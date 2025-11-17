Andreea Raicu, revoltată după scandalul cu dr. Cristian Andrei: „Nu doar un om care a abuzat de poziția sa, ci un întreg sistem care a închis ochii”

Doctorul Cristian Andrei este protagonistul unui scandal de proporții. Acesta a fost acuzat de două paciente că le-ar fi abuzat intim în cabinetul de terapie, dar și că ar fi practicat meseria de psihoterapeut fără a avea acreditare. Mai multe persoane publice au reacționat după ce aceste informații au apărut în spațiul public, una dintre ele fiind Andreea Raicu. Vedeta a transmis un mesaj ferm și cataloghează comportamentul psihologului ca fiind un ”grăitor și profund tulburător simptom al nepăsării”.

După ce timp de 20 ani a fost unul dintre cei mai mediatizați psihoterapeuți din România, timp în care a reușit să dobândească titulaturile de ”psihologul vedetelor” sau ”doctorul de suflete”, dr. Cristian Andrei a fost acuzat de practică ilegală, adică nu deține un atestat de liberă practică emis de Colegiul Pshihologilor. Mai mult de atât, medicul este acuzat de două paciente că ar fi abuzat de ele în timpul ședințelor de psihoterapie.

Andreea Raicu, reacție fermă despre dr. Cristian Andrei

În apărarea sa, dr. Cristian Andrei a oferit o reacție publică, mesaj în care dă de înțeles că acuzațiile care i se aduc îl fac să devină ”victima” dușmăniei și geloziei a unor femei care nu mai au acces la bărbatul pe care l-au iubit.

În urma declarațiilor, mai multe persoane publice au simțit nevoia să își împărtășească părerea în mediul online. Una dintre ele este Andreea Raicu. Jurnalista este de părere că atitudinea și cinismul medicului sunt asemănătoare cu cele ale infractorilor care știu că nu vor fi trași la răspundere pentru greșelile lor.

„Nu pot să nu mă întreb: unde sunt instituțiile care ar trebui să verifice aceste lucruri? Colegiul Psihologilor din România și orice alt organism de reglementare are datoria de a controla cine practică, cine apare în spațiul public cu titulaturi profesionale și ce formări are în realitate. Dacă oameni atât de vizibili, invitați constant în emisiuni și conferințe, pot lucra ani întregi fără drept de practică, atunci ce șanse are cineva obișnuit – care nu știe unde să caute, ce să întrebe, cum să verifice – să se asigure că actul terapeutic nu vine la pachet cu riscuri incalculabile? Asta e problema de fond. Nu doar un om care a abuzat de poziția sa, ci un întreg sistem care a închis ochii”, începe mesajul transmis de vedetă în mediul online. ”Reacția lui după apariția investigației e, poate, cel mai grăitor și profund tulburător simptom al nepăsării. Într-un live, în loc să-și asume ceva, să explice sau măcar să tacă, a spus următoarele lucruri despre pacientele care l-au acuzat de abuz: “s-au culcat cu mine pentru că așa au vrut ele”, “s-au culcat cu mine din interes, pentru că își doreau să devină psiholoage”. Să spui asta cu seninătate e greu de înțeles. Dar nu mă surprinde. Este atitudinea și cinismul celor care știu că nu vor fi trași la răspundere. Care se cred inviolabili. Care nu se așteaptă să le bată vreodată la ușă poliția”, a spus Andreea Raicu într-un mesaj pe social media.

