă cu alimentația și nu mănâncă chiar orice.

Vedeta are grijă și de trup, și de suflet

Așa cum se spune, ”mens sana in corpore sano!”. Adică nu doar de trup trebuie să ne îngrijim, ci și de minte. De aceea, e foarte bine că Andreea Raicu pare să meargă la un cabinet psihologic, aflat într-un bloc. Vedeta tv sună la interfon și intră, iar discreția ne obligă să ne retragem spre alte obiective cel puțin la fel de incitante ca Andreea Raicu.

