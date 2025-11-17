Acasă » Știri » Andreea Raicu, revoltată după scandalul cu dr. Cristian Andrei: „Nu doar un om care a abuzat de poziția sa, ci un întreg sistem care a închis ochii”

Andreea Raicu, revoltată după scandalul cu dr. Cristian Andrei: „Nu doar un om care a abuzat de poziția sa, ci un întreg sistem care a închis ochii”

De: Maria Roșca 17/11/2025 | 17:41
Andreea Raicu, revoltată după scandalul cu dr. Cristian Andrei: „Nu doar un om care a abuzat de poziția sa, ci un întreg sistem care a închis ochii”

Doctorul Cristian Andrei este protagonistul unui scandal de proporții. Acesta a fost acuzat de două paciente că le-ar fi abuzat intim în cabinetul de terapie, dar și că ar fi practicat meseria de psihoterapeut fără a avea acreditare. Mai multe persoane publice au reacționat după ce aceste informații au apărut în spațiul public, una dintre ele fiind Andreea Raicu. Vedeta a transmis un mesaj ferm și cataloghează comportamentul psihologului ca fiind un ”grăitor și profund tulburător simptom al nepăsării”. 

După ce timp de 20 ani a fost unul dintre cei mai mediatizați psihoterapeuți din România, timp în care a reușit să dobândească titulaturile de ”psihologul vedetelor” sau ”doctorul de suflete”, dr. Cristian Andrei a fost acuzat de practică ilegală, adică nu deține un atestat de liberă practică emis de Colegiul Pshihologilor. Mai mult de atât, medicul este acuzat de două paciente că ar fi abuzat de ele în timpul ședințelor de psihoterapie.

Andreea Raicu, reacție fermă despre dr. Cristian Andrei

În apărarea sa, dr. Cristian Andrei a oferit o reacție publică, mesaj în care dă de înțeles că acuzațiile care i se aduc îl fac să devină ”victima” dușmăniei și geloziei a unor femei care nu mai au acces la bărbatul pe care l-au iubit.

În urma declarațiilor, mai multe persoane publice au simțit nevoia să își împărtășească părerea în mediul online. Una dintre ele este Andreea Raicu. Jurnalista este de părere că atitudinea și cinismul medicului sunt asemănătoare cu cele ale infractorilor care știu că nu vor fi trași la răspundere pentru greșelile lor.

„Cea mai fericită țară” de pe Pământ este singura din Europa în care nu cresc PREȚURILE locuințelor
„Cea mai fericită țară” de pe Pământ este singura din Europa în care...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

„Nu pot să nu mă întreb: unde sunt instituțiile care ar trebui să verifice aceste lucruri? Colegiul Psihologilor din România și orice alt organism de reglementare are datoria de a controla cine practică, cine apare în spațiul public cu titulaturi profesionale și ce formări are în realitate. Dacă oameni atât de vizibili, invitați constant în emisiuni și conferințe, pot lucra ani întregi fără drept de practică, atunci ce șanse are cineva obișnuit – care nu știe unde să caute, ce să întrebe, cum să verifice – să se asigure că actul terapeutic nu vine la pachet cu riscuri incalculabile? Asta e problema de fond. Nu doar un om care a abuzat de poziția sa, ci un întreg sistem care a închis ochii”, începe mesajul transmis de vedetă în mediul online.

”Reacția lui după apariția investigației e, poate, cel mai grăitor și profund tulburător simptom al nepăsării. Într-un live, în loc să-și asume ceva, să explice sau măcar să tacă, a spus următoarele lucruri despre pacientele care l-au acuzat de abuz: “s-au culcat cu mine pentru că așa au vrut ele”, “s-au culcat cu mine din interes, pentru că își doreau să devină psiholoage”.

Să spui asta cu seninătate e greu de înțeles. Dar nu mă surprinde. Este atitudinea și cinismul celor care știu că nu vor fi trași la răspundere. Care se cred inviolabili. Care nu se așteaptă să le bată vreodată la ușă poliția”, a spus Andreea Raicu într-un mesaj pe social media.

Ce specializare susține dr. Cristian Andrei că are. Detalii neștiute despre copilăria lui: tatăl a făcut închisoare de două ori. Care e motivul?

Ce spunea dr. Cristian Andrei despre cele două soții pe care le-a avut: „Nu le-am luat din dragoste. Au fost niște prelungiri ale unei situații”

Tags:
Iți recomandăm
Cum arată fiul lui Ianis Hagi la 3 luni. Micuțul Giorgios l-a susțint pe tatăl lui în cea mai adorabilă ținută
Știri
Cum arată fiul lui Ianis Hagi la 3 luni. Micuțul Giorgios l-a susțint pe tatăl lui în cea…
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Robert Turcescu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Robert…
Încă o localitate evacuată din cauza navei cu GPL lovite de o dronă, pe Dunăre. Declarațiile de ultimă oră sunt îngrijorătoare
Mediafax
Încă o localitate evacuată din cauza navei cu GPL lovite de o dronă,...
Data la care intră pensiile românilor în luna decembrie
Gandul.ro
Data la care intră pensiile românilor în luna decembrie
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Orașul din Europa care i-a redat pasiunea pentru viață unei americance: „Merg pe jos sau cu bicicleta ori de câte ori pot”
Adevarul
Orașul din Europa care i-a redat pasiunea pentru viață unei americance: „Merg pe...
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
Digi24
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator...
Ce a prezis Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025: un eveniment „catastrofal”
Mediafax
Ce a prezis Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025: un eveniment „catastrofal”
Parteneri
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns la 53 kg?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Click.ro
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat...
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din pensie până la 70 de ani. Șefii, exceptați
Digi 24
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din pensie...
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
Digi24
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
go4it.ro
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Data la care intră pensiile românilor în luna decembrie
Gandul.ro
Data la care intră pensiile românilor în luna decembrie
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 18 noiembrie 2025. ZODIILE care vor simți o schimbare majoră a energiei
Horoscop 18 noiembrie 2025. ZODIILE care vor simți o schimbare majoră a energiei
Cum arată fiul lui Ianis Hagi la 3 luni. Micuțul Giorgios l-a susțint pe tatăl lui în cea mai adorabilă ...
Cum arată fiul lui Ianis Hagi la 3 luni. Micuțul Giorgios l-a susțint pe tatăl lui în cea mai adorabilă ținută
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Robert Turcescu
Casa lui Tekashi 6ix9ine a fost invadată de bărbați înarmați! Mama artistului care a cântat la ...
Casa lui Tekashi 6ix9ine a fost invadată de bărbați înarmați! Mama artistului care a cântat la ‘Beach, Please!’, ținută cu forța
S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, ...
S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, de fapt. Tatăl încă este internat la ATI
Anchetă amplă, după uciderea Mihaelei din Teleorman. Procurorul de caz, cercetat disciplinar alături ...
Anchetă amplă, după uciderea Mihaelei din Teleorman. Procurorul de caz, cercetat disciplinar alături de alți 14 polițiști
Vezi toate știrile
×